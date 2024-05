Bermuda, una empresa argentina que crea y produce experiencias tecnológicas y de contenido digital para marcas y que se define como un laboratorio tecnológico creativo, gabó este año tres Clio Awards, uno de los más famosos premios a la publicidad internacional en televisión, radio, innovación en los medios de comunicación, diseño e Internet.

Luego de recibir estos galardones, la compañía se apresta a participar en la edición 2024 del festival de la ciudad francesa de Cannes, considerado como el mundial de la publicidad. Las campañas ganadoras fueron "Probably" junto a la agencia GUT para la empresa cervecera Stella Artois que recibió un Clio de Oro y otro de Bronce en las categorías Experience/Activation y Creative Use of Data.

Bermuda tuvo a cargo la producción, dirección y post dirección del caso, así como también la producción de una actividad en el Museo de Bellas Artes porteño en el 2022. El tercer Clio de Bronce fue para la campaña "Google iPager" (en la fotografía superior) con la agencia David Miami.

Bermuda tuvo a cargo el desarrollo electrónico, diseño industrial, fabricación, desarrollo de software, diseño y realización de envase, distribución de los prototipos a distintos "influencers" y la filmación del caso. Este fue un caso desafiante desde el aspecto tecnológico y realización de los prototipos, porque debió recrear física y tecnológicamente dispositivos complejos.

La empresa realizó más de 400 proyectos en la Argentina, EE.UU, México, Centroamérica, Vietnam, Colombia, Ecuador, Chile y Europa oriental para las agencias Gut, David, Mccann, BBDO, Anita & Vega, Founders, The Community, entre otras, y clientes como Meta, Google, Tetra Pak, Coca Cola, Netflix, Pedidos Ya y Volvo.

Nicolás Ferrero, Matías Berruezo, Agustín Mende, Juan Riva y Santiago Maíz son los creadores de esta compañía y encabezan un equipo de más de 40 profesionales especializados en estrategia, creatividad, desarrollo, diseño, animación, administración de proyectos y atención al cliente. En la siguiente entrevista de iProfesional, Matías Berruezo, uno de los socios de Bermuda, explica los planes de esta compañía:

Los fundadores de Bermuda.

-¿Cuáles son los objetivos de Bermuda para su primer año?

-Los objetivos para este año son afianzar nuestra marca, oferta de trabajo y hacernos conocidos en toda la región. Después en detalle estamos trabajando para reforzar nuestra presencia en USA y México, si bien son dos plazas con las que venimos trabajando hace años aún tenemos mucho por crecer.

Y como siempre continuar explorando en materia de innovación y mantenernos al tanto de las últimas tendencias y tecnologías en la producción de contenido para ofrecer experiencias de marca únicas y atractivas.

-¿Qué desafíos del mercado apunta a resolver Bermuda?

-Apuntamos a responder con creatividad y capacidad de implementación los desafíos de crear experiencias tecnológicas innovadoras para una audiencia cada vez más exigente.

-¿En qué se diferencia Bermuda de otras empresas del sector publicitario digital?

-Básicamente nos diferencia nuestra capacidad de una solución integral que puede ir desde la ideación, el mix de esa creatividad con los límites o potencialidades de las tecnologías y finalmente la producción de esas ideas. Creemos que es un "end to end" muy potente.

-¿Cuáles son los segmentos donde apuntan a crecer?

-Nuestro objetivo es seguir creciendo en la colaboración con agencias de publicidad, medios y clientes finales.

-¿Por qué eligieron el nombre Bermuda?

-El nombre está inspirado en el triángulo, una zona misteriosa y desafiante. Bermuda representa nuestro compromiso de navegar a través de la incertidumbre y superar obstáculos, con el objetivo final de alcanzar "buen puerto" con cada proyecto. Esta metáfora habla de nuestra pasión por desafiar misterios, innovar y crear soluciones tecnológicas y creativas que antes parecían imposibles.

Captura de pantalla de la campaña de Bermuda para Stella Artois.

-¿Cómo evoluciona la publicidad? ¿Qué es lo que más cambió en los últimos cinco años?

-La publicidad está experimentando una evolución notable, impulsada por la digitalización y fragmentación de medios y audiencias digitales. Eso se traduce en que nunca tuvimos tantos medios para llegar con mensajes a la personas y pero por otro lado nunca fue tan difícil lograr su atención.

Por eso vemos que hay una oportunidad creando experiencias publicitarias con tecnologías para lograr vivencias memorables y emocionantes que involucren activamente a los consumidores. Además, la inteligencia artificial (IA) ha emergido como una fuerza transformadora en todas las industrias, incluida la publicidad, permitiendo una mayor personalización, automatización y optimización de las estrategias de marketing, y por otro lado con la IA generativa que está cambiando para siempre la creación y producción de campañas.

-A medida que nos adentramos en 2024, ¿qué consejo daría a las marcas que buscan alguna acción de publicidad memorable?

-En el caso de experiencias innovadoras es clave conocer a la audiencia y entender el tipo de relación que tienen con la tecnología así como el contexto en dónde van a vivir esa experiencia. Luego sumar a eso autenticidad, buenas ideas y lograr una conexión emocional que haga compartible a esa historia.