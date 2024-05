Cambiar de un iPhone a un celular con el sistema operativo Android puede ser un proceso complicado o fácil, dependiendo de cómo lo hagas. Esta nota de iProfesional te mostrará cómo transferir todos tus datos desde un iPhone a un celular Android.

La forma más sencilla de cambiar de un iPhone a un celular Android y transferir tus datos es utilizar una herramienta todo en uno como Google One para hacer una copia de seguridad de todos tus datos.

Instalá Google One en tu iPhone e iniciá sesión con tu cuenta de Google. Pulsá el botón de menú de tres líneas. Dirigíte a Configuración > Configuración de sincronización. Verificá todas las opciones y aseguráte de que se estén sincronizando correctamente. Luego podés restaurar los datos respaldados durante la configuración inicial de Android.

Si deseás una transferencia completa de más cosas, también debés consultar la aplicación Switch To Android de Google. Algunas de las instrucciones de esta nota se crearon utilizando un celular con Android 14, un iPhone con iOS 17.4.1 y una PC personalizada con Windows 11. Recordá que algunos pasos pueden diferir según tu versión del dispositivo y del software.

Herramientas todo en uno para pasar de un iPhone a un celular Android

Samsung Smart Switch

Estás con buena suerte si no eres demasiado experto en tecnología y estás cambiando de un iPhone a un celular Samsung. Los celulares Samsung Galaxy cuentan con una herramienta todo en uno llamada Smart Switch para cambiar de iPhone a Android de forma rápida y sencilla. Esta herramienta transferirá tus contactos, favoritos, fotos, videos, etc. Funciona tanto de forma inalámbrica mediante Wi-Fi como con un cable de datos.

Actualizá el software de tu iPhone tanto como puedas. Dirigíte a Configuración > ID de Apple > iCloud > Copia de seguridad de iCloud en tu iPhone y hacé una copia de seguridad de tus datos en la nube presionando Realizar copia de seguridad ahora. Descargá Samsung Smart Switch en tu celular Samsung. Abrí la aplicación Smart Switch en tu nuevo celular Galaxy. Leé y aceptá los términos y condiciones. Permití los permisos necesarios. Tocá Recibir datos y luego seleccioná iPhone/iPad. Podés usar un cable u optar por Transferir de forma inalámbrica. Sin embargo, iCloud es más fácil. Para ello, tocá Obtener datos de iCloud y luego iniciá sesión en tu cuenta de iCloud. Una vez que hayas iniciado sesión, tocá Transferir para comenzar la transferencia.

iPhone 14 Pro Max y Samsung Galaxy S23 Ultra.

Cómo cambiar usando las copias de seguridad de Google One

Aquellos que no tienen un celular Samsung Galaxy no se quedan sin opciones. Pueden transferir sus datos utilizando una copia de seguridad de Google One. Es un poco más complicado que los pasos anteriores y no obtendrás tanta información, pero sigue siendo mejor que hacerlo todo manualmente.

Cargá y encendé ambos celulares. Instalá Google One en tu iPhone. Abrí la aplicación e iniciá sesión en tu cuenta de Google. Pulsá el botón de menú de tres líneas. Dirigíte a Configuración. Tocá Configuración de sincronización. Dirigíte a todas las secciones y activá lo que deseás sincronizar con Google. Una vez terminado, iniciá sesión en tu cuenta de Google en el celular Android y restaurá desde la copia de seguridad. Las instrucciones estarán disponibles durante el proceso de configuración.

La buena noticia es que esta podría ser la única solución de copia de seguridad y restauración que necesites. Google One puede almacenar los contactos, los eventos del calendario y los medios (fotos y videos) de tu iPhone.

Cómo utilizar la aplicación Cambiar a Android

Google lanzó recientemente una aplicación que es muy similar a Move to iOS de Apple. Por supuesto, funciona al revés; te ayuda a transferir datos de iPhone a Android. Se llama Cambiar a Android y probablemente sea la mejor manera de pasar al sistema operativo de Google. Además, es el único método que también puede traer tus aplicaciones.

En tu iPhone, iniciá Apple App Store y descargá Switch To Android. Cuando esté instalado, tocá Abrir. Aceptá los términos y luego seleccioná Copiar datos. Permití los permisos necesarios. La cámara activará un escáner de códigos QR. Esto sólo es necesario si la transferencia se realiza de forma inalámbrica. Encendé el nuevo celular Android y presioná Comenzar para iniciar el proceso de configuración. Seguir instrucciones. Cuando llegues a la página Copiar aplicaciones y datos, presioná Siguiente tres veces. Te recomendamos que utilices un cable , ya que podés transferir la mayoría de las cosas. Si elegís realizar una transferencia inalámbrica, solo transferirá Contactos, Fotos y videos, y Eventos del Calendario. Conectá tu iPhone a tu celular Android usando un cable que tenga los conectores que necesitas. También podés utilizar un adaptador si es necesario. Tu iPhone te pedirá que confíes en el celular. En el celular Android, presioná Siguiente. Iniciá sesión en tu cuenta de Google. Elegí lo que querés copiar. Tocá Copiar. Dejá que el proceso termine y seguí las instrucciones para completar el proceso.

¿Es Android mejor que iOS?

La respuesta a esta pregunta no es sencilla. Si Android o iOS es mejor es subjetivo y depende de lo que valoras en un celular.

¿Puedo transferir todo desde iPhone a un celular Android manualmente?

La mayoría de las cosas, sí. Por supuesto, no podés transferir cosas como aplicaciones, pero podrás transferir manualmente música, calendarios, fotos, contactos y más, usando un cable y una PC.

¿Puedo transferir mis aplicaciones de iPhone a un celular Android?

Debido a que Android e iOS son sistemas operativos diferentes, las aplicaciones no son compatibles. Esto significa que tendrás que descargar manualmente tus aplicaciones desde Google Play Store y configurarlas nuevamente.

El único método que puede simular transferencias de aplicaciones es la aplicación Switch To Android. Básicamente, trae tus aplicaciones contigo, automatizando el proceso de descarga y tomando todas las aplicaciones que estabas usando en tu iPhone.

¿Tendré que volver a comprar mis aplicaciones si cambio de iOS a un celular Android?

Por desgracia, sí. Android e iOS son plataformas diferentes de empresas distintas. Esto significa que sus tiendas de aplicaciones también funcionan de forma independiente. Tendrás que volver a comprar todas tus aplicaciones pagas si cambiás de una plataforma a otra, es decir, de un iPhone a un celular Android.