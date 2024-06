¿Cómo optimizar la batería del celular y proteger tu smartphone? La mayoría de nosotros (tanto usuarios ocasionales como entusiastas) buscamos un celular con la mayor duración de batería. Y aunque la carga rápida nos mantiene recargados todos los días, la ausencia de baterías reemplazables significa que, con el tiempo, las celdas de iones de litio incluidas en el smartphone envejecerán y se deteriorarán, lo que dificultará maximizar la vida útil de la batería.

Si has tenido un celular durante un par de años, probablemente hayas notado que la batería no parece durar tanto como cuando tu smartphone era nuevo. Cuatro o cinco años después, muchos teléfonos móviles luchan por aguantar el día con una sola carga. Mantener un celular aún más tiempo puede incluso significar problemas de confiabilidad, ya que puede enfrentar apagones repentinos.

Desafortunadamente, la capacidad de la batería disminuye inevitablemente con el tiempo. Pero eso no significa que no puedas hacer nada para prolongar la vida útil de la batería de tu smartphone. Si alguna vez te has preguntado cuál es la mejor manera de cargar tu batería, aquí tienes algunos consejos científicamente probados para maximizar la duración de la batería.

¿Cómo optimizar la batería del celular?

Si tenés prisa, aquí tenés resumen de los mejores consejos para maximizar la duración de la batería que debés tener en cuenta:

Evitá ciclos de carga completos (0-100%) y cargas nocturnas. En su lugar, recargá tu celular con más regularidad con cargos parciales;

(0-100%) y cargas nocturnas. En su lugar, recargá tu celular con más regularidad con cargos parciales; Limitar la carga máxima de tu smartphone al 80-90% es mejor para la salud de la batería que recargarla completamente cada vez;

es mejor para la salud de la batería que recargarla completamente cada vez; Utilizá las tecnologías de carga rápida y carga inalámbrica con moderación y cuando tu celular esté frío;

y cuando tu celular esté frío; El calor tiene el potencial de acelerar la degradación del estado de la batería . No cubras tu smartphone mientras lo cargás y mantenerlo alejado de lugares más cálidos;

. No cubras tu smartphone mientras lo cargás y mantenerlo alejado de lugares más cálidos; No practiques juegos intensivos, transmitas videos ni ejecutes otras cargas de trabajo intensivas mientras se carga para evitar el calor y el estrés de la batería.

La carga parcial es un hábito saludable

Un mito particularmente persistente sobre la batería es que ocasionalmente es necesario descargarla y recargarla por completo para borrar la "memoria de la batería". Esto no podría ser más malo en el caso de las baterías de iones de litio. Es un mito que queda de las células de plomo-ácido, y es bastante indeseable cargar tu celular moderno de esta manera.

La carga inalámbrica de la batería del celular tiene ventajas y desventajas

Es posible que desees considerar recalibrar la batería de tu smartphone periódicamente para sincronizar su estado de carga real con lo que muestra la lectura de la batería de Android. Podés hacer esto cargando tu celular al 100%, manteniéndolo allí durante unas horas, usándolo hasta que se agote la batería y luego cargándolo completamente nuevamente.

Este proceso es en gran medida innecesario para un smartphone nuevo y moderno. Aun así, podés considerar hacer esto si has instalado una batería nueva o si tenés un celular antiguo con lecturas de porcentaje de batería cuestionables.

Al considerar los procedimientos diarios, la carga parcial está bien para las baterías de iones de litio y puede beneficiar la longevidad de las células. Para entender por qué, es importante apreciar cómo se carga una batería.

Las baterías de iones de litio consumen corriente constante y funcionan a un voltaje más bajo cuando están más cerca de agotarse. Este voltaje aumenta gradualmente a medida que la celda se carga, estabilizándose en alrededor del 70% de la carga antes de que la corriente comience a caer hasta que la capacidad esté llena.

En particular, operar a bajo voltaje es bueno para la vida útil de la batería, ya que aumenta la cantidad de ciclos de carga disponibles antes de comenzar a ver una reducción significativa en la capacidad. En términos generales, cada disminución de 0,1 V en el voltaje de la celda duplica el ciclo de vida, según Battery University. Por lo tanto, cargar el celular en ese rango del 30% al 80% mantiene el voltaje más bajo y podría prolongar ligeramente la vida útil de la batería.

Usar solo el 20% de la batería entre cargas no es práctico, pero recargarla cuando hayas usado aproximadamente la mitad mejorará la duración de la batería a largo plazo, especialmente si también evitás cargarla por completo cada vez.

La conclusión es que las recargas más pequeñas y periódicas son mejores para las baterías de iones de litio que los ciclos largos de carga completa. Recordá que para tener una idea precisa del estado de carga de tu batería, es posible que necesités calibrarla periódicamente.

Además, si planea guardar tu smartphone durante un período prolongado, es mejor no dejarlo al 100% de carga. En cambio, Battery University recomienda almacenar las baterías con un estado de carga del 40 al 50% si planea almacenarlas a largo plazo.

Evitá la carga inactiva

Cargar durante la noche o en una base durante el día es un hábito muy común, pero no se recomienda por varias razones (el viejo mito de la "sobrecarga" no es una de ellas). En primer lugar, la carga lenta continua de una batería llena puede provocar el recubrimiento del litio metálico, lo que reduce la estabilidad a largo plazo y, en casos excepcionales, puede provocar fallos de funcionamiento y reinicios en todo el sistema.

En segundo lugar, como ya se mencionó, deja la batería con un voltaje de tensión más alto cuando está al 100%. En tercer lugar, y lo más importante, crea un exceso de calor causado por la disipación de energía desperdiciada.

Idealmente, un celular debería dejar de cargarse cuando alcance el 100% de la capacidad de la batería, y solo volver a encender el circuito de carga para recargar la batería de vez en cuando o, al menos, reducir la corriente de carga a cantidades muy pequeñas.

Si bien hay modelos de smartphone que desactivan la carga una vez que están llenos, muchos consumen hasta medio amperio y, a veces, más del tomacorriente de pared. Apagar el celular tampoco supone ninguna diferencia en muchos casos. Si bien esta no es una gran cantidad de energía, evitará que tu smartphone se enfríe tan rápido y continuará pasando por una pequeña parte de la batería, lo que resultará en un miniciclo.

Los malos hábitos perjudican la vida útil de la batería del celular

Un último punto que vale la pena mencionar es la carga parasitaria. Esto ocurre cuando la batería se agota significativamente al mismo tiempo que se carga, como al mirar un video o jugar mientras se carga.

Las cargas parásitas son malas para las baterías porque distorsionan el ciclo de carga e inducen miniciclos, donde parte de la batería realiza ciclos continuos y se deteriora más rápido que el resto de la celda. Peor aún, las cargas parásitas que se producen cuando un celular está completamente cargado también inducen una mayor tensión de voltaje y calor en la batería.

La mejor manera de evitar cargas parásitas es apagar el smartphone mientras se carga. Pero eso no es realmente realista. En cambio, es mejor mantener la carga de trabajo liviana mientras el celular está enchufado, dejándolo inactivo la mayor parte del tiempo. Probablemente navegar por la web esté bien. Además, recordá desenchufarlo una vez que la batería esté lo suficientemente cargada.

El calor es el enemigo de la larga duración de la batería

Junto con todo lo anterior, la temperatura es un factor igualmente clave para la longevidad y para maximizar la duración de la batería. Podría decirse que es la principal causa de muerte en la salud de la batería a largo plazo. Al igual que los altos voltajes, las altas temperaturas estresan la batería y hacen que pierda capacidad mucho más rápidamente que cuando se mantiene a temperaturas más bajas.

Una celda que se mantiene entre 25 y 40 grados Celsius debería conservar entre el 85% y el 96% de su capacidad después del primer año con ciclos de carga razonables. Si se eleva la temperatura regularmente por encima de los 40 °C y se carga al 100 %, esta capacidad cae a solo el 65% después del primer año, y una temperatura de la batería de 60 °C alcanzará este marcador en poco tiempo: apenas tres meses.

Una batería que se encuentra en estado de carga completa expuesta a altas temperaturas es lo peor de todos los mundos y lo primero que se debe evitar al cargar el celular. Por lo tanto, no dejes tu smartphone debajo de la almohada para cargarlo por la noche ni lo conectes al tablero de tu automóvil en un día caluroso. Y si la usás, la carga inalámbrica puede afectar la salud de la batería si no mantenés al celular frío.

Las tecnologías de carga rápida son un tema polémico, ya que la corriente y los voltajes más altos hacen que el celular se caliente más. Con capacidades que superan los 60 W y llegan a los 100 W incluso en modelos modernos de smartphone, la longevidad del celular se convierte rápidamente en un problema. La carga rápida está bien para una recarga pequeña.

Dejar tu smartphone en carga rápida durante 5 a 15 minutos no provocará problemas importantes de sobrecalentamiento, pero no se recomienda usarla para una carga completa. En su lugar, sería mejor utilizar una solución de carga rápida que tenga en cuenta la temperatura o cambiar a un cargador más lento, especialmente si planeás enchufar tu celular durante la noche.

En ese sentido, si estás usando un cargador rápido y tu smartphone se carga demasiado tarde, podés solucionar el problema de por qué tu celular se carga lentamente. Este también puede ser un problema que querrás abordar.

Cómo maximizar la salud de la batería del celular a largo plazo

La tecnología de las baterías de iones de litio se comprende bien hoy y los modelos nuevos de celular se construyen en torno a los casos de uso, pero los malos hábitos y los mitos aún impregnan la conciencia pública.

Si bien la mayoría de estos hábitos no afectarán enormemente la duración de la batería de tu smartphone en el mediano plazo, la desaparición paulatina de las baterías extraíbles significa que debemos tomar precauciones adicionales para maximizar la duración de la batería y, por lo tanto, la longevidad de nuestro celular .

Los ciclos de carga regulares más pequeños y mantener el smartphone fresco son las cosas clave que debés recordar. Sin embargo, se debe señalar que las diferentes baterías de los modelos de celular siempre envejecerán de forma ligeramente diferente dependiendo de cómo las tratemos.