Según el fundador de Microsoft, pese a la rápida evolución, la IA tendrá que tomar una nueva dirección para no quedar obsoleta. Qué propone

El multimillonario fundador de Microsoft, Bill Gates, realizó una nueva predicción sobre el futuro de la Inteligencia Artificial. Consideró que los programas que utilizan los prompts como referencia serán reemplazados en el futuro por la metacognición.

Gates reconoció que el concepto actual de los modelos de IA como ChatGPT o Llama, carecen de sofisticación por tratarse de un comportamiento no determinista. De esta manera, sostuvo que no harán nada sobre lo que no le hayan enseñado previamente y se limitan a repetir con cierta coherencia lo que se les enseñó con millones de datos.

El sistema que propone Gates se basa en la habilidad de generar un pensamiento propio. Esta consciencia de autonomía intelectual es el motor del cerebro humano para adquirir conocimientos nuevos y aplicarlos para llegar a diferentes resultados.

Para Gates, la inteligencia artificial debe ser capaz de desgranar un problema de forma amplia para ver todas sus variables y volver a recomponerlo para ofrecer una nueva solución creativa que nadie le enseñó.

¿Cuál es la postura de Bill Gates sobre la inteligencia artificial?

Bill Gates tiene un blog en el que comparte artículos y noticias sobre diferentes tópicos relevantes como, por ejemplo, tecnología, energía, educación, desigualdad, género y raza, entre otros.

En el blog, Gates en varias ocasiones mencionó a la inteligencia artificial, cuál es su postura con respecto a la tecnología y cómo se relaciona con ella.

Bill Gates cree que algunos trabajos no podrán ser reemplazados por la IA

Bill Gates escribió extensamente sobre la IA, destacando su potencial tanto para resolver grandes desafíos como para transformar diversos sectores de la sociedad.

Algunas de los beneficios que el ex director ejecutivo de Microsoft ve en la inteligencia artificial son:

La innovación en áreas cruciales : La IA tiene el potencial de revolucionar diferentes campos;

: La IA tiene el potencial de revolucionar diferentes campos; La mejora de la eficiencia y productividad : se pueden automatizar tareas repetitivas y tediosas, liberando tiempo y recursos humanos para actividades más creativas y estratégicas;

: se pueden automatizar tareas repetitivas y tediosas, liberando tiempo y recursos humanos para actividades más creativas y estratégicas; El abordaje de problemas globales: puede ser una herramienta fundamental para abordar problemas globales como el cambio climático y las pandemias.

Sin embargo, Gates es consciente de que la inteligencia artificial también puede traer ciertos desafíos y hay algunas preocupaciones que se deben tener en cuenta. Algunas de ellas son: