Debido a la inflación y al aumento de los precios de la energía eléctrica, hay incrementos significativos en tus facturas de luz. Averiguar cómo reducir tu factura de electricidad puede ser tan simple como averiguar qué te está costando más.

Para hacer esto, podés seguir una fórmula simple para determinar cuántos kilovatios-hora (kWh) usa un dispositivo en un mes o año, y luego encontrar formas de reducirlo cuando sea posible.

Un kilowatt/hora (kWh) es una medida de cuánta energía consumís en un periodo de tiempo determinado. Determina cuánto pagás por la electricidad cada mes, ya que la compañía eléctrica te cobra en función del costo por kWh.

Cada electrodoméstico tiene una clasificación que mide la cantidad de watts de energía que utiliza. Por ejemplo, un horno puede tener una potencia de 2.000 watts, o 2 kilowatts. (1 kilowatt equivale a 1000 watts).

Si cocinas algo en ese horno durante 30 minutos, así se calcula la energía total utilizada: 2 kilowatts x 0,5 horas = 1 kilowatt/hora (kWh) de energía utilizada. Para determinar cuántos kilowatts/hora consume un electrodoméstico, sólo tenés que calcular el tiempo que lo utilizás cada día y multiplicarlo por su potencia nominal.

A partir de ahí, podés usar el dato de la tarifa directamente de tu proveedor de energía. A partir de cuáles son tus costos, podés determinar el electrodoméstico o el dispositivo que es el vampiro de energía real y cuál realmente no usa mucha electricidad.

Las facturas de luz tienen aumentos significativos este año.

Una vez que tenés en claro esos números de consumo, podés hacer algunos cambios que te ahorrarán una cantidad significativa de dinero en tus facturas de electricidad.

Succionadores de energía aleatorios

Hay ciertos dispositivos que aún consumen energía incluso después de que se apagan, y esto es un problema importante. Debés tener en cuenta cuántos continúan consumiendo energía incluso cuando no están encendidos.

Por ejemplo, dispositivos como tu computadora, consolas de videojuegos, televisores de encendido instantáneo, sistemas de sonido envolvente o incluso decodificadores de televisión por cable y satélite. De hecho, cualquier cosa con un reloj digital incorporado está sacando un poco de jugo.

¿Cómo podés combatir a tus vampiros energéticos? Desconectá las cosas que no estás usando, usá "zapatillas" para los dispositivos que sabés que usan energía mientras están inactivos, ajustá la configuración de energía en cosas como tu computadora o televisor y considerá obtener temporizadores para los tomacorrientes para ayudar a controlar el uso.

¿No estás seguro de cuáles son los dispositivos que están agregando la mayor carga inactiva a tu factura de energía? Los siguientes son algunos de los principales vampiros energéticos que debés tener en cuenta en tu hogar.

Equipo de audio

Potencia promedio: 100-200 vatios. Los dispositivos de audio como amplificadores, estéreos, estéreos portátiles y receptores de radio por Internet son bastante fáciles de desconectar cuando no se usan.

Los equipos de audio son vampiros energéticos.

Ventiladores

Potencia promedio: 6-40 vatios. Desenchufá los ventiladores cuando no los estés usando y cambiá a un ventilador con temporizador para que no quede encendido toda la noche mientras dormís.

Luces 24/7

Potencia media: 60 vatios. Realmente no hay necesidad de mantener una luz encendida cuando no la estás usando. Apagá las luces cuando no estén en uso o ponéles en un temporizador para que se apaguen automáticamente.

Televisor

Potencia promedio: 2-54 vatios. Desconectá cualquier televisor que no uses regularmente, como uno en una habitación de invitados. También debés ajustar la configuración de energía en tu televisor. Considerá desactivar la configuración de "inicio rápido" de tu televisor para ahorrar energía.

Acuario

Potencia media: 150-200 vatios. El principal culpable del uso de energía en tu acuario es el calentador. Aunque es posible que no puedas desenchufarlo dependiendo de la temperatura óptima para tus peces, considerá aislar el tanque y colocarlo en una habitación bien calentada para reducir los costos de calefacción. Si tenés una luz de acuario, desenchúfela cuando no esté en uso.

Computadoras de escritorio y portátiles

Potencia promedio: 60-300 vatios. Tu computadora no consume mucha energía, incluso cuando está encendida, y una computadora de escritorio típica te cuesta muy poco. Sin embargo, incluso ese monto pequeño puede acumularse en el transcurso de un año.

Conectá su computadora, monitor, impresora, parlantes de computadora y otros accesorios de computadora en una sola "zapatilla" que se puede apagar cuando no se usa. Dejá que tu computadora se "duerma" después de un máximo de 30 minutos de inactividad y apagála cuando termines de usarla.

En el caso de las computadoras portátiles, su potencia media es de 30-200 vatios. La mayoría de los cables de las computadoras portátiles tienen un "ladrillo", una caja grande que usa energía continuamente cada vez que está enchufada.

Esto significa que el simple hecho de apagar o apagar la computadora portátil no impedirá que consuma energía. Desconectá el cable de la pared cada vez que no estés usando tu computadora portátil para asegurarte de que no consuma energía que ni siquiera está usando.

Las computadoras de escritorio pueden convertirse en vampiros energéticos.

Módem

Potencia promedio: 5-17 vatios. Desconectá tu módem antes de acostarse. No necesitás acceso a Internet cuando estás dormido.

Cargadores de celular

Potencia promedio: 2-6 vatios. Dejar ese cargador enchufado a un tomacorriente todo el día todavía usa de 0.1 a 0,5 vatios por hora. Eso tampoco es mucho, pero en este caso, es puro desperdicio. Si tenés un cargador en casa que está enchufado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, te está impactando en la factura de luz.

Consola de videojuegos

Potencia promedio: 2-90 vatios. Las consolas de videojuegos son otro vampiro energético común. Estos dispositivos a menudo permanecen conectados a la red incluso cuando no están en uso y están configurados para estar en un modo predeterminado de "encendido instantáneo". Desconectá tus consolas de juegos cuando no estén en uso y desactivá el modo de "encendido instantáneo" si no lo necesitás.

Los principales consumidores de energía

Los siguientes electrodomésticos y aparatos electrónicos usan cantidades aún más importantes de energía y siempre deben desenchufarse cuando no estén en uso, o debés tratar de usar de manera más inteligente para reducir la energía que están usando.

El ajuste correcto de la temperatura del aire acondicionado ahorra luz.

Aire acondicionado central

Potencia promedio: 3000-3500 vatios. Este es el elefante cuando se trata de inflar tu factura de luz. Mantener su hogar fresco en el verano es atractivo, pero tiene un precio de lujo.

Aseguráte de que estás usando tu sistema de manera efectiva ajustando la temperatura apropiadamente, cerrando las áreas de la casa que no se están usando y apagando el sistema por completo cuando no haya nadie en casa. Desenchufá el aire acondicionado durante los meses más fríos para evitar que use energía inactiva.

Termotanque eléctrico

Potencia promedio: 1125 vatios. Tu termotanque utiliza 4500 vatios de electricidad por hora. Afortunadamente, no funciona todo el día, solo cuando en realidad está calentando agua.

Cuanta menos agua caliente usés y más baja sea la temperatura del agua, menos energía usará tu termotanque eléctrico. Entonces, si bien el consumo de energía es mayor que el de tu aire acondicionado por hora, lo más probable es que lo uses mucho menos con el tiempo.

Sería un gran esfuerzo enchufar y desenchufar un termotanque eléctrico constantemente, pero hay otras formas de ahorrar en costos de energía sin tener que hacer esto.

Ajustar tu termotanque a la configuración de temperatura más baja ahorrará energía. Asegúrate de usar el agua caliente de manera eficiente haciendo funcionar el lavavajillas solo cuando esté completamente lleno y usando agua caliente para lavar la ropa solo cuando sea absolutamente necesario.

El uso de "zapatillas" permite ahorro de energía.

Secarropa

Potencia promedio: 2790 vatios. Para reducir tus costos, aseguráte de estar secando solo una carga completa de ropa y usá el sensor de secado si tenés uno, en lugar de la opción de secado por tiempo.

Si el clima coopera, colgá las sábanas afuera para que se sequen. Ahorrarás dinero y, como un pequeño regalo, también obtendrás ese olor fresco a aire libre. Podés desenchufar este aparato cuando no esté en uso.

Secador de pelo

Potencia media: 1500-2000 vatios. Podés reducir tus costos reduciendo el uso o dejando que tu cabello se seque al aire primero, y luego usá el secador solo para peinar.

El uso de la configuración también reducirá el consumo de energía. Además, es una herramienta bastante fácil de mantener desenchufada cuando no la estás usando.

Estufa eléctrica

Potencia promedio: 1900 vatios. Tu estufa eléctrica usa alrededor de 1,9 kW por hora, pero eso variará ampliamente según la cantidad de quemadores que estés usando y la intensidad.

Heladera

Potencia promedio: 225 vatios. Hay algunos consejos que pueden ayudar a reducir la factura de la luz sin apagar la heladera. Mantené los alimentos cubiertos ya que la humedad liberada por los alimentos hace que el compresor tenga que trabajar más.

Conviene tener una heladera ajustada a las necesidades de la familia.

Si estás buscando una heladera nueva, aseguráte de obtener una que sea del tamaño adecuado para tu familia: una heladera llena usa menos energía que una que está medio vacía. Y, por supuesto, decidí lo que querés antes de abrir la heladera para minimizar el tiempo que la puerta está abierta.

Ventilador de techo

Potencia media: 75 vatios. Un gran consejo en climas con noches más frescas es encender los ventiladores de techo por la noche y mantener las ventanas abiertas.

Los ventiladores pueden aspirar aire fresco durante toda la noche que ayudará a mantener la casa fresca hasta el día siguiente. Podés mantener los ventiladores de techo desenchufados durante los meses más fríos o, si están cableados, aseguráte de mantenerlos apagados.

Bombilla incandescente

Una bombilla incandescente de 60 vatios usa... 60 vatios de potencia por hora. Sin embargo, la mejor pregunta podría ser "¿por qué seguís usando bombillas incandescentes?"

El uso de bombillas más nuevas te ahorrará mucho a largo plazo, tanto en tu factura de energía como en tus visitas a la ferretería. En comparación con una bombilla incandescente de 60 vatios, una bombilla LED de 12 W utiliza tan solo una quinta parte de la energía y dura 25 veces más.

Lavavajillas

Potencia promedio: 1800 vatios. Incluso si no mantenés tu lavavajillas desenchufado cuando no está en uso, hay formas de reducir tus costos de energía. Hacer funcionar tu lavavajillas solo cuando está lleno te ayudará a ahorrar energía, al igual que encontrar oportunidades para lavar los platos a mano cuando no haya suficientes para garantizar el funcionamiento del lavavajillas.

Un uso incorrecto del lavavajilla aumenta sin sentido la factura de luz.

Los electrodomésticos son cada vez más eficientes, así que buscá el modelo más eficiente cuando sea el momento de reemplazar tu heladera, lavavajillas, lavarropa u otro electrodoméstico. Reemplazar un electrodoméstico viejo, incluso si aún funciona, puede tener sentido desde el punto de vista económico si existe el ahorro de energía.

Cafetera

Potencia promedio: 1317 vatios. Tu cafetera requiere mucha energía mientras está en uso, por lo que es mejor mantenerla desenchufada cuando no lo esté. Si tenés una cafetera instantánea, mantenéla conectada a un temporizador para ahorrar en tus costos de carga de energía en espera.

Microonda

Potencia media: 800-1000 vatios. No sorprende que un horno de microondas use mucha energía cuando calienta una comida completa en cuestión de minutos, pero también usa energía cuando no está funcionando.

Todos los electrodomésticos con reloj usan energía inactiva, y un microondas no es una excepción. Lo más probable es que pueda ver fácilmente la hora en tu reloj o teléfono móvil cuando estás en la cocina, por lo que no es necesario tener el microondas conectado las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Impresora laser

Potencia media: 250 vatios. Es probable que tu impresora láser esté en modo de espera más de lo que realmente está en uso, por lo que puede ser fácil pasar por alto a este vampiro de energía. Simplemente desconectá tu impresora cuando no la estés usando.