Los mejores consejos para proteger tu seguridad y la de tus datos en el celular

Las claves de acceso simplifican la seguridad con inicios de sesión biométricos, por lo que no tenés que esforzarte tanto en crear, guardar y recuperar contraseñas. También podés omitir las advertencias sobre contraseñas débiles y las solicitudes de más caracteres, incluida una letra mayúscula, un número y un símbolo.

Las claves de acceso son prácticas, fáciles de usar y más seguras que las contraseñas largas y complejas. Es hora de aprender a evitar problemas con las claves de acceso y aprovechar las ventajas de esta nueva tecnología.

¿Qué es una clave de acceso?

Una clave de acceso proporciona autenticación de dos factores para una seguridad sólida al iniciar sesión en tus cuentas en un sitio web. Podés iniciar sesión con una clave de acceso desde tu celular con tu huella digital o desde un dispositivo con reconocimiento facial.

Incluso un teléfono móvil económico con el sistema operativo Android puede hacer que tus inicios de sesión sean más rápidos, fáciles y seguros. Aún podés usar una contraseña y, en algunos casos, un código PIN.

Como la mayoría de las personas tienen un celular a mano, usar una clave de acceso es más rápido que escribir una contraseña larga y complicada, especialmente si no utilizás un administrador de contraseñas.

Las claves de acceso no son perfectas

En un mundo perfecto, es posible que nunca más necesites una contraseña. Solo tendrías que tomar tu teléfono móvil y presionar la pantalla con el dedo para iniciar sesión en un sitio web o una aplicación. En la práctica, las cosas podrían ser más difíciles.

Por un lado, muchos sitios web y aplicaciones no admiten claves de acceso. Eso significa que debés llevar un registro de las contraseñas hasta que todos los sitios web y aplicaciones implementen este nuevo sistema.

Otro problema surge si no podés usar el teléfono móvil que utilizás para la autenticación de dos factores. No podés usar una clave de acceso si perdés el teléfono móvil, si se agota la batería o si está dañado. Aunque las claves de acceso suenan geniales, no son la solución de seguridad definitiva.

Configurá claves de acceso en otro teléfono móvil o computadora

Dado que el teléfono móvil se convierte en una clave digital para desbloquear las cuentas y aplicaciones en línea, es bueno tener una solución de respaldo. Una contraseña funciona, pero una clave de acceso es mejor.

Después de haber disfrutado de las claves de acceso durante algunos meses, resulta más difícil recordarlas, por lo que una clave de acceso alternativa puede evitar que se bloquee tu cuenta. Podés, y en rigor debés, crear claves en varios teléfonos móviles y computadoras.

Algunos sitios web y aplicaciones restringen los dispositivos que puedes usar como clave de acceso. Por ejemplo, podés crear una clave de acceso de PayPal para un teléfono móvil con Android, un iPhone o una Mac, pero no podés usar una computadora o laptop con Windows como clave de acceso, incluso si tiene un lector de huellas digitales o reconocimiento facial de Windows Hello. Por eso es mejor elegir otro teléfono móvil como dispositivo de clave de acceso de respaldo si tenés uno disponible.

Utilizá una clave de seguridad física para mayor seguridad

Si no tenés otro teléfono móvil o una computadora compatible para usar como clave de acceso, es posible que puedas usar una clave de seguridad física. Colocála en un llavero o collar. De esa manera, no la perderás y tendrás una clave de acceso confiable o una copia de seguridad de emergencia.

Si bien es posible que debas cargar tu teléfono móvil a diario, muchas llaves de seguridad ni siquiera tienen batería. Esa es una de las razones por las que los profesionales consideran que una llave física es un dispositivo de seguridad superior.

Compartí una clave de acceso con amigos y parientes

Supongamos que deseás compartir una cuenta con otra persona. Es habitual tener una cuenta familiar o una cuenta que pueda utilizar un compañero de habitación o un amigo cercano. Podés disfrutar de la facilidad y seguridad de las claves de acceso mientras compartís con otra persona. El administrador de contraseñas de Apple, iCloud Keychain, te permite crear una clave de acceso en un dispositivo que no esté asociado con tu ID de Apple.

También podés crear claves de acceso en otros dispositivos con administradores de contraseñas de terceros como 1Password y NordPass. Bitwarden y Dashlane admiten claves de acceso y ambos planean agregar la función de compartir claves de acceso.

Eliminá claves de acceso antiguas

Por más prácticas que sean las claves de acceso, dejarlas activas en un teléfono móvil antiguo o en el dispositivo de otra persona puede suponer un riesgo de seguridad. Podés eliminar las claves de acceso almacenadas allí si perdés el acceso o ya no utilizás un teléfono móvil o una computadora.

Iniciá sesión en las cuentas asociadas con las claves de acceso y navegá a la configuración de seguridad para encontrar tus claves de acceso para cada cuenta. Debés eliminar las claves de acceso de los dispositivos que no reconocés. Si cometés un error, podés volver a agregar las claves de acceso.

Si un amigo o pariente pierde o deja de usar un teléfono móvil, eliminá las claves de acceso que compartiste con ese dispositivo. Podés crear una nueva clave de acceso en el nuevo teléfono móvil o computadora para que tenga acceso a una cuenta compartida.

Las claves de acceso aún requieren seguridad

Las claves de acceso pueden hacer que los sitios web y las aplicaciones sean más seguros y fáciles de usar, ya que es menos probable que se bloquee tu cuenta. A pesar de este avance tecnológico, aún necesitás mantenerte a salvo.

No compartas tus claves de acceso con todo el mundo. Las claves de acceso suelen requerir una verificación biométrica, pero a veces un código PIN es suficiente para autenticarte desde un dispositivo de confianza. Si otra persona tiene ese dispositivo, cualquiera que tenga el dispositivo y el PIN podría acceder a tu cuenta.

Es importante limpiar las claves de acceso antiguas y compartidas en dispositivos que no se utilizan. Si se hace con diligencia, las claves de acceso pueden facilitar la gestión de la cantidad cada vez mayor de cuentas que se mantienen en este mundo digital.