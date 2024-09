Las llamadas de WhatsApp y las normales que usan la línea asignada al celular por el operador de telefonía móvil utilizan, obviamente, la voz, pero tienen diferencias entre sí.

Conexión requerida

Las llamadas telefónicas normales necesitan una red celular para funcionar, mientras que las llamadas de WhatsApp funcionan tanto con datos móviles como con Wi-Fi. Por ejemplo, si estás en un lugar sin señal móvil pero hay Wi-Fi disponible, las llamadas de WhatsApp funcionarán, pero no las llamadas normales.

De manera similar, podés usar el punto de acceso de alguien para crear una conexión Wi-Fi en tu teléfono móvil que se pueda usar para llamadas de WhatsApp.

¿A quién podés llamar?

Se pueden realizar llamadas normales a cualquier persona que tenga un número de teléfono móvil. Solo es necesario conocer el código del país y su número. Por otro lado, el usuario debe tener la aplicación WhatsApp instalada en su teléfono móvil para realizar o recibir llamadas de WhatsApp.

Compatibilidad del teléfono móvil

Las llamadas normales funcionan tanto en teléfonos móviles inteligentes como en teléfonos móviles con funciones básicas, mientras que las llamadas de WhatsApp requieren un teléfono móvil inteligente, ya que no funcionan en teléfonos móviles con funciones básicas, salvo algunas excepciones.

Costo

Las llamadas de WhatsApp se consideran gratuitas porque no se cobra directamente por realizarlas. Sin embargo, esto no es del todo correcto, ya que debés pagar por tu conexión a Internet (Wi-Fi o datos móviles). Si no pagaste la factura de tu plan de datos móviles o Wi-Fi, las llamadas de WhatsApp no funcionarán.

Por el contrario, debés pagar tu plan prepago o pospago para hacer llamadas regulares. En algunos países obtenés llamadas gratuitas ilimitadas con tu plan prepago o pospago. En general, WhatsApp es más rentable que las llamadas regulares.

Llamadas internacionales y roaming

Las principales desventajas de las llamadas regulares son los altos costos de las llamadas internacionales y los cargos por roaming en algunas redes. En primer lugar, debés activar las llamadas internacionales en tu plan móvil. En segundo lugar, los cargos son demasiado altos. Algunas redes también cobran por roaming cuando tu tarjeta SIM está en un estado diferente al estado emisor.

Estos dos problemas no se dan en las llamadas de WhatsApp. Podés hacer llamadas internacionales por WhatsApp sin activar nada y, además, es prácticamente gratis. Solo tenés que pagar los datos móviles o el wifi para hacer llamadas internacionales sin pagar nada extra.

De manera similar, si viajas a un lugar diferente, ya sea el mismo país o un país diferente, las llamadas de WhatsApp no tendrán un costo adicional como las llamadas normales.

Privacidad

Las llamadas de WhatsApp se benefician del cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza que los proveedores de servicios de telefonía celular o de Internet no puedan rastrearlas.

Por el contrario, las llamadas telefónicas tradicionales son susceptibles de rastreo por parte de los proveedores de servicios de telefonía celular.

Llamadas grupales/conferencias telefónicas

Por lo general, se puede realizar una llamada grupal, también conocida como conferencia, con 5 o 6 personas a través de una llamada telefónica normal. Por otro lado, 32 personas pueden unirse a una llamada grupal de voz de WhatsApp.

Llamadas sobre facturas y servicio de emergencia

Las llamadas de WhatsApp no aparecen en la factura, mientras que el historial completo de llamadas sí aparece en la factura de llamadas telefónicas normales. Además, las llamadas de voz de WhatsApp no se pueden utilizar para números de emergencia.

Grabación de llamadas

Las llamadas telefónicas normales se pueden grabar usando la función de grabación de llamadas nativa en los teléfonos móviles con el sistema operativo Android. Las llamadas de iPhone y WhatsApp no ofrecen una función de grabación de llamadas incorporada, pero también se pueden grabar usando aplicaciones de grabación de terceros.

Llamadas a través de PC

Las PC se pueden usar para realizar o recibir WhatsApp y llamadas telefónicas normales, siempre que estén instaladas las aplicaciones compatibles.

Respuestas a un par de preguntas frecuentes

¿Puedo estar en una llamada de WhatsApp y en una llamada telefónica normal al mismo tiempo?: No. La otra llamada quedará en espera.

¿Recibiré una llamada telefónica normal si estoy en una llamada de WhatsApp o viceversa?: Sí.

Cómo hacer una llamada internacional gratis en WhatsApp en Android e iOS

Para realizar una llamada en la aplicación móvil de WhatsApp, debés ir al contacto al que deseás llamar. En la esquina superior derecha, verás íconos de teléfono y video. Tocá el que quieras usar.

Si es la primera vez que realizás una llamada de este tipo, tu teléfono móvil te pedirá permiso para acceder y usar tu cámara y micrófono. Deberás aceptar para poder realizar una llamada. Entonces la llamada empezará a sonar. Podés cambiar entre llamadas de audio y video en cualquier momento tocando los íconos de video y audio. También podés silenciarte usando el ícono del micrófono.

Cómo hacer una llamada internacional gratuita en WhatsApp con la aplicación de escritorio

Primero, debemos aclarar que esto es para la aplicación de escritorio, no para la aplicación web. WhatsApp Web no proporciona una función de llamada. En la aplicación de escritorio, debés al contacto al que deseás llamar.

En la esquina superior derecha, verás íconos de teléfono y video. Hacé clic en el que desees utilizar.

Si es la primera vez que utilizás la función de llamada, tu computadora te pedirá acceso a la cámara y al micrófono.

Una vez que hagas clic en el ícono del teléfono móvil o en el ícono del video, sonará.

Incluso si elegís el ícono de teléfono, podés cambiar fácilmente a una videollamada haciendo clic en el ícono de video en el extremo izquierdo. Al hacer clic en el botón del micrófono, se silenciará.

Llamada de WhatsApp vs. llamada normal: ¿cuál uso?

Utilizá ambas. Las llamadas telefónicas son más fiables que las de WhatsApp. Sin embargo, cuando no se pueden realizar las llamadas telefónicas o estás en una zona con mala cobertura, cambiá a las llamadas de WhatsApp. Las llamadas de WhatsApp también son un regalo del cielo para las llamadas internacionales.