La familia de celulares iPhone 16 ya es oficial. Apple y Samsung lanzaron sus buques insignia con un modelo base y una variante Plus más grande, además de sus dispositivos de nivel Pro como el Galaxy S24 Ultra y el iPhone 16 Pro Max.

De acuerdo con lo informado el 9 de septiembre por la compañía cofundada por el fallecido Steve Jobs, es probable que el chipset Apple A18 del celular iPhone 16 supere al chip de Qualcomm dentro del Galaxy S24.

El celular iPhone 16 tiene más materiales de construcción premium que el Galaxy S24, junto con un vidrio más resistente. Pero el Galaxy S24 base tiene una pantalla más grande que el iPhone 16 base.

Celulares iPhone 16 vs Samsung Galaxy S24: diseño, comparación de tamaños y colores

Ni Samsung ni los celulares insignia de Apple han visto cambios de diseño significativos en los últimos años, pero el Galaxy S24 cambió a una pantalla ligeramente más grande de 6,2 pulgadas este año.

El celular iPhone 16 mantuvo los mismos tamaños de pantalla en ambos modelos, pero eso no significa que no haya hecho ningún cambio en el diseño. Notarás de inmediato que el celular iPhone 16 ahora tiene dos nuevos botones: el botón de acción personalizable, que debutó en la serie iPhone 15 Pro, y el nuevo control de cámara, del que hablaremos más adelante en esta comparación.

El celular iPhone 16 mide 147,6 x 71,6 x 7,8 mm y pesa 170 gramos, mientras que el Galaxy S24 mide 147,0 x 70,6 x 7,6 mm y pesa 167 gramos. El iPhone es un poco más pesado y grande, pero es probable que no notes una diferencia al sostener el dispositivo.

El celular iPhone 16 Plus mide 160,9 x 77,8 x 7,8 mm y pesa 199 gramos, mientras que el Galaxy S24 Plus es ligeramente más pequeño, 158,5 x 75,9 x 7,7 mm y pesa 197 gramos. De nuevo, la diferencia es insignificante.

Ambos celulares vienen en varios colores. Los iPhone 16 y 16 Plus ofrecen cuatro combinaciones de colores: ultramar, verde azulado, rosa, blanco y negro. El Galaxy S24 y el S24 Plus ofrecen más opciones con Negro Ónix, Gris Mármol, Violeta Cobalto, Amarillo Ámbar y exclusivos Verde Jade, Azul Zafiro y Naranja Arenisca.

iPhone 16 vs Galaxy S24: características

Si bien el celular iPhone 16 y el Samsung Galaxy S24 no parecen dramáticamente diferentes entre sí a simple vista, hay algunas diferencias notables en lo que respecta a las características que priorizan las compañías.

El Galaxy S24 y el S24 Plus ponen mayor énfasis en la tecnología de pantalla, ofreciendo frecuencias de actualización más altas que los menos impresionantes 60 Hz que ofrece la familia iPhone 16, así como una mejor calidad de imagen, tecnología de pantalla siempre encendida y algunos otros extras.

El celular Galaxy S24 tiene un SoC más débil, aunque sea por un pequeño margen. Aunque Apple no revela todo sobre sus SoC, se sabe que el Apple A18 tiene una CPU de 6 núcleos con 2 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia. También hay una GPU de 5 núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos.

Incluso sin las especificaciones completas, se sabe que va a ser un monstruo de procesador. Esa no es la única ventaja que Apple tiene aquí, ya que su control del SoC y el sistema operativo le permite optimizar el rendimiento a un nivel que sus competidores de Android simplemente no pueden, a excepción de Google con la serie Pixel 9.

Sin embargo, el celular Galaxy S24 no se queda atrás y es probable que no notes ninguna diferencia en el mundo real, especialmente si tenés un modelo de Qualcomm. El S24 y el S24 Plus utilizan el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 para Galaxy en el Galaxy S24 y el Galaxy S24 Plus en los Estados Unidos y el Exynos 2400 en otros lugares, como la Argentina.

El Snapdragon 8 Gen 3 es probablemente un chip ligeramente más potente si se ignoran las diferencias de optimización del software. Incluso con esta diferencia, el Snapdragon 8 Gen 3 puede manejar cualquier juego, aplicación o experiencia de Android sin perder el ritmo, por lo que no es que sienta una pérdida de velocidad aquí.

Aquellos con el celular Galaxy S24 Plus también disfrutarán de un poco más de RAM con 12 GB, frente a los 8 GB que se encuentran en el Galaxy S24. Apple no revela su tamaño de RAM, pero sí dijo que lo ha aumentado, por lo que es muy probable que el iPhone 16 y 16 Plus utilicen 8 GB de RAM esta vez. El iPhone 16 y 16 Plus también tienen las mismas configuraciones de almacenamiento que el S24 Plus, pero el Galaxy estándar no ofrece una opción de 512 GB.

Apple no revela el tamaño de las baterías y aún no hay detalles firmes al respecto, pero se espera que sean similares o ligeramente más grandes que el año pasado y deberían durar un día completo de uso, similares a los Galaxy S24 y S24 Plus. Una vez que los agotes, ahí es donde verás una diferencia notable.

Una vez más, Apple no entró en detalles sobre las velocidades de carga, pero si las hubiera mejorado, podés apostar que habrían hecho un gran alboroto al respecto en el escenario. Es probable que los iPhone 16 y 16 Plus sigan tardando cerca de dos horas en cargarse hasta el cien por cien desde que están vacíos. En el lado positivo, el iPhone tiene cables MagSafe que facilitan la alineación de cargadores y la conexión de accesorios.

Principales características del iPhone 16.

¿Qué celular tiene las mejores cámaras?

Samsung y Apple utilizan diferentes sensores y adoptan enfoques bastante diferentes con la cámara, pero ambos terminan con algunas de las mejores experiencias fotográficas que encontrarás en un dispositivo móvil.

El celular Galaxy S24 y el Galaxy S24 Plus cuentan con tres cámaras traseras (gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo 3x), mientras que el iPhone 16 y 16 Plus sólo tienen dos, aunque al menos el iPhone añade soporte macro y enfoque automático.

Aún más emocionante es la nueva tecla de control de la cámara en el iPhone. Actúa como una tecla de obturador de cámara inteligente. No solo es compatible con gestos de deslizamiento que le permiten acercar y alejar, sino también la capacidad de presionar la luz para una interfaz de usuario del visor más limpia y más.

La inteligencia artificial llega al iPhone

Si bien Google y Samsung dominaron la conversación sobre la inteligencia artificial (IA), el celular iPhone 16 de Apple representa la primera vez que la compañía diseña un celular desde cero teniendo en cuenta la IA.

Como era de esperar, Apple Intelligence está a la vanguardia de estos esfuerzos y promete muchas características nuevas. Solo debés tener en cuenta que no todos llegarán desde el primer día, ya que muchos de los emocionantes extras no llegarán hasta finales de este año, incluida la herramienta Image Playground, Image Wand, Genmoji, la integración actualizada de Siri y ChatGPT.

Esto pone a la familia iPhone 16 en una desventaja temporal ante Samsung y sus funciones Galaxy AI, aunque Apple dice que las capacidades faltantes se implementarán en los "meses siguientes".

¿En cuanto a lo que Apple dará a sus usuarios desde el principio? Podés esperar herramientas de escritura, búsqueda de lenguaje natural a partir de fotos, la capacidad de crear películas a partir de recuerdos usando indicaciones, respuestas inteligentes y la nueva herramienta Clean Up (la versión de Apple de Magic Eraser).

En cuanto al software, la familia iPhone 16 funciona con iOS 18, mientras que la serie Galaxy S24 utiliza Android 14 con su One UI en la parte superior. Se trata de experiencias muy diferentes, ya que Samsung ofrece opciones de personalización superiores, aunque Apple mejoró mucho su juego en los últimos años.

No hablaremos de si iOS o Android es mejor, pero sí se debe señalar que el celular Galaxy S24 ofrece siete años de actualizaciones del sistema operativo y correcciones de seguridad, mientras que Apple no tiene una garantía fija real, pero normalmente proporciona al menos cinco años de actualizaciones. Si te gusta saber cuánto tiempo tendrás el último software, esa es otra ventaja por parte de Samsung.

iPhone 16 vs Galaxy S24: precio y disponibilidad

El iPhone 16 y el iPhone 16 Plus se anunciaron el 9 de septiembre, y los pedidos anticipados comenzarán el 13 de septiembre en los mercados de los países desarrollados. No hay fecha oficial de su llegada en la Argentina a través de sus Apple Premium Reseller. Encontrarás el iPhone 16 en las tiendas de los países desarrollados a partir del 20 de septiembre.

El iPhone 16 comienza en 799 dólares para el modelo de 128 GB, mientras que el iPhone 16 Plus con 128 GB comienza en 899 dólares, lo que lo hace aproximadamente 100 dólares menos que el Galaxy S24 Plus en esos mercados.

Samsung lanzó el Galaxy S24 y el Galaxy S24 Plus el 17 de enero de este año, y están disponibles en la Argentina de manera oficial. Los precios superan los 2 millones de pesos en Mercado Libre para el Galaxy S24 y el Galaxy S24 Plus.

iPhone 16 vs Galaxy S24: ¿cuál celular deberías comprar?

El iPhone 16 y 16 Plus son celulares sólidos con varias actualizaciones importantes, incluido el nuevo chip A18, la integración de Apple Intelligence y otras mejoras. Sin embargo, el Galaxy S24 y el S24 Plus también son celulares impresionantes. Para la mayoría de las personas, todo se reduce a qué ecosistema preferís.

Si estás abierto a cambiar entre sistemas operativos, debés preguntarte lo siguiente: ¿deseás una experiencia sencilla y optimizada o una altamente personalizable con una amplia gama de funciones?

Si lo que valorás es la simplicidad, quedáte con Apple. Para una mayor personalización, el Galaxy es la mejor opción. Si buscás funciones de gama alta, considerá el iPhone 16 Pro (999 dólares), el Pro Max (1.199 dólares) o el Galaxy S24 Ultra (2.599.999 pesos el modelo de 256 GB).