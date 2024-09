El celular iPhone 16 ya está a la venta en los países desarrollados, sin fecha aún para su llegada oficial a la Argentina a través de sus revendedores oficiales. El nuevo teléfono móvil trae nuevas funciones de inteligencia artificial (IA) y varios otros refinamientos a la fórmula familiar de Apple.

Antes de apresurarse a comprar uno, es importante tener en cuenta a la competencia. El Samsung Galaxy S24 es actualmente uno de los mejores celulares Android del mercado y una comparación fácil, pero ¿qué pasa con su sucesor?

El presunto Galaxy S25 está a menos de seis meses de distancia, por lo que es demasiado pronto para enfrentar los dos celulares. Aun así, se puede dar un vistazo más de cerca a lo que se espera del Galaxy S25 y si valiera la pena esperar.

Una aclaración: no hay ninguna información oficial de Samsung sobre el posible Galaxy S25, aunque si se tienen en cuenta los antecedentes, se descuenta que en el primer trimestre del año próximo se anunciará al sucesor del S24.

Apple iPhone 16 vs Samsung Galaxy S25: ¿cuáles serían las mayores diferencias?

Para muchos consumidores en el mundo, a excepción de China, solo hay dos marcas de teléfonos móviles inteligentes que importan: Apple y Samsung, aunque en la Argentina también talla con mucha fuerza Motorola.

La diferencia más obvia entre un iPhone y un dispositivo Galaxy es el sistema operativo, iOS vs. Android, pero eso es solo el comienzo. Si bien ambas compañías se dirigen a usuarios que buscan teléfonos móviles inteligentes de gama alta, atraen a diferentes tipos de clientes, lo que lleva a distintas estrategias de hardware, software y soporte.

Por supuesto, hay similitudes superficiales. Ambos celulares cuentan con un diseño similar con una construcción de metal y vidrio y bordes redondeados, aunque los dispositivos de Apple difieren ligeramente en las configuraciones de los botones.

La ubicación de la cámara también está más alineada este año, con Apple apilando dos lentes una al lado de la otra, aunque Samsung conserva la ventaja de tres cámaras traseras. No confundirás un iPhone con un Galaxy, pero los celulares no son drásticamente diferentes en términos de tamaño o forma.

¿Cuáles son las diferencias clave entre el iPhone 16 y el presunto Samsung Galaxy S25?

Rendimiento

Ambos celulares cuentan con potentes procesadores, pero Apple tiene una ventaja debido a su estrecha integración de hardware y software. Esto permite que los chips de Apple funcionen mejor que los SoC rivales, incluso cuando esos chips pueden tener especificaciones superiores sobre el papel. El nuevo iPhone 16 también presenta el botón de control de la cámara, que ofrece una mayor flexibilidad en la experiencia de la cámara.

Cámara

La serie Galaxy S ofrece tradicionalmente características como controles manuales de la cámara y funciones adicionales, pero los nuevos sensores y mejoras del iPhone 16 hacen que sea más fácil de usar.

El control deslizante de la cámara es una mejora notable. Si bien se espera que el Galaxy S25 de Samsung conserve su sistema de tres lentes, Apple se está enfocando en actualizaciones fáciles de usar.

Software y características especiales

El iPhone 16 presenta nuevas funciones de satélite SOS. Si bien Samsung podría seguir su ejemplo, eso sigue siendo incierto por ahora. Ambos celulares ofrecen sólidas experiencias de juego y productividad.

Celulares perfectos para el juego y la productividad

El iPhone 16 deja atrás el envejecido chip A16 Bionic del iPhone 15 y añade más RAM, lo que eleva el total a unos 8 GB. Gran parte de esta RAM ayuda a potenciar las experiencias de IA que la impulsan, pero también debería garantizar un rendimiento suave como la mantequilla.

Esto es mucha menos RAM de lo que normalmente encontrará en un buque insignia de Samsung, que puede oscilar entre 8 GB y hasta 16 GB en algunos casos, pero nuevamente, la integración más profunda de Apple con hardware y software significa que puede hacer mucho más con significativamente menos RAM.

Es probable que el rendimiento en el mundo real del iPhone 16 sea bastante comparable o ligeramente superior al del Galaxy S24, pero ¿qué pasa con el Galaxy S25? Para los modelos de Qualcomm, el Galaxy S25 puede tomar la delantera, aunque quizás no por un gran margen. Desafortunadamente, es difícil decir qué modelos o regiones también obtendrán el último Snapdragon.

Hubo rumores tempranos que sugerían que Samsung abandonaría Exynos una vez más debido a problemas de rendimiento con el Exynos 2500 y, en su lugar, ofrecería el Snapdragon 8 Gen 4 para Galaxy en todos los modelos.

También hubo un rumor menos creíble que afirmaba que la compañía podría ofrecer chips Mediatek en mercados selectos, lo que sugiere que Samsung no está enamorado de la idea de pagar los altos costos de licencia de Qualcomm para usar el chip Snapdragon.

Más recientemente, se habló de que el Exynos 2500 puede mejorar su rendimiento con el tiempo, lo que podría permitirle aparecer en al menos algunos modelos de la familia Galaxy S25. Sin embargo, se espera que el Snapdragon 8 Gen 4 sea más común esta vez.

Independientemente del modelo, ambos celulares son capaces de manejar cualquier tarea que se les presente. Por supuesto, hay más en una gran experiencia telefónica que solo el SoC. Apple y Samsung adoptan enfoques muy diferentes para el software: Apple se inclina hacia la simplicidad, mientras que Samsung a menudo ofrece personalizaciones más profundas que tienden a atraer más a los usuarios avanzados.

El soporte de software es otra área en la que las dos marcas divergen. Si bien Apple encabezó tradicionalmente con unos cinco años de soporte para actualizaciones del sistema operativo (aunque sin garantías), recientemente fue superado por las promesas más generosas de Google y Samsung de siete años tanto para actualizaciones como para parches de seguridad.

Cámaras: diferentes enfoques del iPhone 16 y el Samsung Galaxy S25

El iPhone 16 tiene una nueva cámara fusión de 48MP con opción de teleobjetivo 2x y una cámara ultra gran angular de 12MP que ofrece una mejora con respecto al iPhone 15 y debería ser comparable al Galaxy S25. Sin embargo, es probable que este último tenga la ventaja de tres lentes sobre dos.

También se espera que el Galaxy S25 cuente con al menos un nuevo sensor, muy posiblemente el ISCOELL GNJ. Este sensor está más o menos a la par con lo que hay dentro del Galaxy S24 en cuanto a tamaño e incluso admite píxeles de una micra, al igual que el dispositivo anterior.

Es difícil decir si se trata de una actualización importante, pero dada la historia, se diría que Apple y Samsung manejarán el procesamiento de imágenes, el color y otros detalles de manera diferente y Samsung le dará controles manuales, algo que Apple aún no ofrece.

El iPhone 16 introdujo una nueva tecla de control de la cámara, que funciona como una tecla de obturador de cámara inteligente con soporte para gestos que le permiten acercar y alejar, y mucho más, incluida la capacidad de presionar la luz para obtener un visor más limpio. No es un modo Pro o manual, pero para la mayoría de los fotógrafos ocasionales probablemente sea una adición más útil.

Ambas cámaras deberían ser fantásticas, aunque Apple tiende a tomar una ligera ventaja cuando se trata de posprocesamiento y su manejo de los colores. La familia Galaxy S a menudo puede sobreexponer las imágenes, lo que resulta en detalles descoloridos en comparación. Es demasiado pronto para decir si el Galaxy S25 hará mejoras aquí, pero aun así se puede esperar que tenga una de las mejores experiencias de cámara de 2025.

Otras diferencias entre el iPhone 16 y el Samsung Galaxy S25

Si bien el SoC y la cámara son algunas de las mayores diferencias, hay muchas otras formas en que puede esperar que el Galaxy S25 difiera del iPhone 16. El iPhone 16 puede tener tamaños de pantalla similares a los de la serie Galaxy S en sus variantes base y Plus, pero el Galaxy S sigue siendo la opción superior en lo que respecta a la frecuencia de actualización y la calidad general de la pantalla.

También encontrarás configuraciones de botones ligeramente diferentes a las del Galaxy S24, incluido un nuevo botón de acción personalizable. Por último, aunque ambos celulares utilizan la tecnología USB-C, Apple es compatible con la tecnología MagSafe para facilitar la gestión del cable.

iPhone 16 vs Samsung Galaxy S25: ¿habrá similitudes?

Por mucho que la experiencia del iPhone 16 y el Galaxy S25 sea diferente, ciertamente hay algunos aspectos que son bastante similares. Esto incluye la personalización. Si bien Samsung todavía tiene opciones de personalización mejores, lo bueno es que iOS continúa haciendo incursiones aquí al ofrecer funciones como un cajón de aplicaciones y soporte para widgets. Todos estos cambios están cerrando lo que alguna vez fue una brecha mucho más amplia entre las dos plataformas.

Los rumores sugieren que el Samsung Galaxy S25 Pro podría ser una cosa, lo que significaría que Apple y Samsung tendrían versiones más grandes y pequeñas de sus buques insignia base y de gama alta. El mismo rumor afirma que el Ultra podría ser rebautizado como Galaxy S25 Note.

Ambos celulares impulsarán la tecnología de inteligencia artificial. Si bien Samsung se adelantó a Apple con sus funciones Galaxy AI, Apple Intelligence es una gran parte de la experiencia del nuevo iPhone 16 y ofrece muchas características similares.

Hay una advertencia aquí, ya que algunas de sus mejores características no se implementarán hasta dentro de semanas o meses. Al final, Samsung todavía tiene una ligera ventaja en este ítem, pero Apple se está poniendo al día rápidamente.

Ambos celulares tendrán costos similares. El iPhone 16 comienza en 799 dólares y el iPhone 16 Plus en 899 dólares, mientras que el Galaxy S24 y el S24 Plus cuestan 799,99 y 999,99 dólares, respectivamente. Es cierto que el iPhone 16 Plus es un poco más barato que el S24 Plus, aunque encontrarás un valor similar en toda la línea.

Ambos celulares tendrán diseños duraderos e impermeabilizantes. Encontrarás metales de alta calidad y vidrio duradero en ambos celulares, así como el mismo nivel de resistencia al agua y al polvo.

¿Deberías esperar al Galaxy S25 o comprar el iPhone 16?

El Samsung Galaxy S25 está a poco menos de medio año de distancia, pero ¿deberías esperarlo o conseguir el iPhone 16 ahora? Si te sentís frustrado por Android y estás pensando en cambiarlo, es poco probable que el Galaxy S25 te haga cambiar de opinión.

Si ese es el caso, no hay razón para esperar, especialmente porque los dispositivos de Apple no suelen ver grandes recortes de precios en respuesta a los lanzamientos de nuevos celulares como lo hacen muchos dispositivos Android.

Para aquellos que están bastante seguros de que el iPhone 16 no es para ellos, esperar a un Galaxy S25 probablemente tenga más sentido que optar por un Galaxy S24 en esta etapa, a menos que necesites desesperadamente un nuevo dispositivo ahora.