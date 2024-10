WhatsApp, la popular plataforma de mensajería instantánea de Meta, está introduciendo nuevas funciones para hacer que las videollamadas sean más atractivas y expresivas. Los usuarios podrán personalizar sus videollamadas pronto con una variedad de filtros y fondos virtuales.

Los filtros recién agregados en WhatsApp ofrecen una variedad de efectos visuales similares a los filtros de Instagram. Las opciones incluyen efectos como Cálido, Frío, Blanco y Negro, Fuga de Luz, Ensueño y más.

Para aquellos que quieran cambiar su telón de fondo, WhatsApp también ofrecerá una selección de fondos virtuales diseñados para mantener las distracciones fuera de la vista o simular diferentes escenarios.

Filtros de videollamadas de Whatsapp

Entre las opciones de fondo se encuentran en WhatsApp Desenfoque, para ocultar el entorno, así como entornos como una oficina, una puesta de sol, un bosque e incluso temas de celebración. Estas características deberían facilitar el ajuste del tono visual de una videollamada, lo que proporciona flexibilidad tanto para entornos informales como profesionales. Hay un total de diez filtros y diez opciones de fondo disponibles.

Además de los filtros y fondos, WhatsApp también está agregando las opciones "Retocar" y "Poca luz" para mejorar la apariencia de las videollamadas. "Retoque" proporciona una mejora sutil a la apariencia del usuario, mientras que "Poca luz" debería iluminar el video en entornos con poca luz.

Se podrá acceder a estas nuevas funciones de WhatsApp durante las videollamadas individuales y grupales. Los usuarios pueden seleccionar los efectos deseados tocando el icono de efectos en la esquina superior derecha de la pantalla. WhatsApp los implementará para todos los usuarios en las próximas semanas.

Cómo lucir lo mejor posible en una videollamada en WhatsApp

Es común que las personas piensen que, dado que están trabajando desde casa, pueden vestirse y actuar de manera más informal para el trabajo. Algunos incluso creen que esto se aplica a las llamadas de videoconferencia WhatsApp. El hecho de que estés en un video no significa que no debas lucir lo mejor posible.

Dado que cada vez más empresas emplean una fuerza laboral remota e híbrida, creció la necesidad de permanecer conectado con los empleados. En 2020, el tráfico diario de videoconferencias experimentó un aumento del 535%.

Por desgracia, no todo el mundo sabe cómo comportarse en una videollamada en WhatsApp. Debés vestirte apropiadamente y evitar comportamientos que distraigan a los demás. Si las videoconferencias en WhatsApp no son algo que hayas hecho mucho en el pasado, es posible que te sientas incómodo o incómodo al participar. Si bien eso es comprensible, aún debés participar en la actividad.

Si estás haciendo una videoconferencia en WhatsApp por trabajo y querés lucir lo mejor posible, la puesta en práctica de estos cuatro sencillos consejos te ayudará a sentirte más seguro y a lucir más profesional.

La videoconferencia en WhatsApp es una herramienta esencial para que las empresas sigan creciendo, especialmente ante una crisis mundial. Si estás buscando formas de sentirte más cómodo en una llamada de videoconferencia en WhatsApp, aquí hay algunas cosas que podés hacer para sentirte mejor preparado para las videoconferencias.

Vestíte para el éxito

No siempre tienes que vestirte con un atuendo profesional de negocios, pero no querrás llegar a la reunión vestido como si acabaras de salir de la cama. Si presentarse a una reunión ejecutiva en pijama no es algo que harías en persona, no lo hagas en una videollamada en WhatsApp. Vestíte en forma modesta, preferiblemente con ropa con estampados sólidos en colores apagados o pastel.

Debés tratar de evitar patrones o colores llamativos, ya que pueden distraer a tu audiencia. Aseguráte de que lo que elijas esté limpio y planchado. No es una buena idea usar una camisa arrugada, ya que los demás lo notarán.

Tomá nota de lo que los demás llevan puesto. Si el código de vestimenta para la videoconferencia en WhatsApp es más informal, aún debés considerar usar una blusa o camisa abotonada en lugar de una remera. También es posible que desees tener un blazer a mano para vestirse si es necesario.

Usá los ángulos a tu favor

Para una apariencia óptima en una llamada de videoconferencia en WhatsApp, debés colocar tu cámara web o la del celular justo por encima del nivel de sus ojos e inclinarla ligeramente hacia abajo. No debes montarlo más alto que la línea del cabello.

Si la cámara está demasiado baja o alta, los ángulos pueden exagerar tus rasgos faciales y distorsionar tu apariencia. Esto no solo es poco favorecedor, sino que también distrae a las otras personas en la videollamada.

Junto con buenos ángulos, querrá asegurarte de montar tu cámara web o tu celular de forma segura. Algunas cámaras web vienen con equipo de montaje ajustable. Si el tuyo no lo hace, es posible que debas invertir en una montura que puedas ajustar.

De esa manera, podés garantizar que tu cámara no se caiga ni se desprenda del ángulo elegido. Invertir en tu configuración de esta manera asegurará que obtengas el mejor ángulo en todo momento en WhatsApp.

Contá con una iluminación adecuada

Una buena iluminación es esencial siempre que estés frente a la cámara. Tener el espacio de tu escritorio demasiado oscuro o brillante puede ser una gran distracción en las videoconferencias en WhatsApp. Lo ideal es una iluminación suave desde el frente.

Un anillo de luz es una excelente adición a su configuración para una iluminación más controlada. Sentáte frente a la fuente de iluminación. Montá el anillo de luz en el monitor, cerca de la cámara web o en un soporte justo detrás del monitor.

Minimizá el resto de la iluminación de la habitación, especialmente de las ventanas o fuentes de luz detrás tuyo. Es posible que debas invertir en cortinas o cortinas oscuras que puedan filtrar parte de la luz exterior.

Si no podés obtener un anillo de luz u otra fuente de iluminación artificial, la mejor alternativa es la luz natural. Sentáte frente a una ventana grande si es posible. De esa manera, la fuente de luz permanece frente a vos .

No te sientas con la fuente de iluminación detrás tuyo. Debés evitar esto porque cuando la fuente de luz está detrás tuyo, tu imagen está retroiluminada, lo que dificulta que otros espectadores te vean durante la llamada de videoconferencia en WhatsApp. Las razones por las que una buena iluminación es importante incluyen:

Ilumina la expresión facial para una mejor comunicación no verbal.

para una mejor comunicación no verbal. Minimiza las distracciones .

. Proporciona una reproducción de color más realista .

. Logra la más alta calidad de video.

Mantené un fondo limpio

Las distracciones visuales de fondo durante una videoconferencia en WhatsApp hacen que las personas se sientan más ansiosas y menos concentradas. Según los psicólogos, el cerebro de las personas prefiere el orden. Cuando el entorno es visualmente perturbador, agota sus recursos cognitivos. Limitar las distracciones visuales es mejor cuando se está en una videollamada en WhatsApp.

Si podés, sentáte con la espalda contra una pared sólida o silenciosa que esté libre de desorden. Esto te muestra como un profesional, con un espacio de trabajo intencional en lugar de tener una pila de ropa sucia o una cama sin hacer en tu fondo. Si eso no es posible, hacé tu cama y ordená el espacio detrás tuyo. También podés usar un fondo como los nuevos que lanzó WhatsApp.

Algunas personas optan por usar una pantalla detrás de ellas. De esa manera, todas las distracciones visuales están ocultas y no tenés que preocuparte por si tu espacio está limpio y ordenado. Si no tenés una pantalla, una hoja prensada funcionará. Solo aseguráte de que esté limpia y sin manchas.

Lucir lo mejor posible en las videollamadas en WhatsApp requiere cierta preparación para hacerlo bien. Practicá este tipo de configuración y jugá con la iluminación, los ángulos y las elecciones de ropa para obtener mejores resultados.

Hacer eso te ayudará a descubrir dónde te sentís más cómodo y te ves lo mejor posible. En tu próxima llamada de videoconferencia en WhatsApp, te presentarás con más confianza, sabiendo que te ves pulido y profesional.