One UI de Samsung es una de las máscaras de Android con más funciones en el mercado y la nueva actualización One UI 6.1 lo lleva aún más lejos. A pesar de que puede parecer un aumento de versión menor en el papel, Samsung preparó varias características nuevas que también adornarán los teléfonos móviles inteligentes insignia más antiguos.

Los celulares insignia actuales de la compañía, los Galaxy S24, fueron los primeros en recibir la actualización, pero los buques insignia más antiguos también han empezado a recibirla ahora. Entonces, ¿qué aporta exactamente One UI 6.1?

Echemos un vistazo más de cerca a las funciones confirmadas y cuándo podrás descargarlo. En noviembre, Samsung anunció la actualización One UI 7, que eventualmente reemplazará a One UI 6.1 en teléfonos móviles inteligentes y tabletas compatibles.

One UI 6.1 de Samsung: características

Samsung no cambió drásticamente su lenguaje de diseño One UI durante varios años y eso tampoco va a cambiar con este aumento de versión menor. En cambio, One UI 6.1 se centra en gran medida en agregar nuevas funcionalidades en lugar de mejorar el aspecto general de la piel.

En particular, Samsung reunió todas sus funciones de vanguardia bajo el paraguas de Galaxy AI. Un buen número de estos también llegaron a los buques insignia más antiguos, pero es poco probable que los teléfonos móviles inteligentes Samsung de las series A y M los obtengan debido al gran costo de procesamiento involucrado. A continuación, un resumen de las características de One UI 6.1 confirmadas hasta ahora:

Fondos de pantalla generados por inteligencia artificial (IA) : La función de fondos de pantalla de IA de Google que debutó con la serie Pixel 8 llegará a los dispositivos Samsung con la actualización One UI 6.1. Podrás elegir entre diferentes categorías y temas para producir imágenes únicas cada vez. Por ejemplo, podrás aplicar efectos de clima y retratos a tu fondo de pantalla terminado.

: La función de fondos de pantalla de IA de Google que debutó con la serie Pixel 8 llegará a los dispositivos Samsung con la actualización One UI 6.1. Podrás elegir entre diferentes categorías y temas para producir imágenes únicas cada vez. Por ejemplo, podrás aplicar efectos de clima y retratos a tu fondo de pantalla terminado. Edición generativa : usando IA generativa, One UI 6.1 te permitirá reubicar objetos en una imagen, borrarlos o incluso mover sujetos a una parte diferente de la imagen por completo.

: usando IA generativa, One UI 6.1 te permitirá reubicar objetos en una imagen, borrarlos o incluso mover sujetos a una parte diferente de la imagen por completo. Expansión de fotos : La aplicación Gallery de Samsung también obtiene la capacidad de expandir imágenes más allá de sus bordes originales. Es esencialmente la característica de pintura exterior que hemos visto en los generadores de imágenes de IA. Necesitarás una cuenta de Samsung y una conexión a Internet para utilizar esta función, pero al menos no tendrás que pagar una suscripción a Midjourney.

: La aplicación Gallery de Samsung también obtiene la capacidad de expandir imágenes más allá de sus bordes originales. Es esencialmente la característica de pintura exterior que hemos visto en los generadores de imágenes de IA. Necesitarás una cuenta de Samsung y una conexión a Internet para utilizar esta función, pero al menos no tendrás que pagar una suscripción a Midjourney. Traducción en vivo : One UI 6.1 te permitirá responder llamadas telefónicas en idiomas que no hablas. Tu celular traducirá la voz de la persona que llama en tiempo real y hará lo mismo con la tuya. Es una característica que suena impresionante y la mejor parte es que la parte opuesta ni siquiera necesita usar un celular Samsung. Sin embargo, esta es una de las muchas nuevas funciones impulsadas por IA que requerirán una conexión a Internet.

: One UI 6.1 te permitirá responder llamadas telefónicas en idiomas que no hablas. Tu celular traducirá la voz de la persona que llama en tiempo real y hará lo mismo con la tuya. Es una característica que suena impresionante y la mejor parte es que la parte opuesta ni siquiera necesita usar un celular Samsung. Sin embargo, esta es una de las muchas nuevas funciones impulsadas por IA que requerirán una conexión a Internet. Chat Assist : La aplicación Samsung Keyboard utilizará la IA para traducir y cambiar el tono conversacional del texto resaltado, similar a la funcionalidad que Microsoft agregó a su aplicación de teclado Swiftkey.

: La aplicación Samsung Keyboard utilizará la IA para traducir y cambiar el tono conversacional del texto resaltado, similar a la funcionalidad que Microsoft agregó a su aplicación de teclado Swiftkey. Asistente de transcripción : De manera similar a las funciones ofrecidas dentro de la aplicación Recorder de Google, algunos teléfonos con One UI 6.1 usarán IA para generar transcripciones, traducciones e incluso resúmenes de grabaciones de voz largas.

: De manera similar a las funciones ofrecidas dentro de la aplicación Recorder de Google, algunos teléfonos con One UI 6.1 usarán IA para generar transcripciones, traducciones e incluso resúmenes de grabaciones de voz largas. Note Assist : Utilizando el poder de los grandes modelos de lenguaje, la aplicación Notes de Samsung condensará automáticamente grandes bloques de texto en un resumen conciso y con viñetas. En particular, también funcionará con notas escritas a mano si posee un dispositivo con el S Pen.

: Utilizando el poder de los grandes modelos de lenguaje, la aplicación Notes de Samsung condensará automáticamente grandes bloques de texto en un resumen conciso y con viñetas. En particular, también funcionará con notas escritas a mano si posee un dispositivo con el S Pen. Círculo para buscar : Con esta función, podés resaltar o rodear partes específicas de tu pantalla para realizar una búsqueda visual. Es esencialmente Google Lens para el contenido de su pantalla. Para activar Círculo para buscar, simplemente mantené presionado el botón de inicio o la barra de navegación si usa gestos. Samsung trabajó con Google en esta función, por lo que llegará a la serie Pixel 8 y también a otros smartphones premium.

: Con esta función, podés resaltar o rodear partes específicas de tu pantalla para realizar una búsqueda visual. Es esencialmente Google Lens para el contenido de su pantalla. Para activar Círculo para buscar, simplemente mantené presionado el botón de inicio o la barra de navegación si usa gestos. Samsung trabajó con Google en esta función, por lo que llegará a la serie Pixel 8 y también a otros smartphones premium. Protección de la batería : Samsung agregó algunas opciones nuevas a su menú de configuración de protección de la batería. One UI 6.1 ahora te permitirá elegir tres niveles diferentes: Básico, Adaptativo y Máximo. Basic dejará de cargarse cuando el celular alcance el 100 % y se reanudará después de que se descargue al 95 %. Adaptive, por su parte, es similar a la función de carga adaptativa del Pixel que pausará la carga al 80% durante la noche y se reanudará justo a tiempo para que te desconectes. Por último, el modo de protección máxima impondrá un límite de carga del 80%. Todas estas medidas evitan la degradación de la batería en diversos grados.

: Samsung agregó algunas opciones nuevas a su menú de configuración de protección de la batería. One UI 6.1 ahora te permitirá elegir tres niveles diferentes: Básico, Adaptativo y Máximo. Basic dejará de cargarse cuando el celular alcance el 100 % y se reanudará después de que se descargue al 95 %. Adaptive, por su parte, es similar a la función de carga adaptativa del Pixel que pausará la carga al 80% durante la noche y se reanudará justo a tiempo para que te desconectes. Por último, el modo de protección máxima impondrá un límite de carga del 80%. Todas estas medidas evitan la degradación de la batería en diversos grados. Super HDR : Con Android 14, Google introdujo un nuevo formato de imagen llamado Ultra HDR que permitía a los teléfonos móviles inteligentes compatibles mostrar mejor los aspectos destacados en las fotos HDR. La serie Galaxy S24 ahora ganó esta función y también puede llegar a los teléfonos móviles inteligentes insignia más antiguos. Sin embargo, las aplicaciones Cámara y Galería de Samsung se refieren a estas tomas como Super HDR en lugar de Ultra HDR. Los celulares Galaxy más antiguos no recibirán Super HDR.

: Con Android 14, Google introdujo un nuevo formato de imagen llamado Ultra HDR que permitía a los teléfonos móviles inteligentes compatibles mostrar mejor los aspectos destacados en las fotos HDR. La serie Galaxy S24 ahora ganó esta función y también puede llegar a los teléfonos móviles inteligentes insignia más antiguos. Sin embargo, las aplicaciones Cámara y Galería de Samsung se refieren a estas tomas como Super HDR en lugar de Ultra HDR. Los celulares Galaxy más antiguos no recibirán Super HDR. Widgets de la pantalla de bloqueo : Samsung restauró los widgets de la pantalla de bloqueo a partir de One UI 6.1. Esta fue una vez una característica básica de Android que se eliminó sin explicación hace unos años.

: Samsung restauró los widgets de la pantalla de bloqueo a partir de One UI 6.1. Esta fue una vez una característica básica de Android que se eliminó sin explicación hace unos años. Quick Share: Google y Samsung se asociaron para fusionar Quick Share y Nearby Share. Esto significa que hacer clic en el botón Quick Share en One UI 6.1 te permitirá compartir con todos los celulares Android, no solo con los dispositivos Galaxy.

One UI 6.1: fecha de lanzamiento

La actualización One UI 6.1 comenzó a implementarse en los dispositivos de última generación de Samsung. Las series Galaxy S23, Z Fold 5 y Z Flip 5 recibieron la actualización por primera vez en abril, al igual que la serie Galaxy Tab S9.

Desde entonces, aparecieron en la serie Galaxy S22, el Galaxy Z Fold 4 y el Z Flip 4, y el Galaxy A54. Samsung incorporó la gran mayoría de las funciones de Galaxy AI a su cartera de dispositivos de 2023.

One UI 6.1: ¿qué celulares recibirán la actualización?

En cuanto a los teléfonos móviles inteligentes y tabletas que son elegibles para la actualización One UI 6.1, se espera que todos los dispositivos que eran elegibles para la actualización de One UI 6 también reciban la actualización de One UI 6.1.

Eso excluye algunos viejos favoritos, como la serie Galaxy S20, que recibió su última actualización de software importante el año pasado. Los dispositivos elegibles para la actualización incluyen los siguientes modelos:

Serie Galaxy S21 o posterior.

Galaxy Z Fold serie 3 o posterior.

Galaxy Z Flip serie 3 o posterior.

Galaxy A72 o más reciente.

Galaxy A52 o más reciente.

Galaxy A33 o más reciente.

Galaxy A23 o más reciente.

Galaxy A13 o más reciente.

Galaxy A04 o más reciente.

Galaxy M53 o más reciente.

Galaxy M33.

Galaxy M23.

Galaxy F54.

Galaxy F23.

Galaxy F14.

Galaxy Xcover 5 Pro o posterior.

Galaxy Tab S8.

Galaxy Tab A7 Lite.

¿Cómo descargo la actualización de One UI 6.1 de Samsung?

Para descargar la actualización One UI 6.1 en tu teléfono móvil inteligente Samsung, abrí la aplicación Configuración, desplazáte hasta la parte inferior, tocá Actualizaciones de software y Buscar actualizaciones. Si tu celular dice que ya estás en la última versión, es posible que tengas que esperar unos días o semanas más para que el lanzamiento incluya tu dispositivo.