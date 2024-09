Si tenés un celular Samsung habrás observado que tiene One UI, una capa de personalización basada en Android desarrollada por el fabricante surcoreano para sus dispositivos Android.

Samsung trabajó duro para mejorar One UI, y lanzamientos como One UI 6 y One UI 6.1 son testimonio de ello. One UI 6 comenzó a implementarse en la serie de celulares Samsung Galaxy S23 antes de expandirse al resto de la cartera de celulares de la empresa.

Samsung ha seguido con One UI 6.1 en la serie de celulares Galaxy S24, aportando muchas funciones de inteligencia artificial (IA) a la línea de dispositivos elegibles a esta capa.

Nuevo editor de video Studio en celulares Samsung

One UI ahora tiene una aplicación de edición de video dedicada. Anteriormente, las ediciones de video se realizaban dentro de la aplicación Galería predeterminada. Se accede por primera vez al nuevo editor de video Studio cuando hacés clic en el menú de tres líneas en la parte inferior derecha de la aplicación Galería, después de lo cual Samsung te pide que agregues el ícono de la aplicación a la pantalla de inicio.

Samsung no le dio a Studio su propio ícono de aplicación de forma predeterminada. Debido a esta decisión, la mayoría de los usuarios no sabrían que ya existe una aplicación de edición de video para aficionados en sus celulares.

Lo que diferencia a Studio de la experiencia de edición de video predeterminada de la Galería son las ambiciones de video de Samsung. Los buques insignia Galaxy S anteriores se han centrado mucho en la grabación de video, pero eso es solo una parte de lo que hace un buen video.

La edición ajustada es igualmente importante, y eso requiere una aplicación de edición de video que te permita trabajar en proyectos, ver varios clips en la vista de línea de tiempo y luego editar en consecuencia.

Studio logra esto, aunque hay mucho margen de mejora en comparación con otras aplicaciones de edición de video establecidas en Android. Para su primer lanzamiento, es un buen comienzo, ya que simplifica las cosas para los principiantes entusiastas.

El bloqueador automático aumenta la seguridad de tu celular Samsung

Hay una nueva función de bloqueo automático presente en Configuración > Seguridad y privacidad, pero Samsung la deja deshabilitada de forma predeterminada. Cuando está habilitada, esta función bloquea la instalación de aplicaciones de tiendas de aplicaciones no autorizadas.

A la mayoría de los usuarios, se les recomienda activar esta opción, ya que es probable que las necesidades de tu aplicación se satisfagan por completo con Google Play Store y Galaxy Store. Es una excelente manera de asegurarse de que otras aplicaciones no puedan realizar ingeniería social para instalar aplicaciones aleatorias en tu celular.

Auto Blocker también activa las comprobaciones de seguridad de las aplicaciones y bloquea los cables USB para que no envíen comandos a tu celular en caso de intentos de robo.

Samsung alberga dos opciones avanzadas bajo sus propios interruptores. Se recomienda activar el Bloqueador automático y activar las otras dos opciones alojadas en la función, a menos que tenga una razón para mantener estas tres desactivadas.

Samsung Internet ofrece soporte de reproducción en segundo plano

Esta no es una característica de One UI 6 per se, pero se menciona como parte del registro de cambios de One UI 6. También podés obtenerlo en otros celular que ejecuten la aplicación Samsung Internet.

Con la reproducción en segundo plano habilitada, podés reproducir cualquier video en segundo plano a través de la aplicación Samsung Internet, incluidos los videos de YouTube. No es necesario que te suscribas a YouTube Premium o YouTube Music Premium para obtener la función de reproducción en segundo plano.

Esta función también convierte cualquier video en un podcast de audio. Podés habilitar la reproducción en segundo plano en la aplicación Samsung Internet siguiendo estos pasos:

Abrí Samsung Internet. En dispositivos que no sean Samsung, podés descargar la aplicación desde Google Play Store. Hacé clic en el botón de menú en la esquina inferior derecha. Debés ir a Configuración > Funciones útiles > Reproducción en segundo plano. Podés cambiarlo a Activado o Solo en auriculares o altavoces externos.

Guardar imágenes recortadas como pegatinas

One UI 5.1 agregó por primera vez la capacidad de recortar imágenes para extraer sujetos y objetos. Principalmente podés guardar la imagen como un archivo PNG sin fondo y luego usarla como pegatina en otro lugar.

Con One UI 6, Samsung ahora te permite guardar la imagen recortada como una pegatina para usar dentro de la Galería y el Editor de video de Estudio. Ahora no necesitás otra aplicación de edición para superponer la foto principal con una imagen recortada. Simplemente podés soltar la pegatina recortada guardada en otra imagen y cambiar su tamaño y reposicionarla según sea necesario.

Conclusión

Con One UI 6, Samsung mantiene el equilibrio y hace bien muchas de las pequeñas cosas, y a los fanáticos de Samsung seguramente les gustará este lanzamiento en general. En general, si eres usuario de un celular Samsung Galaxy, deberías estar entusiasmado con One UI 6.

Cuando se lance la actualización para tu celular Galaxy, te recomendamos que lo actualices de inmediato. Dale unos días a la actualización para que se asiente y seguí disfrutando de tu celular.

Al mismo tiempo, es posible que su teléfono también tenga una actualización de One UI 6.1 esperándote. Samsung también está trabajando en One UI 7 basado en Android 15, que probablemente se lanzará primero para sus buques insignia más recientes antes de llegar al resto de la línea. Por lo tanto, podés disfrutar de One UI 6 y 6.1 estables hasta que llegue otra actualización a los celulares Samsung.