Los celulares Android pequeños están prácticamente extintos en 2025, al menos según la definición tradicional. Los "celulares pequeños" alguna vez se referían a aquellos de menos de seis pulgadas, pero con la reducción de los biseles y otras mejoras de diseño, los tamaños de las pantallas se dispararon.

Ahora, cualquier cosa por debajo de 6,2 pulgadas se considera relativamente pequeña. Hay muchas razones por las que las pantallas de menos de seis pulgadas están prácticamente extintas ahora.

En este artículo de iProfesional, echamos un vistazo a los mejores celulares Android pequeños disponibles en la actualidad, incluso si estos pueden parecer enormes en comparación con los celulares de hace solo cinco o seis años.

¿Cómo encontrar el tipo correcto de celular pequeño en 2025?

Hay esencialmente dos subclases cuando se trata de los celulares más pequeños. Primero, tenés los celulares tradicionales de barra de chocolate con pantallas que se acercan a la marca de 6 pulgadas, y luego tenés los celulares plegables que son más pequeños en el bolsillo pero no en el espacio de la pantalla. ¿Cuál deberías comprar? Realmente depende de lo que priorices:

son los mejores para usar con una sola mano si te importa más la huella cuando los usas que cuando los llevas en el bolsillo. Los celulares plegables son los mejores si te encantan (o no te importan) las pantallas grandes pero quieres algo que sea más fácil de guardar en el bolsillo o que ocupe menos espacio en un bolso.

El Google Pixel 9 es el buque insignia Pixel más pequeño disponible

Es muy raro encontrar un celular de menos de 6 pulgadas, pero el Pixel 9 se acerca. Incluye una pantalla ligeramente más grande que su predecesora, de 6,3 pulgadas, pero sigue sintiéndose compacta en la mano en comparación con alternativas mucho más grandes. Para aquellos que quieren algo más pequeño con inteligencia de nivel insignia, el Pixel 9 es una de las mejores opciones.

El Google Pixel 9 es un poco más caro que el Pixel 8 al que reemplazó, pero también ofrece varias actualizaciones sustanciales, incluido un nuevo chip Tensor interno y más RAM. Este chip está diseñado para aprovechar el rendimiento ya sólido y, al mismo tiempo, abordar los problemas de sobrecalentamiento del Tensor en el pasado.

Aunque el Tensor no es tan potente como los chips rivales de Qualcomm, maneja la inteligencia artificial (IA), la fotografía y otros aspectos del aprendizaje automático de manera brillante. Es un gran rendimiento para el uso diario.

También debemos mencionar la increíble política de actualizaciones de Google, que incluye ¡siete años de actualizaciones y soporte de hardware! Son dos vidas en la era de los teléfonos móviles inteligentes, y quién sabe dónde estaremos en 2031. El Google Pixel 9 de 128 GB de almacenamiento se consigue en la tienda oficial de Del mundo a tus manos en Mercado Libre a $2.396.999, aunque llega 22 días después de la compra.

Pixel 8a es la mejor alternativa barata al Pixel 9

Con el Pixel 8a, Google puso todo su enfoque en el valor. Una pantalla de 6,1 pulgadas está respaldada por el chip Tensor G3 y especificaciones decentes, una cámara principal de 64MP está respaldada por la mayoría de las últimas funciones impulsadas por IA de Google, y una promesa de actualización de 7 años mantendrá este celular funcionando en los próximos años.

Aunque en realidad es un poco más grande que el Pixel 8 a pesar de su pantalla más pequeña de 6,1 pulgadas, el Pixel 8a también es relativamente pequeño en comparación con las otras opciones que existen.

El celular también es un poco más barato que el Pixel 8 y el Pixel 9, a menos que puedas encontrar el modelo anterior en oferta. Podrás usar el Pixel 8a con una mano, al igual que el Pixel 9, aunque será un poco difícil dependiendo del tamaño de tu mano.

Bajo el capó, el Pixel 8a tiene un procesador Tensor G3 y 8 GB de RAM. Ese es el mismo procesador que se encuentra en el Pixel principal, por lo que obtendrás una experiencia similar en lo que respecta a la IA y el rendimiento general.

Las mayores compensaciones del Pixel 8a son una cámara más débil y una construcción corporal más barata en comparación con su hermano mayor más caro. Afortunadamente, todavía obtenés el mismo increíble soporte de actualización. Google promete siete años de actualizaciones de Pixel OS, parches de seguridad y caídas de funciones.

Por supuesto, también disfrutarás de todas las ventajas que conlleva obtener un celular Pixel. Este será uno de los primeros celulares en recibir actualizaciones, por ejemplo. También tenés acceso a la mayoría de las funciones exclusivas de Pixel.

Sin mencionar que la interfaz de usuario será lo más limpia posible. El Google Pixel 8a de 128 GB de almacenamiento se consigue en la tienda oficial de Del mundo a tus manos en Mercado Libre a $2.010.000, aunque llega 22 días después de la compra.

El Galaxy S25 es el mejor celular pequeño de Samsung

Con énfasis en las funciones de IA y un paso a Gemini, el Samsung Galaxy S25 es una flamante actualización de la línea Galaxy S, lanzada este año. Equipado con una pantalla FHD+ de 6,2 pulgadas, SoC Snapdragon 8 Elite, 12 GB de RAM, una potente cámara de 50MP y materiales de hardware actualizados.

Los celulares Samsung Galaxy siempre han estado entre los mejores teléfonos móviles Android que podés comprar, y la marca se compromete a mantener una opción de celular pequeño de solo 6.2 pulgadas. El Samsung Galaxy S25 tiene casi todo el pulido y el soporte del mercado de accesorios que ha hecho de Samsung el líder en el mundo de Android durante años, solo que en un paquete más pequeño.

De izquierda a derecha: Samsung Galaxy S25, S25+ y S25 Ultra.

Viene con un potente Qualcomm Snapdragon 8 Elite para Galaxy y 12 GB de RAM. La batería de 4.000 mAh no es exactamente grande, pero mantendrá el celular funcionando durante todo un día. Al igual que todos los demás buques insignia de Samsung, tiene una pantalla agradable, con un panel Dynamic LTPO AMOLED 2X con una resolución Full HD y una frecuencia de actualización de 120Hz.

El sabor de Android de Samsung es altamente personalizable y un placer de usar, aunque hay más "bloatware" del que encontrarás en los dispositivos de otros fabricantes de equipos originales. Ciertamente no es el mejor para los puristas de Android. Aun así, ese es un pequeño precio para pagar por un fantástico soporte posventa, que incluye siete años de actualizaciones de seguridad y sistema operativo.

En general, el Samsung Galaxy S25 es un celular sólido para casi cualquier persona. No es el teléfono móvil Android más pequeño que podés comprar, pero es lo suficientemente pequeño como para ser conveniente y cómodo de sostener con una mano.

El Samsung Galaxy S25 de 256 GB de almacenamiento se consigue en la tienda oficial de Samsung en Mercado Libre desde $1.799.999. En la tienda digital de la marca se lo ofrece con promociones diferentes.

El Samsung Galaxy Z Flip 6 es un tipo diferente de celular pequeño

El Samsung Galaxy Z Flip 6 presenta varias actualizaciones interesantes con respecto a los celulares Flip anteriores. Está equipado con una batería más grande, una refrigeración mejorada y un chipset de última generación.

Sus 12 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento significan que no necesita comprometer el rendimiento. La pantalla frontal de 3,4 pulgadas ofrece información de un vistazo, mientras que la pantalla principal AMOLED de 6,7 pulgadas 22:9 ofrece una frecuencia de actualización de 120 Hz.

Hasta ahora, todos los demás celulares tienen un diseño tradicional de barra de chocolate que es lo suficientemente pequeño como para usarlo con una mano, incluso si algunos teléfonos móviles son más difíciles de usar que otros. El Galaxy Z Flip 6 es una opción plegable. El Galaxy Z Flip 6 logra mantener una huella pequeña gracias a su diseño plegable.

Plegado, el Z Flip 6 es un celular Android realmente pequeño que se puede llevar perfectamente en el bolsillo y ser utilizable. En la parte frontal del dispositivo, hay una pantalla de cubierta de 3.4 pulgadas que es ideal para revisar las notificaciones o la hora sin abrir el dispositivo, lo cual es una buena noticia para la duración de la batería y la eliminación de distracciones en tu vida.

Abierto, tiene una pantalla AMOLED mucho más grande de 6,7 pulgadas. Gracias a su perfil más delgado y alto, también es fácil de usar con una sola mano. Más allá del diseño, el procesador Snapdragon 8 Plus Gen 3 para Galaxy tiene un rendimiento superior, capaz de superar cualquier cosa que puedas lanzarle.

La batería tiene una capacidad justa de 4.000 mAh, que casi llega al final de un solo día. Sin embargo, podés prolongar la vida útil de la batería confiando más en la pantalla exterior más pequeña. El rendimiento de la cámara también es excelente, gracias a una cámara trasera mejorada de 50MP, que la pone al día con los buques insignia tradicionales de Samsung.

En general, su rendimiento es excelente para un celular Android pequeño, pero no es una razón para comprar este dispositivo. El Samsung Galaxy Z Flip 6 no es un pequeño celular Android en el sentido tradicional, pero en muchos sentidos, es aún mejor.

Ciertamente no es barato, pero el factor genial de tener un plegable vale más que el precio de entrada. Si estuviste mirando los plegables por un tiempo, este es el que finalmente se puede recomendar a casi cualquier persona.

Samsung Galaxy Z Flip 6.

El Samsung Galaxy Z Flip 6 se ofrece en Mercado Libre a partir de unos 2 millones de pesos, pero no en tiendas oficiales en esa plataforma. Tampoco estaba disponible en la tienda digital de la marca al momento de escribirse este artículo de iProfesional.

El Motorola Razr Plus 2024 es una buena alternativa al Z Flip

El Motorola Razr Plus 2024 es el mayor competidor del Galaxy Z Flip 6. De hecho, muchos dirían que el celular es mejor que el de Samsung. Para empezar, el Motorola Razr Plus 2024 tiene un diseño muy especial que no se ve muy a menudo en otros celulares.

La parte trasera de piel sintética se ve muy bien y agrega una textura que se siente muy cómoda, agregando un buen agarre. Además, viene en colores muy divertidos que puedes disfrutar. El rendimiento también es bastante bueno, con un Snapdragon 8s Gen 3, así como 12 GB de RAM.

Otro gran beneficio de este celular plegable de Motorola es que viene con una pantalla de cubierta más grande de 4 pulgadas. De hecho, cubre la mayor parte de la parte delantera, con biseles muy delgados a su alrededor.

Cuando se despliega, disfrutarás de un panel LTPO AMOLED bastante grande de 6,9 pulgadas con una resolución Full HD. Sin embargo, aquí hay algo realmente genial: tiene una frecuencia de actualización súper suave de 165 Hz.

Esto incluso supera a la mayoría de los teléfonos móviles inteligentes de gama alta que existen. Motorola también es conocido por su interfaz de usuario limpia, por lo que es una mejor opción si preferís celulares con una experiencia Android casi estándar.

El Motorola Razr Pluses un modelo que la marca no lanzó oficialmente en la Argentina, aunque el modelo de 256 Gb de almacenamiento se consigue en la tienda oficial de Best Buy Alani 360 en Mercado Libre a $1.243.370 a lo que debe sumarse $816.729 por impuestos.