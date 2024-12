Samsung es el rey del mundo de los celulares con el sistema operativo Android desde hace muchos años, y la línea de teléfonos móviles del gigante surcoreano tiene algo para todos. A la hora de decidir cuál es el mejor celular Samsung para vos, hay que tener en cuenta algunas cosas:

¿Hasta dónde podés estirar tu presupuesto ?

? ¿Qué importancia tiene el rendimiento de la cámara ?

? ¿Usarás tu teléfono móvil Samsung para juegos o aplicaciones exigentes ?

? ¿Qué factor de forma querés? ¿Pequeño? ¿Grande? ¿Plegable?

Una vez que hayas decidido lo que es importante para vos, revisá las opciones de los seis celulares citados en esta nota de iProfesional.

El Galaxy S24+ es el mejor celular Samsung para la mayoría de las personas

Naturalmente, se supondría que pagar mucho dinero debería otorgar el mejor celular, pero eso no es necesariamente cierto. No busques más allá del Galaxy S24+ (también conocido como Plus en otros mercados) para comprobarlo.

El modelo mediano de la línea S24 es uno de los mejores celulares Android que podés comprar, ya que combina todas las mejores partes del Galaxy S23+ con más potencia de procesamiento y una promesa de software renovada.

Con un procesador Exynos 2400, viene con 12 GB de RAM, suficiente energía para aplicaciones y juegos, y hasta 512 GB de almacenamiento interno. La otra mejora notable está en la parte delantera. El Galaxy S24+ cuenta con un panel de 6,7 pulgadas y 120 Hz.

Es casi tan grande como el Galaxy S24 Ultra sin ser demasiado difícil de manejar para manos más pequeñas. Samsung cinceló aún más los biseles del celular para que no abolle tu bolsillo más que su predecesor.

El Galaxy S24+ también ve una mejora bienvenida en la capacidad de su batería, con un peso de 4.900 mAh. Eso es una astilla más pequeña que el modelo Ultra, lo que debería darle al S24+ una longevidad saludable entre cargas. La velocidad de carga es intacta, pero 45 W debería ser suficiente para la mayoría.

El otro gran atractivo de Samsung es el hardware de su cámara, y tendrás que buscar mucho para encontrar actualizaciones notables con respecto al modelo saliente. Las cámaras gran angular de 50 MP, ultra gran angular de 12 MP y teleobjetivo con zoom de 10 MP todavía se emplean: las tres funcionaron bien en el Galaxy S23+, por lo que no esperaríamos menos en el nuevo modelo.

Más interesante aún, Samsung está agregando varias herramientas de captura impulsadas por inteligencia artificial (IA) a la bolsa, incluido un sistema inteligente de ajuste de color y un rendimiento mejorado con poca luz.

Otros aspectos positivos incluyen el nuevo enfoque de Samsung en el soporte de software. El Galaxy S24+ obtiene una promesa de actualización de Android de siete años, repartiendo nuevas versiones de One UI hasta bien entrada la próxima década.

En particular, esta es una característica de toda la serie Galaxy S24, así que no la conviertas en tu principal razón para comprar. Lo que debería ser es la propuesta de valor del Galaxy S24+: cuesta lo mismo que el modo anterior.

Precios