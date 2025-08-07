  • 7/8/2025

Cuando la realidad supera la ficción: lanzan ChatGPT 5, con capacidad de pensar antes de dar una respuesta

Se trata de uno de los modelos de inteligencia artificial más esperados del 2025, el cual trae importantes mejoras de rendimiento y menos fallas
iProfesional | Tecnología | Inteligencia artificial
Por iProfesional
07/08/2025 - 19:52hs
Luego de la versión Chat GPT-4.5, que no terminó de convencer a los más entusiastas por su falta de novedades, GPT-5 busca recuperar el impulso que ha caracterizado a la empresa. Este nuevo modelo ya se encuentra disponible y llega en tres versiones.

OpenAI ha perfilado GPT‑5 como su modelo más completo hasta la fecha. Su entrenamiento hace foco en tres grandes pilares: entender instrucciones con mayor precisión, gestionar contextos más largos y trabajar mano a mano con herramientas externas. La ambición no es menor: transformar al modelo en una especie de agente digital.

La diferencia más importante se da en cómo interactuamos con él. GPT‑4o obligaba a elegir: velocidad o razonamiento. GPT‑5 rompe con esa barrera. Ahora es el modelo de inteligencia artificial quien decide en tiempo real si tiene que dar una respuesta in responder al instante o detenerse a pensar. El resultado debería ser una experiencia más fluida, sin necesidad de pasar por el selector de modelos.

Las novedades de Chat GPT-5, el nuevo modelo de inteligencia artificial de OpenAI

Este nuevo modelo va más allá de las respuestas, ya que ejecuta tareas. Según OpenAI, puede encargarse de generar