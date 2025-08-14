Sam Altman, CEO de OpenAI, advierte que ChatGPT no debe usarse para decisiones vitales ni como terapeuta, ante riesgos legales y dependencia emocional

Sam Altman, el CEO de OpenAI, expresó su incomodidad con la manera en que muchas personas utilizan ChatGPT para tomar decisiones importantes en sus vidas. "Mucha gente utiliza de hecho ChatGPT como una especie de terapeuta o coach de vida, aunque no lo describiría así", escribió el domingo en X.

"Puedo imaginar un futuro en el que mucha gente confíe de verdad en el consejo de ChatGPT para sus decisiones más importantes. Aunque eso podría ser positivo, me incomoda", agregó el ejecutivo. OpenAI no respondió a la solicitud de comentarios realizada por Business Insider sobre las declaraciones de Sam Altman.

Seguimiento del apego de los usuarios a la IA

Altman indicó que OpenAI ha estado "siguiendo de cerca" el nivel de apego de los usuarios a sus modelos de IA, además de monitorear cómo reaccionan cuando se retiran versiones anteriores.

"La gente ha utilizado la tecnología, incluida la IA, de maneras autodestructivas", escribió Altman. "Si un usuario se encuentra en un estado mental frágil y propenso a las ilusiones, no queremos que la IA refuerce eso".

El CEO aseguró que, pese a que gran parte de los usuarios puede distinguir "entre la realidad y la ficción o el juego de rol", existe una minoría que no. y sumó que Altman ChatGPT podría resultar perjudicial si termina desviando a los usuarios de su "bienestar a largo plazo". Aunque "esto es solo mi pensamiento actual y no es aún una postura oficial de OpenAI".

Reacciones tras el lanzamiento de GPT-5

Altman también se refirió a la reacción negativa de algunos usuarios luego del estreno de GPT-5 el viernes. Algunos pidieron a OpenAI restaurar modelos antiguos como GPT-4o, y hubo comentarios en redes sociales que criticaban a GPT-5 por un tono "plano" y falta de creatividad.

La empresa ha realizado modificaciones en sus modelos previamente. En abril, anunció la retirada de una actualización de GPT-4o porque el modelo se había vuelto servil y "excesivamente halagador" con los usuarios.

Riesgos legales de usar la IA como terapeuta

El CEO ya había manifestado preocupaciones acerca del uso de ChatGPT como terapeuta personal y los inconvenientes legales que esto podría generar. En un pódcast emitido el mes pasado, Altman explicó que OpenAI podría verse en la obligación de entregar ante la Justicia las conversaciones de estilo terapéutico que los usuarios mantengan con ChatGPT.

"Así que, si vas a hablar con ChatGPT sobre tus cosas más sensibles y luego hay una demanda o lo que sea, podríamos vernos obligados a entregarlo, y creo que eso es una auténtica locura", aclar. "Hace un año nadie tenía que pensar en eso, y ahora creo que es un gran problema sobre cómo vamos a tratar las leyes en torno a esto", cerró.

Las novedades de Chat GPT-5, el nuevo modelo de inteligencia artificial de OpenAI

Este nuevo modelo va más allá de las respuestas, ya que ejecuta tareas. Según OpenAI, puede encargarse de generar software, organizar calendarios o elaborar informes técnicos. También promete mejorar en ámbitos más subjetivos como la escritura o el diseño.

El nuevo modelo, como decimos, decidirá automáticamente si debe razonar usando "GPT‑5 thinking". Algunos que ya lo han probado anticipan lo que viene: si queremos que sí o sí piense, habrá que decírselo. Si buscamos rapidez, también. En la mayoría de situaciones no será necesario, pero si queremos marcar el tono —una respuesta más profunda o una más liviana—, tendremos que dejarlo claro en el prompt. El modelo se adapta, pero nosotros también tendremos que hacerlo.

Para los usuarios Free, el selector de modelos ha desaparecido, por lo que ya no se puede elegir. Al abrir el desplegable, solo veremos GPT‑5, que estará disponible hasta que se alcance el límite de uso. En los planes de pago Plus, Pro, Team y Enterprise, en cambio, sí se mantiene la opción de alternar entre modelos.