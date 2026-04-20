Un robot humanoide corrió una media maratón en 50:26, superó marcas humanas y abre un debate sobre los límites físicos y el avance tecnológico

En una competencia celebrada en Pekín, China, un robot humanoide logró completar 21 kilómetros en 50 minutos y 26 segundos, un tiempo que supera ampliamente los registros humanos conocidos. Lo que hasta hace poco parecía una prueba experimental se convirtió en un hecho que sacude al deporte y a la tecnología por igual.

El rendimiento no solo sorprendió por el resultado final, sino por la rapidez con la que se alcanzó. Hace apenas un año, máquinas similares tardaban más de dos horas y media en recorrer la misma distancia. La mejora, cercana al 70%, no tiene paralelo ni siquiera en la evolución del atletismo profesional.

De la biomecánica al récord: el robot que dejó atrás a los mejores corredores

El robot, desarrollado por la firma china Honor, dejó atrás el registro del ugandés Jacob Kiplimo, quien había marcado cerca de 57 minutos en Lisboa en 2025. En términos deportivos, una diferencia de más de seis minutos representa una brecha enorme, difícil de imaginar en competencias de élite.

Lejos de ser un simple dispositivo mecánico, el diseño del humanoide replica características de corredores profesionales. Sus piernas, de gran longitud (95 centímetros), están pensadas para optimizar cada zancada, mientras que su estructura prioriza la eficiencia energética durante esfuerzos prolongados.

Sin fatiga y con decisiones propias: así corren los robots de última generación

Uno de los factores determinantes del desempeño fue su sistema de refrigeración líquida. A diferencia del cuerpo humano, que pierde rendimiento por el calor y el cansancio, la máquina puede sostener su ritmo sin degradación significativa. Esta ventaja tecnológica redefine los límites del esfuerzo físico.

Durante la prueba, cerca del 40% de los robots se desplazaron sin intervención humana, tomando decisiones en tiempo real. Sin embargo, no todo fue perfecto: hubo caídas, choques y errores que evidencian que la tecnología aún está en evolución.

Los robots que superan al humano y redefinen su lugar en el mundo productivo

El impacto del avance no se limita al deporte. Los desarrolladores prevén aplicaciones en industrias exigentes, logística y tareas de rescate, donde la resistencia y continuidad operativa son claves. Un sistema capaz de correr sin pausa también puede trabajar durante largas jornadas en entornos hostiles.

El logro también refleja una competencia más amplia. China impulsa con fuerza la robótica humanoide como parte de su estrategia tecnológica para los próximos años, con empresas líderes que ya dominan el mercado internacional.

Un cambio de época: las máquinas ya superan al humano y abren nuevas preguntas

La imagen de una máquina superando a los humanos en una prueba física resume un cambio de época. Más que una curiosidad, el hito plantea un interrogante de fondo: si las máquinas ya pueden superar nuestras capacidades físicas, ¿qué lugar ocuparán en el futuro cercano?