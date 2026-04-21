El ejecutivo lleva casi un cuarto de siglo en la compañía y fue arquitecto de algunos de los productos más icónicos de la última década

John Ternus será el nuevo CEO de Apple a partir del 1 de septiembre. El anuncio marca el final de una era: Tim Cook, de 64 años, dejará el puesto después de casi 14 años al frente de la compañía más valiosa del mundo.

Ternus (en la foto superior) no es un nombre nuevo dentro de Apple. Lleva 24 años en la empresa y fue una pieza clave en el desarrollo de productos que definieron la última década tecnológica, desde el MacBook Air hasta el iPhone X.

La transición será gradual. Cook permanecerá como presidente ejecutivo durante un tiempo, garantizando continuidad en un momento delicado para la industria.

La carrera de John Ternus dentro de Apple: del ingeniero al comando total

Ternus ingresó a Apple como miembro del equipo de ingeniería de producto. Esa área discreta pero fundamental fue su punto de partida en la arquitectura de la compañía.

No tardó en destacarse. Participó en el desarrollo del MacBook Air, la notebook ultrafina que redefinió el concepto de portabilidad. También fue parte del equipo que lanzó el iPad.

Su ascenso fue constante. Llegó a vicepresidente de ingeniería de hardware para Mac. Posteriormente asumió el liderazgo de todo el departamento de ingeniería de hardware.

Apple presentó el iPhone X, el primer modelo con Face ID y pantalla OLED, con Ternus al frente del proyecto. También comandó el lanzamiento de los AirPods, un producto que inicialmente generó escepticismo pero terminó dominando el mercado de auriculares inalámbricos.

Qué productos definieron su trayectoria y por qué importan

La lista de proyectos en los que participó Ternus es extensa. Pero hay tres que marcan su perfil como ejecutivo.

Primero, el MacBook Air. Fue uno de los primeros dispositivos en apostar por diseño extremadamente delgado sin sacrificar funcionalidad. Ese enfoque se convirtió en filosofía de diseño para toda la línea de productos posteriores.

Segundo, el iPad. El dispositivo creó una categoría completamente nueva. Hoy las tablets siguen siendo un mercado de u$s60.000 M anuales.

Tercero, y quizás el más relevante: lideró la transición de Apple hacia sus propios chips, conocidos como Apple Silicon, abandonando los procesadores Intel que había usado durante años. Esa decisión estratégica le dio a Apple control total sobre hardware y software, mejorando rendimiento y reduciendo costos.

Los chips M1, M2 y M3 que hoy equipan Mac, iPad y hasta algunos modelos futuros de iPhone son resultado directo de esa apuesta. Apple ahora diseña sus propios semiconductores, algo que solo un puñado de empresas tecnológicas puede hacer.

Cómo es el perfil técnico del nuevo CEO de Apple

Ternus es ingeniero mecánico. Estudió en la Universidad de Pennsylvania, una de las instituciones más prestigiosas de Estados Unidos en ciencia e ingeniería.

Su formación técnica contrasta con la de Tim Cook, cuyo perfil es más operativo y financiero. Cook llegó a CEO desde la cadena de suministro, no desde el desarrollo de productos.

Ese cambio de perfil puede marcar una diferencia. Ternus conoce desde adentro cómo se construyen los dispositivos, qué compromisos técnicos implica cada decisión de diseño y cuáles son los límites de la ingeniería actual.

Durante años trabajó directamente con equipos de hardware. No es un ejecutivo que solo lee reportes: es alguien que estuvo en las salas de diseño, en las pruebas de prototipos y en las negociaciones con fabricantes de componentes.

Qué desafíos enfrentará Apple bajo su liderazgo

El contexto no es sencillo. Apple enfrenta presión regulatoria en Europa y Estados Unidos, desaceleración en ventas de iPhone en China y competencia creciente en inteligencia artificial, donde llegó tarde comparado con Google y Microsoft.

La Unión Europea ya obligó a la compañía a abrir su ecosistema. Ahora los usuarios pueden instalar tiendas de aplicaciones alternativas y usar puertos de carga estándar. Eso erosiona parte del control que Apple históricamente ejerció sobre su plataforma.

En China, principal mercado de fabricación y ventas, las tensiones geopolíticas complican la operación. El gobierno chino impulsa marcas locales como Huawei y Xiaomi, que ganan terreno.

Y está el tema de la inteligencia artificial. Apple presentó Apple Intelligence recientemente, después de que ChatGPT revolucionara el sector. Ternus deberá acelerar esa agenda si quiere que la compañía mantenga relevancia en la próxima ola tecnológica.

Qué pasará con Tim Cook después de dejar el cargo de CEO

Tim Cook no desaparece. Permanecerá como presidente ejecutivo, un rol que le permitirá supervisar la transición y mantener relaciones estratégicas con gobiernos, inversores y socios comerciales.

Su legado es indiscutible. Bajo su liderazgo, Apple multiplicó varias veces su capitalización bursátil hasta superar los u$s3 billones.

También expandió la línea de productos. Cuando asumió, Apple vendía principalmente iPhone, iPad y Mac. Hoy tiene Apple Watch, AirPods, servicios de streaming, soluciones de pago y un negocio de suscripciones que genera más de u$s80.000 M anuales.

El desafío de Ternus es mantener ese momentum. No se trata solo de lanzar buenos productos, sino de sostener la máquina más eficiente y rentable de la industria tecnológica.