Oportunidad: 4 celulares buenos y baratos para comprar en una tienda oficial con 40% de descuento

Comprar hoy un celular accesible no implica resignarse a un equipo frágil. Tecnologías antes reservadas a gamas superiores llegaron al segmento económico.

La línea que separó históricamente la gama de entrada de la gama media de celulares es hoy cada vez más tenue. En un contexto de presión sostenida sobre el poder adquisitivo, el consumidor argentino afinó su capacidad de análisis.

La demanda actual prioriza celulares con funciones básicas sólidas y una longevidad de software garantizada. A la vez, la proliferación de marcas y la saturación de modelos en los catálogos obligan a evaluar con rigor antes de invertir.

En este artículo analizamos cuatro modelos que la tienda digital del operador Personal ofrecía en la última semana de abril de 2026 con descuentos de hasta el 39%: se trata de los Motorola Moto G05, Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A06 y Xiaomi Redmi 14C.

Una distinción necesaria en relación a los precios mencionados en cada celular: si tenés una línea móvil + fibra de Personal y/o Flow, bajo la misma titularidad, accedés al precio Conexión Total. La siguiente lista está ordenada por criterio alfabético.

Motorola Moto G05

Características

Precio : El precio de lista es de $294.999, con un descuento del 29% queda en $207.999 y con Conexión Total en $187.199.

: El precio de lista es de $294.999, con un descuento del 29% queda en $207.999 y con Conexión Total en $187.199. Cámara : Principal de 50MP, frontal de 8MP, Flash Led, zoom digital 6x. Modos extra: Cámara lenta, Retrato, QR, Profesional, Visión nocturna, Panorámica, Cámara rápida. Video a 1080p@30fps.

: Principal de 50MP, frontal de 8MP, Flash Led, zoom digital 6x. Modos extra: Cámara lenta, Retrato, QR, Profesional, Visión nocturna, Panorámica, Cámara rápida. Video a 1080p@30fps. Pantalla : Tipo HD+ - TFT LCD de 6.67'' con una resolución de 1612 x 720 píxeles.

: Tipo HD+ - TFT LCD de 6.67'' con una resolución de 1612 x 720 píxeles. Rendimiento : Procesador MediaTek Helio G81 Octa-Core (2.0GHz, 1.7GHz), Sistema operativo Android 15. Memoria interna de 128GB (112GB disponibles) y 4GB de RAM (más 4GB de RAM virtual). No admite memoria externa.

: Procesador MediaTek Helio G81 Octa-Core (2.0GHz, 1.7GHz), Sistema operativo Android 15. Memoria interna de 128GB (112GB disponibles) y 4GB de RAM (más 4GB de RAM virtual). No admite memoria externa. Batería : 5200mAh.

: 5200mAh. Conectividad : 4G, WiFi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5Ghz, USB Tipo C, Bluetooth v5.4, VoWIFI. No tiene NFC.

: 4G, WiFi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5Ghz, USB Tipo C, Bluetooth v5.4, VoWIFI. No tiene NFC. Otros: Incluye accesorios, lector de huella, reconocimiento facial, Jack Audio, Radio FM, actualización de pantalla 90Hz.

Samsung Galaxy A06

Precio : Envío gratis. Precio de lista de $389.999, con un 33% de descuento queda en $259.999, y con Conexión Total en $233.999.

: Envío gratis. Precio de lista de $389.999, con un 33% de descuento queda en $259.999, y con Conexión Total en $233.999. Cámara : Principal dual de 50+2 MP, frontal de 8 MP, Flash Led, zoom digital 10x. Modos extra: Food, Hyperlapse, Night, Panorama, Photo, Portrait, Pro, Slow Motion, Super Slow Motion, Video, Video Profesional, Macro. Video a 1080p@60fps.

: Principal dual de 50+2 MP, frontal de 8 MP, Flash Led, zoom digital 10x. Modos extra: Food, Hyperlapse, Night, Panorama, Photo, Portrait, Pro, Slow Motion, Super Slow Motion, Video, Video Profesional, Macro. Video a 1080p@60fps. Pantalla : Tipo HD+ - IPS LCD de 6.7 con una resolución de 720 x 1600 píxeles.

: Tipo HD+ - IPS LCD de 6.7 con una resolución de 720 x 1600 píxeles. Rendimiento : Procesador Octa-Core (2.0GHz, 1.8GHz), Sistema operativo Android 14. Memoria interna de 128 GB (109.4 GB disponibles) y 4 GB de RAM. Admite MicroSD hasta 1TB.

: Procesador Octa-Core (2.0GHz, 1.8GHz), Sistema operativo Android 14. Memoria interna de 128 GB (109.4 GB disponibles) y 4 GB de RAM. Admite MicroSD hasta 1TB. Batería : 5000 mAh.

: 5000 mAh. Conectividad : 4G, WiFi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80, USB Tipo C, Bluetooth v5.3, Hotspot, GPS. No tiene 5G ni NFC.

: 4G, WiFi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80, USB Tipo C, Bluetooth v5.3, Hotspot, GPS. No tiene 5G ni NFC. Otros: Envío gratis, liberado, lector de huella, Face detection, Radio FM.

Samsung Galaxy A16

Precio : Envío gratis. El modelo de 128GB tiene un precio de lista de $516.999, con un 30% de descuento queda en $359.999, y con Conexión Total en $323.999. También está disponible la versión de 64 GB con un precio de lista de $331.999, con un 33% OFF en $219.999 y con Conexión Total en $197.999.

: Envío gratis. El modelo de 128GB tiene un precio de lista de $516.999, con un 30% de descuento queda en $359.999, y con Conexión Total en $323.999. También está disponible la versión de 64 GB con un precio de lista de $331.999, con un 33% OFF en $219.999 y con Conexión Total en $197.999. Cámara : Principal triple de 50+5+2MP, frontal de 13MP, Flash Led, zoom digital 10x. Modos extra: Food, Hyperlapse, Night, Panorama, Photo, Portrait, Pro, Slow Motion, Super Slow Motion, Video, Video Profesional, Macro. Video a 1080p@30fps.

: Principal triple de 50+5+2MP, frontal de 13MP, Flash Led, zoom digital 10x. Modos extra: Food, Hyperlapse, Night, Panorama, Photo, Portrait, Pro, Slow Motion, Super Slow Motion, Video, Video Profesional, Macro. Video a 1080p@30fps. Pantalla : Tipo FHD+ - Super AMOLED de 6.7'' con una resolución de 1080 x 2340 píxeles.

: Tipo FHD+ - Super AMOLED de 6.7'' con una resolución de 1080 x 2340 píxeles. Rendimiento : Procesador MediaTek Helio G99 Octa-Core (2.2GHz, 2.0GHz), Sistema operativo Android 14. Memoria interna de 128GB (236.9GB disponibles) y 4GB de RAM. Admite MicroSD hasta 1.5TB.

: Procesador MediaTek Helio G99 Octa-Core (2.2GHz, 2.0GHz), Sistema operativo Android 14. Memoria interna de 128GB (236.9GB disponibles) y 4GB de RAM. Admite MicroSD hasta 1.5TB. Batería : 5000mAh.

: 5000mAh. Conectividad : 4G, WiFi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80, USB Tipo C, Bluetooth v5.3, VoWIFI. Sí tiene NFC.

: 4G, WiFi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80, USB Tipo C, Bluetooth v5.3, VoWIFI. Sí tiene NFC. Otros: Envío gratis, lector de huella, reconocimiento facial, actualización de pantalla 90Hz, certificación IP54. No tiene Radio FM.

Xiaomi Redmi 14C

Precio : Envío gratis e incluye accesorios. Precio de lista de $409.999, con un 39% de descuento queda en $249.999, y con Conexión Total en $224.999.

: Envío gratis e incluye accesorios. Precio de lista de $409.999, con un 39% de descuento queda en $249.999, y con Conexión Total en $224.999. Cámara : Principal dual de 50+2Mp, frontal de 13MP, Flash Led, zoom digital 10x. Modos extra: Time-Lapse, Retrato, Nocturno, 50MP. Video a 1080p@30fps.

: Principal dual de 50+2Mp, frontal de 13MP, Flash Led, zoom digital 10x. Modos extra: Time-Lapse, Retrato, Nocturno, 50MP. Video a 1080p@30fps. Pantalla : Tipo HD+ - IPS LCD de 6.88'' con una resolución de 720 x 1640 píxeles.

: Tipo HD+ - IPS LCD de 6.88'' con una resolución de 720 x 1640 píxeles. Rendimiento : Procesador MediaTek Helio G81 Ultra Octa-Core (2GHz, 1.8GHz), Sistema operativo Android 14. Memoria interna de 128GB (98GB disponibles) y 4 GB de RAM. Admite memoria externa.

: Procesador MediaTek Helio G81 Ultra Octa-Core (2GHz, 1.8GHz), Sistema operativo Android 14. Memoria interna de 128GB (98GB disponibles) y 4 GB de RAM. Admite memoria externa. Batería : 5160mAh.

: 5160mAh. Conectividad : 4G, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz+5Ghz, USB Tipo C, Bluetooth v5.4, VoWIFI. No tiene NFC.

: 4G, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz+5Ghz, USB Tipo C, Bluetooth v5.4, VoWIFI. No tiene NFC. Otros: Envío gratis, incluye accesorios, lector de huella, reconocimiento facial, Radio FM, Carga rápida 33W.

Veredicto: ¿Cuál celular elegir?

La elección final del celular depende estrictamente de las prioridades individuales.

Si se busca la mejor pantalla para multimedia , la máxima seguridad y la inversión más duradera, el Galaxy A16 es el elegido.

, la máxima seguridad y la inversión más duradera, el Galaxy A16 es el elegido. Si se valora la elegancia , el look premium de cuero vegano y una experiencia de Android puro con excelente autonomía, el Moto G05 es la opción.

, el look premium de cuero vegano y una experiencia de Android puro con excelente autonomía, el Moto G05 es la opción. Si la prioridad es la fluidez extrema a 120Hz , la capacidad de almacenamiento masiva y el tamaño de panel más grande, el Redmi 14C resulta ineludible.

, la capacidad de almacenamiento masiva y el tamaño de panel más grande, el Redmi 14C resulta ineludible. Si el foco está en el pragmatismo, la máxima accesibilidad económica y la seguridad con el respaldo de una marca reconocida para funciones básicas, el Galaxy A06 es el mejor aliado.

Rendimiento en 2026: lo que debés mirar antes de comprar un celular

Hoy, comprar un celular accesible ya no implica resignarse a un equipo frágil o limitado. Tecnologías antes reservadas a gamas superiores llegaron al segmento económico. En este contexto, la memoria interna es el pilar del rendimiento: conviene priorizar almacenamiento UFS, que ofrece lecturas y escrituras mucho más rápidas que la norma eMMC 5.1, capaz de volver lento al celular cuando se ejecutan tareas en paralelo.

La RAM es otro punto crítico. La "RAM virtual" suele ser un recurso de software usado con fines comerciales; por eso, conviene confirmar siempre la cantidad de RAM física. Además, las tecnologías de telefonía móvil de quinta generación (5G) suman estabilidad en zonas urbanas muy demandadas y ayuda a sostener el valor de reventa del equipo.