Personal y Claro preparan sus redes para un negocio que promete crecer fuerte en Argentina

Se trata de la Internet de las cosas, más conocido como IoT en inglés, un negocio con mucho potencial de expansión para los próximos años

Personal y Claro aceleran sus inversiones en redes móviles, plataformas corporativas y servicios administrados para disputar un negocio que promete crecer durante la próxima década en la Argentina. Se trata de la Internet de las cosas, conocida por la sigla en inglés IoT, una categoría que abarca sensores, vehículos, medidores, equipos industriales, dispositivos médicos, maquinaria agrícola y otros objetos capaces de enviar y recibir datos.

La oportunidad atrae a las operadoras porque permite ir más allá de la conectividad tradicional. Sin embargo, el volumen de proyectos todavía no alcanza una escala masiva en el país. Las inversiones avanzan antes que la demanda, con una apuesta a que las empresas aceleren la digitalización de sus operaciones y encuentren retornos medibles en el uso de dispositivos conectados.

Cuánto invierten las operadoras para ampliar sus redes

En el Argentina Digital Summit 2026, Roberto Nobile, CEO de Telecom Argentina, anunció que la compañía invertirá unos u$s1.300 millones durante 2026. El monto incluye los desembolsos vinculados con la compra de Movistar. La operadora también se propuso cerrar el año con más de 2.000 sitios 5G activos y alcanzar 300.000 clientes de FWA, la tecnología de acceso inalámbrico fijo que permite ofrecer banda ancha sin llevar fibra hasta cada domicilio.

Telecom ya había pagado u$s350 millones por 100 MHz de espectro en la banda de 3,5 GHz, una de las frecuencias principales para desplegar 5G. América Móvil, controlante de Claro, adquirió otro bloque de 100 MHz por un monto similar en la subasta de 2023 y asumió compromisos posteriores de inversión en infraestructura. Estimaciones del sector ubicaron en unos u$s600 millones los desembolsos previstos por la compañía en dos años, sujetos a la evolución de la economía argentina.

La magnitud de esos planes muestra que las telcos quieren llegar con capacidad disponible antes de que los proyectos de IoT se multipliquen. Las proyecciones privadas citadas en el sector estiman que el mercado argentino podría pasar de un rango de u$s5.300 millones a u$s6.000 millones en 2024 y 2025 a valores cercanos a u$s18.000 millones o u$s19.500 millones hacia 2033 y 2034. Esas previsiones varían según qué equipos, plataformas y servicios incluye cada estudio, por lo que deben leerse como una señal de tendencia y no como un resultado asegurado.

Luminarias públicas que se ajustan vía IoT

Por qué IoT puede generar nuevos ingresos para las telcos

Para las operadoras, el atractivo no se limita a vender tarjetas SIM o paquetes de datos. El negocio puede incluir redes privadas, administración remota de dispositivos, ciberseguridad, almacenamiento en la nube, procesamiento en el borde de la red, analítica e integración con los sistemas de gestión de cada cliente. Esa combinación eleva el valor de los contratos, aunque también obliga a sumar capacidades técnicas y comerciales que van más allá de la cobertura móvil.

La participación de las telcos tampoco está garantizada. Integradores, proveedores de sensores, desarrolladores de software, plataformas de datos y especialistas de cada industria compiten por el mismo presupuesto corporativo. En muchos proyectos, la conectividad representa una parte menor del costo total, mientras que la instalación, el mantenimiento y el análisis de la información concentran buena parte del gasto.

Cómo prepara Personal su red móvil para empresas y dispositivos

Personal incorporó tecnología de Nokia al núcleo de su red móvil 5G dentro de un esquema con múltiples proveedores. Ese núcleo, conocido como core, administra los servicios de datos y permite aumentar capacidad, distribuir funciones y habilitar prestaciones para clientes residenciales, empresas y dispositivos conectados.

El despliegue contempla nuevos nodos en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y una expansión posterior a Mar del Plata, Tucumán, Rosario y Córdoba. Personal informó que ya completó las integraciones y validaciones funcionales en los primeros nodos e inició la migración de tráfico. La meta es contar con una arquitectura capaz de responder al crecimiento del consumo de datos y a servicios que requieren alta disponibilidad.

El foco corporativo no pasa solamente por ofrecer más velocidad. Sectores productivos como minería, energía, logística y agro necesitan conectar activos dispersos, controlar operaciones a distancia y recibir alertas en tiempo real. En esos escenarios, una red dedicada puede separar el tráfico de una organización, asignar prioridades y ajustar la cobertura a un predio o una zona de trabajo.

Julio Hutka, director de Negocio B2B de Personal Tech, explicó así ese enfoque: "Una red dedicada es una conexión móvil personalizada que brinda alta disponibilidad, ancho de banda amplio y baja latencia".

La baja latencia, la posibilidad de conectar una gran cantidad de equipos y la administración más precisa de la red son ventajas asociadas con 5G. Aun así, no todos los proyectos de IoT necesitan esa generación móvil. Un sensor que informa el nivel de un tanque una vez por día requiere muy poco ancho de banda y puede funcionar mejor con una tecnología diseñada para bajo consumo energético.

Julio Hutka, director de Negocio B2B de Personal Tech.

Qué ofrece Claro para administrar conexiones IoT

Claro dispone de una propuesta orientada a empresas que necesitan gestionar grandes volúmenes de líneas y equipos. Claro Connect permite administrar conexiones IoT, revisar el estado de los dispositivos, configurar alertas, diagnosticar incidentes e integrar la conectividad con sistemas corporativos. La plataforma busca reducir tareas manuales y acelerar la detección de fallas.

La operadora también trabaja con LTE-M y NB-IoT, tecnologías de la familia LPWAN destinadas a conexiones de bajo consumo. LTE-M admite movilidad y comunicaciones más frecuentes, mientras que NB-IoT está pensado para equipos estáticos que transmiten pocos datos y pueden permanecer durante años alimentados por una batería. En estos casos, la velocidad cede protagonismo frente a la cobertura, la autonomía y el costo del módulo.

Las aplicaciones posibles incluyen seguimiento de vehículos, telemetría, sistemas de pago, monitoreo de activos, seguridad de flotas, agricultura, energía, transporte y salud. Según el lugar y el tipo de operación, la conectividad celular puede competir o combinarse con WiFi industrial, enlaces satelitales, redes privadas y otras opciones de baja potencia.

Cómo funciona el caso de teleasistencia de Ellie Care

Uno de los proyectos que Claro presenta en la Argentina es Ellie Care, un servicio de teleasistencia para adultos mayores basado en relojes conectados. La solución utiliza líneas M2M con voz y datos, conectividad LTE-M, un APN privado y una plataforma de autogestión. Los dispositivos incluyen un botón de ayuda y un detector de caídas, y envían información a un centro de monitoreo disponible las 24 horas.

El ejemplo permite observar un rasgo central del negocio. El valor no surge únicamente de mantener el reloj conectado, sino también de la integración entre el dispositivo, la aplicación, la red, el centro de atención y los procedimientos que se activan ante una alerta. Esa coordinación explica por qué los proyectos suelen demandar pruebas de campo, soporte técnico y acuerdos entre varios proveedores.

Ellie Care vincula el reloj a la red de Claro para monitorear personas.

Qué impide que IoT alcance una escala masiva en Argentina

La disponibilidad de redes es una condición necesaria, pero no suficiente. Para que una empresa adopte IoT debe justificar el gasto en sensores, conectividad, integración, mantenimiento y seguridad. También necesita definir qué dato recopilará, quién lo utilizará y qué decisión podrá mejorar con esa información. Si el retorno no aparece en plazos razonables, el proyecto suele quedar limitado a una prueba piloto.

Enrique Carrier, consultor especializado en telecomunicaciones, advirtió acerca del estado actual del mercado: "Por ahora son casos puntuales". Su evaluación pone un límite al entusiasmo que suele acompañar al 5G. Muchas soluciones ya pueden funcionar sobre 4G, M2M, LTE-M o NB-IoT, sin esperar una cobertura plena de la nueva generación móvil.

Los proyectos con mejores perspectivas inmediatas aparecen donde existen activos costosos, operaciones distribuidas y una necesidad permanente de supervisión. Carrier mencionó energía, minería y agro, y suma logística. Una falla no detectada en una máquina, un desvío de una carga o una interrupción en una instalación remota pueden generar pérdidas suficientes como para justificar la inversión.

Qué condiciones pueden acelerar la adopción empresarial

La expansión dependerá de varios factores que no controla una sola operadora. Las empresas necesitan acceso a dispositivos a precios competitivos, conectividad estable en zonas productivas, personal capacitado y herramientas que dialoguen con sistemas preexistentes. La ciberseguridad ocupa un lugar central porque cada sensor conectado suma un punto que debe administrarse, actualizarse y protegerse.

También influye la escala. Una prueba con decenas de dispositivos permite validar una idea, pero no asegura que el modelo sea viable cuando se extiende a miles de equipos. El costo de instalación, el reemplazo de baterías, la cobertura irregular y la calidad de los datos pueden modificar las cuentas iniciales. Por ese motivo, los proveedores buscan ofrecer administración centralizada y acuerdos que incluyan conectividad, soporte y monitoreo.

Personal y Claro ya destinan recursos a espectro, sitios 5G, fibra, FWA, núcleos de red y plataformas para empresas. Esa infraestructura les permite competir por contratos que requieren continuidad y alcance nacional. El desafío será convertir la capacidad técnica en soluciones que reduzcan costos, eviten fallas, mejoren la seguridad o aumenten la productividad de sus clientes.

Por ahora, el mercado argentino avanza a través de proyectos específicos y con ritmos diferentes según cada actividad. Las telcos se preparan para una demanda mayor, pero el despegue no dependerá sólo de la cobertura 5G. La adopción crecerá cuando las empresas encuentren casos con beneficios verificables, puedan integrar la tecnología sin interrumpir sus operaciones y sostengan la inversión durante todo el ciclo de vida de los dispositivos.