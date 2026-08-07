ChatGPT modificará sus límites de uso: los usuarios gratuitos tendrán más interacciones de texto, aunque seguirán vigentes restricciones en otras funciones

OpenAI anunció una modificación en la forma en que funciona ChatGPT para sus usuarios sin suscripción. La compañía decidió eliminar la restricción que limitaba la cantidad de conversaciones escritas disponibles en las cuentas gratuitas.

Hasta ahora, quienes utilizaban las versiones Free y Go tenían un máximo de diez mensajes cada cinco horas antes de alcanzar el límite de uso. Con la próxima actualización del sistema, esa barrera dejará de aplicarse para los intercambios mediante texto.

El cambio estará vinculado a la llegada de GPT-5.6 Luna, una nueva versión del modelo de inteligencia artificial que reemplazará a GPT-5.5 y pasará a ser la opción predeterminada para quienes acceden al servicio sin pagar una suscripción.

Qué funciones de ChatGPT seguirán limitadas para los usuarios gratuitos

Aunque la compañía permitirá una mayor cantidad de interacciones escritas, algunas herramientas continuarán sujetas a restricciones para los usuarios gratuitos.

Entre ellas se encuentran funciones como la generación de imágenes, el uso de comandos por voz y el análisis de archivos o documentos.

Cuando una persona alcance los límites establecidos para esas herramientas, la plataforma mostrará una notificación informando la disponibilidad del servicio.

La estrategia apunta a ampliar el acceso a las funciones centrales de ChatGPT, mientras mantiene diferencias entre las prestaciones incluidas en los planes gratuitos y aquellas disponibles para quienes cuentan con una suscripción.

Las nuevas herramientas para quienes pagan ChatGPT Plus y Pro

En paralelo, OpenAI comenzó a implementar mejoras destinadas a los usuarios de sus planes pagos. Los clientes de las modalidades Plus y Pro recibirán acceso a GPT-5.6 Sol, una versión enfocada en tareas que requieren mayor capacidad de análisis.

El nuevo modelo busca mejorar el rendimiento en actividades como resolución de problemas complejos, búsquedas de información, planificación y generación de textos.

Según la empresa, las evaluaciones internas mostraron una reducción en los errores frente a modelos anteriores.

La actualización se distribuirá de manera progresiva entre los suscriptores, mientras que los usuarios gratuitos comenzarán a recibir el nuevo sistema durante los próximos días hasta completar la habilitación general.

La IA que deja de esperar órdenes: cómo los agentes de ChatGPT empiezan a cambiar la forma de trabajar

La actualización de ChatGPT llega en un momento en que la inteligencia artificial avanza hacia una nueva etapa, marcada por el desarrollo de agentes capaces de ejecutar tareas más complejas.

A diferencia de los asistentes tradicionales, estas herramientas buscan analizar información, organizar procesos y resolver acciones con mayor autonomía, una tendencia que también comienza a ser explorada por empresas argentinas que buscan incorporar IA para mejorar su productividad.

La expansión de ChatGPT y el crecimiento de la inteligencia artificial

Los cambios llegan en un contexto de fuerte crecimiento para ChatGPT, que continúa aumentando su alcance global y consolidándose como una de las herramientas de inteligencia artificial más utilizadas.

La compañía busca con estas modificaciones ampliar la adopción del servicio, reducir las diferencias entre usuarios gratuitos y pagos en algunas funciones básicas y, al mismo tiempo, reservar capacidades avanzadas para quienes contratan planes superiores.