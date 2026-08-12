Cuáles son los celulares baratos más vendidos en Mercado Libre en agosto 2026

La elección depende del bolsillo y de funciones que se consideran prioritarias. No hay un ganador único, porque los tres resuelven necesidades diferentes

Elegir un celular en la Argentina exige mirar más que el precio publicado. La pantalla, el procesador, la memoria, la batería, el soporte de software y las cuotas pueden cambiar por completo la conveniencia de una compra. En Mercado Libre, los tres celulares baratos más vendidos en esta plataforma concentran buena parte del interés por combinar valores competitivos con prestaciones pensadas para el uso cotidiano. Son el Samsung Galaxy A07, el Samsung Galaxy A16 y el Motorola Moto G17 de 256 GB.

Qué ofrece el Samsung Galaxy A07 para quienes buscan gastar menos

El Samsung Galaxy A07 ocupa el escalón de entrada de la marca y apunta a quienes necesitan un celular económico para mensajería, llamadas, redes sociales y tareas diarias. Su principal mejora frente a generaciones anteriores está en el procesador MediaTek Helio G99, fabricado en 6 nanómetros, que ofrece una respuesta más ágil y un consumo de energía contenido.

El equipo tiene un cuerpo de bordes planos, 7,6 milímetros de espesor y un peso de 184 gramos. La carcasa utiliza plástico reforzado y el lector de huellas está integrado en el botón lateral de encendido, una ubicación cómoda para desbloquearlo con una sola mano.

La pantalla PLS LCD de 6,7 pulgadas tiene resolución HD+ y una frecuencia de actualización de 90 Hz. Esa tasa mejora la sensación de fluidez al desplazarse por menús, sitios web y aplicaciones, aunque la definición y el contraste quedan por debajo de los paneles AMOLED.

El procesador MediaTek Helio G99 combina dos núcleos de rendimiento de hasta 2,2 GHz y seis de eficiencia de hasta 2,0 GHz. Para un celular de entrada, alcanza para alternar entre aplicaciones habituales sin las demoras frecuentes de chips más antiguos.

En Mercado Libre aparecen variantes con 64, 128 y 256 GB. La configuración de 4 GB de RAM y 128 GB suele ser la más conveniente por su margen para instalar aplicaciones y guardar fotos. Además, admite tarjetas microSD de hasta 2 TB sin ocupar la segunda ranura SIM.

La batería de 5000 mAh admite carga de hasta 25 W. El cargador de pared no siempre está incluido, por lo que conviene revisar el contenido de la publicación antes de comprar.

La cámara principal de 50 megapíxeles está acompañada por un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. La frontal es de 8 megapíxeles. El conjunto cumple para registros con buena luz, videollamadas y publicaciones en redes sociales, pero no está pensado para fotografía avanzada.

La conectividad incluye 4G, Wi-Fi de doble banda, Bluetooth, GPS y puerto USB-C. No tiene NFC, una ausencia relevante para quienes desean acreditar cargas de la tarjeta SUBE o utilizar funciones de pago por proximidad. Conserva, en cambio, el conector de 3,5 milímetros para auriculares.

El Galaxy A07 llega con Android 15 y One UI 7. Su política de actualizaciones prolongada es uno de sus mayores argumentos, porque permite conservar el celular durante más tiempo con nuevas versiones del sistema y parches de seguridad. Es el celular más vendido en Mercado Libre, donde tiene un precio de lista de $339.999.

Por qué el Samsung Galaxy A16 es uno de los celulares más vendidos en Mercado Libre

El Samsung Galaxy A16 se destaca por reunir una pantalla de mayor calidad, NFC y un soporte de software extenso en un rango medio accesible. En Mercado Libre, la versión 4G con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento aparece entre las más buscadas por quienes quieren un celular equilibrado sin avanzar hacia la gama alta.

El equipo mide 7,9 milímetros de espesor, pesa 200 gramos y cuenta con protección IP54 frente al polvo y las salpicaduras. Mantiene un diseño sobrio, con laterales planos, lector de huellas en el botón de encendido y una muesca para la cámara frontal.

Su punto fuerte es la pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, con resolución Full HD+ y tasa de 90 Hz. La combinación entrega mejor definición, negros profundos y colores intensos, además de una visibilidad adecuada en exteriores.

La versión 4G utiliza el procesador MediaTek Helio G99, acompañado por 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. El espacio puede ampliarse con una tarjeta microSD, aunque la bandeja híbrida obliga a elegir entre la expansión y una segunda línea SIM.

En la parte trasera incluye una cámara principal de 50 megapíxeles, una ultra gran angular de 5 megapíxeles y una macro de 2 megapíxeles. La cámara frontal ofrece 13 megapíxeles. La presencia del ultra gran angular le da más opciones que al Galaxy A07 para paisajes, grupos y espacios reducidos.

El NFC suma una ventaja concreta para el uso urbano, ya que permite acreditar cargas de la SUBE y utilizar servicios compatibles. El Galaxy A16 no incluye conector de 3,5 milímetros, por lo que requiere auriculares Bluetooth o un adaptador USB-C.

La batería es de 5000 mAh y acepta carga de 25 W. Como ocurre con otros modelos recientes de Samsung, la caja incluye cable pero no cargador. En Mercado Libre, el precio y las cuotas cambian según el vendedor y la promoción vigente, por lo que conviene revisar el costo total antes de confirmar la operación.

Samsung promete hasta seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo para este modelo, además de parches de seguridad. Ese respaldo lo convierte en una opción apropiada para quienes planean conservar el celular durante varios años. El Samsung Galaxy es el segundo celular más vendido en celulares en Mercado Libre, donde tiene un precio de lista de $305.000.

Qué ventajas tiene el Motorola Moto G17 de 256 GB

El Motorola Moto G17 de 256 GB apunta a quienes priorizan espacio, cámaras y sonido. Su propuesta combina almacenamiento amplio, parlantes estéreo con Dolby Atmos, NFC y un diseño con acabado inspirado en cuero, características poco habituales en este nivel de precio.

El cuerpo tiene 8,17 milímetros de espesor, pesa alrededor de 187 gramos y cuenta con certificación IP64. La pantalla está protegida por Gorilla Glass 3 y la parte trasera texturada mejora el agarre al sostener el celular.

La pantalla LTPS de 6,72 pulgadas tiene resolución Full HD+ y una frecuencia de 60 Hz. Ofrece buena definición y un modo de alto brillo útil para leer mensajes o usar mapas en exteriores, aunque no brinda la fluidez de los 90 Hz presentes en los modelos de Samsung.

El procesador MediaTek Helio G81 Extreme está orientado al uso cotidiano. Responde bien en mensajería, navegación, videos y redes sociales, pero queda por debajo del Helio G99 en tareas exigentes y juegos con gráficos complejos.

La configuración incluye 4 GB de RAM física y hasta 8 GB adicionales mediante RAM Boost, que utiliza parte del almacenamiento como apoyo. Los 256 GB internos ofrecen margen para fotos, videos y aplicaciones, y pueden ampliarse con una microSD de hasta 1 TB.

Los parlantes estéreo con Dolby Atmos son una diferencia importante para mirar series, escuchar música o jugar sin auriculares. También conserva el conector de 3,5 milímetros, una conexión que ya no está presente en el Galaxy A16.

La batería de 5200 mAh admite carga TurboPower de 20 W. El contenido de la caja puede variar según el canal de venta, por lo que es recomendable confirmar si la publicación incluye cargador y funda.

El Moto G17 se comercializa con Android 16 en la Argentina. Su cámara principal utiliza un sensor Sony LYTIA 600 de 50 megapíxeles, acompañado por una ultra gran angular de 5 megapíxeles, mientras que la frontal alcanza los 32 megapíxeles.

Es el equipo más orientado a fotos, video y entretenimiento entre los tres analizados. El Motorola Moto G17 es el tercer celular más vendido en Mercado Libre, con un precio de lista de $399.999.

Qué revisar antes de comprar un celular en Mercado Libre

El precio de lista no alcanza para definir una compra. En Mercado Libre es necesario comparar el monto de contado, la cantidad de cuotas, el costo financiero, la reputación del vendedor, la garantía y los accesorios incluidos.

Las publicaciones pueden ofrecer cuotas con tarjeta, financiación sin tarjeta mediante Mercado Pago y descuentos temporales. Como las condiciones cambian con frecuencia, el dato decisivo es el total que se pagará al finalizar el plan y no solo el valor mensual.

También conviene verificar si el celular es liberado, si tiene garantía oficial en la Argentina y si la publicación corresponde a la variante exacta buscada. Un mismo modelo puede ofrecer distintas combinaciones de memoria, conectividad 4G o 5G y contenido de la caja.

El Plan Canje de Mercado Libre permite seleccionar una publicación adherida, cotizar un celular usado, comprar el nuevo equipo y entregar el dispositivo anterior en una sucursal de Andreani. Luego de la revisión, el dinero se acredita en Mercado Pago y la cotización puede modificarse si el estado real no coincide con lo declarado.

Antes de usar esa modalidad, hay que evaluar el valor ofrecido por el equipo usado y compararlo con una venta particular. El canje simplifica la operación, pero no siempre entrega el importe más alto posible.

La última revisión debe incluir el plazo de entrega, la política de devolución y el detalle de la garantía. Estas condiciones pesan tanto como la ficha técnica cuando el celular se compra a distancia.

Cuál es el mejor celular según el uso

La elección depende del presupuesto y de las funciones que cada persona considera prioritarias. No hay un ganador único, porque los tres modelos resuelven necesidades diferentes.

El Samsung Galaxy A07 resulta adecuado para quien busca gastar menos y necesita un celular para WhatsApp, llamadas, navegación y aplicaciones habituales. Su procesador, la pantalla de 90 Hz y el soporte prolongado son sus principales argumentos, pero la falta de NFC puede ser decisiva para algunos usuarios.

El Samsung Galaxy A16 es la alternativa más equilibrada para quienes consumen videos, usan la SUBE desde el teléfono y quieren mantener el equipo durante varios años. La pantalla Super AMOLED, el NFC y las actualizaciones pesan más que sus 4 GB de RAM.

El Motorola Moto G17 de 256 GB conviene a quienes guardan muchos archivos, sacan selfies y valoran el sonido estéreo. Sus cámaras, la memoria interna, el NFC y la batería de 5200 mAh conforman una propuesta atractiva, aunque el procesador ofrece menos margen para juegos exigentes que el Helio G99 de los Samsung.