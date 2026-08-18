OpenAI empezó a desplegar una experiencia de ChatGPT para usuarios de entre 13 y 17 años, con un modo de estudio guiado, predicción automática de edad

OpenAI comenzó a habilitar ChatGPT para adolescentes, una versión que se activa de manera predeterminada quienes declaran tener entre 13 y 17 años, o a quienes el sistema calcula como menores de edad aunque no lo hayan indicado. La empresa reunió en un mismo espacio funciones para el estudio, topes de uso y protecciones reforzadas frente a temas delicados.

El anuncio toca un asunto que preocupa cada vez más a familias y escuelas argentinas, que es cómo dejar entrar la inteligencia artificial generativa al estudio sin que termine reemplazando el esfuerzo propio ni el acompañamiento de un adulto.

¿Cómo funciona el Modo de estudio de ChatGPT para adolescentes?

La base de la propuesta es el Modo de estudio, una función que no entrega la respuesta final de una sola vez, sino que guía al usuario con preguntas, explicaciones parciales y controles de comprensión a medida que avanza. Si un estudiante pide ayuda con un ejercicio, el sistema puede partirlo en pasos más chicos y pedirle que resuelva cada tramo antes de seguir. OpenAI sostiene que esta función se armó junto a docentes, especialistas en pedagogía y científicos, y que se apoya en técnicas como el andamiaje, la recuperación activa de conocimientos y la autoevaluación.

Sobre esa base se montan los llamados recordatorios responsables para las tareas. El sistema puede detectar cuándo un adolescente busca una respuesta rápida sin pasar por el razonamiento y, en esos casos, le ofrece pasar al Modo de estudio. La idea es meterle fricción a uno de los usos más comunes de estos asistentes, que es pedir la respuesta final con el mínimo esfuerzo posible.

A eso se suman cuestionarios interactivos y ayudas visuales para repasar contenidos. Un estudiante puede subir sus apuntes o retomar una charla anterior y convertir ese material en preguntas de práctica, con correcciones a medida que va respondiendo. También aparecen las Horas de estudio, un horario fijo en el que cada conversación arranca, por defecto, dentro del Modo de estudio. Esa configuración la puede hacer el propio adolescente o, si las cuentas están vinculadas, sus padres.

La orientación al estudio también se nota desde el primer ingreso a la aplicación. Al crear la cuenta, la interfaz sugiere opciones para estudiar, armar tarjetas de memoria, preparar preguntas o pedir devoluciones sobre un texto. De todos modos, el servicio sigue disponible para otros usos, como crear contenido o hacer consultas generales, y OpenAI mantiene aparte una herramienta distinta, ChatGPT for Teachers, pensada para los entornos que manejan directamente los profesores dentro del aula.

¿Cómo determina la IA si un usuario es menor de edad?

Todo el esquema depende de que OpenAI pueda distinguir con algún nivel de certeza entre un usuario adulto y uno menor. Para eso combina la edad que declara la persona con un sistema de predicción y un mecanismo de verificación que corrige errores de clasificación. El modelo que estima la edad toma en cuenta señales de la cuenta y del comportamiento, como la antigüedad del perfil, los horarios habituales de uso, los patrones de actividad a lo largo del tiempo y la edad que el propio usuario cargó al registrarse.

Ese diseño evita que todo dependa de un dato que cualquiera puede escribir mal o falsear, aunque trae un problema imposible de eliminar del todo, que es que ningún sistema de estimación acierta siempre. OpenAI admite esa posibilidad y, cuando no tiene certeza suficiente, aplica la versión más restrictiva pensada para menores. Los adultos que quedan mal clasificados pueden verificar su edad a través de Persona, un proceso que, según el país, puede pedir una foto en vivo o algún documento oficial.

El despliegue arrancó este martes. Durante la presentación a la prensa, la compañía explicó que la extensión se va a ir dando de forma progresiva en las semanas siguientes y que todavía no tiene fecha puntual para América latina, así que por ahora no hay certeza sobre cuándo llegará esta versión a la Argentina. La predicción de edad, en cambio, ya se está aplicando de manera global, con un tratamiento particular en la Unión Europea para adaptarse a sus normas.

¿Qué cambia en las respuestas que recibe un adolescente?

La diferencia entre un perfil adulto y uno adolescente no se limita a los horarios o al modo de estudio. OpenAI incorporó principios específicos para usuarios de 13 a 17 años dentro de su Model Spec, el documento donde fija cómo espera que respondan sus sistemas en cada situación. Esas reglas endurecen los límites frente a temas como autolesiones, violencia, trastornos alimentarios, actividades peligrosas y contenido sexual explícito o gráfico, además de otras interacciones que pueden resultar poco apropiadas para esa etapa de la vida.

¿Cómo evita ChatGPT que un adolescente genere dependencia emocional?

Uno de los puntos menos visibles del lanzamiento tiene que ver con el vínculo que un chico puede llegar a construir con el asistente. OpenAI reforzó las instrucciones para que el sistema no use lenguaje romántico con menores, no aliente la dependencia emocional y no dé a entender que tiene sentimientos, conciencia o experiencias propias. El producto suma además señales pensadas para recordarle al usuario, de tanto en tanto, que está hablando con una inteligencia artificial y no con una persona.

Este punto apunta a un riesgo distinto al del acceso a contenido explícito. Un sistema conversacional disponible en cualquier momento puede terminar ocupando un lugar de compañía durante sesiones largas. En la presentación a medios, OpenAI dijo que no detectó de forma generalizada que los adolescentes crean estar hablando con una persona real, aunque igual decidió sumar estos límites para anticiparse a posibles patrones de ese tipo.

A eso se agregan más avisos de descanso durante sesiones extendidas. Las Horas de silencio permiten fijar franjas horarias en las que una cuenta vinculada no puede usar ChatGPT, algo distinto de las Horas de estudio, que no bloquean el acceso sino que cambian el punto de partida de cada conversación hacia el entorno educativo.

¿Qué controles tienen los padres sobre la cuenta de sus hijos?

Cuando la cuenta de un adolescente queda vinculada a la de un padre, madre o tutor, ese adulto puede administrar funciones como la voz, la memoria de las conversaciones, la generación de imágenes o el uso de los datos para entrenar los modelos, y también puede fijar horarios de uso. Lo que no obtienen los padres es acceso directo a las conversaciones de sus hijos. La excepción son las situaciones de riesgo grave y acotado, donde pueden recibir una notificación después de que sistemas automáticos y revisores humanos especializados evalúen el caso.

OpenAI ya venía enviando este tipo de avisos ante señales vinculadas a autolesiones y violencia, y ahora suma notificaciones por indicios de trastornos alimentarios. La compañía asegura que solo comparte con la familia la información necesaria para asistir al menor y que mantiene revisión humana en el circuito de las alertas más sensibles.

¿Cuándo llega ChatGPT para adolescentes a la Argentina y la región?

El despliegue es gradual y todavía no hay fecha confirmada para mercados fuera del inicial. Para las familias y escuelas argentinas, el cambio recién se va a notar cuando la versión llegue de manera efectiva, aunque la lógica detrás de la herramienta ya da una idea de qué esperar, comportamiento distinto, horarios configurables, avisos de uso y un camino de aprendizaje separado del que recibe un usuario adulto.

Este lanzamiento profundiza un trabajo que OpenAI viene haciendo desde 2025, con controles parentales, principios propios para menores y sistemas de predicción de edad. A eso se suma ahora una alianza con CodeAI orientada a la alfabetización en inteligencia artificial, con material pensado para que estudiantes y docentes entiendan cómo funcionan estos sistemas, aprendan a cuestionar sus respuestas y reconozcan cuándo dejan de ser confiables.

La separación entre lo que pasa en casa y lo que pasa en la escuela se mantiene como un eje central de la propuesta. OpenAI ubica a ChatGPT para adolescentes principalmente como un apoyo fuera del aula y conserva ChatGPT for Teachers para los escenarios que manejan las instituciones educativas. Con ese esquema, cada colegio sigue teniendo la decisión final sobre cuándo permitir el uso de asistentes generativos, cómo evaluar trabajos hechos con su ayuda y qué parte del proceso de aprendizaje necesita chequear de manera directa cada docente.

Para las familias, el cambio concreto es que ChatGPT va a aplicar comportamientos, horarios, avisos y caminos de aprendizaje distintos apenas identifique que quien está del otro lado es un menor de edad. Qué tan bien funcione todo esto depende en gran parte de la precisión con la que el sistema logre calcular la edad real de cada usuario, y de si herramientas como el Modo de estudio consiguen modificar hábitos que hoy están bastante instalados.

Ahí aparece el desafío de fondo, porque por más fricción, controles y guía pedagógica que sume el sistema, el estudiante sigue teniendo el mismo incentivo de siempre, que es buscar la respuesta más rápida, la encuentre dentro o fuera de ChatGPT.