El expediente judicial sostiene que Meta recolectó información privada de menores de 13 años sin contar con la autorización de sus padres o tutores legales

Este martes comienza uno de los procesos judiciales más severos de la historia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), un litigio que pone frente a frente a la multinacional Meta con una coalición de 29 estados de los Estados Unidos. Este proceso legal representa una disputa fundamental que podría cambiar drásticamente la estructura de las plataformas digitales que millones de usuarios abren a diario, afectando tanto la economía de la corporación como el funcionamiento de sus aplicaciones más populares.

Qué reclaman 29 estados en el juicio contra la dueña de Instagram y Facebook

La acusación formal, que tuvo su origen en una demanda presentada en el año 2023, apunta de manera directa contra el corazón del modelo operativo de la corporación que dirige Mark Zuckerberg. Los fiscales estatales sostienen que la compañía diseñó y mantuvo funciones en Facebook e Instagram con el único propósito de capturar y retener la atención del público infantil y juvenil.

Lo más grave de la presentación es que afirma que la multinacional implementó estas herramientas con pleno conocimiento de los efectos perjudiciales que estas dinámicas podían ocasionar en la salud mental de los chicos.

A la par de esta acusación por incentivar conductas compulsivas, el expediente judicial sostiene que Meta recolectó sistemáticamente información privada de menores de 13 años sin contar con la autorización o el consentimiento de sus padres o tutores legales. Con esta práctica, la multinacional habría incurrido en una violación directa de la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA, por sus siglas en inglés) y de múltiples leyes de protección al consumidor de los Estados Unidos.

Cómo funciona la ingeniería del enganche digital para exprimir la publicidad

Para analizar el trasfondo de estas prácticas comerciales, se debe observar la estructura financiera del gigante tecnológico. La inmensa mayoría de las ganancias de la empresa provienen de la publicidad en línea, un sector que representa el 98% de sus ingresos totales. Los fiscales de la coalición argumentan que el afán por sostener y elevar esta facturación publicitaria empujó a la organización a desarrollar tecnologías avanzadas destinadas a volver sus productos muy adictivos para los niños y adolescentes.

El descontento de las autoridades radica en que, a pesar de contar con reportes internos que advertían sobre los peligros de estas dinámicas de retención de usuarios, la compañía evitó alertar a las familias y se dedicó a negar o minimizar los riesgos ante la opinión pública. Robert Bonta, fiscal general de California, detalló que la empresa fabricó de manera consciente un producto peligroso para los usuarios jóvenes y luego mintió sistemáticamente a los chicos, a los padres y a la comunidad entera sobre la verdadera magnitud de esa amenaza.

De qué manera la justicia penaliza el descuido de la salud mental de los chicos

El escenario de esta contienda legal es un tribunal federal de la ciudad de Oakland, en el estado de California. Este emplazamiento tiene relevancia debido a que se trata del estado donde se localiza la sede de Meta y donde las autoridades judiciales ejercen una influencia legal determinante sobre las decisiones corporativas de la empresa matriz.

Los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey se posicionan como los primeros demandantes en este juicio, mientras que los restantes 25 estados de la coalición llevarán a cabo sus propios reclamos de manera individual en el futuro.

La trascendencia de este caso llevó a diversos analistas a trazar paralelismos con las demandas masivas que enfrentó la industria tabacalera en la década del 90, cuando las condenas económicas obligaron a una reorganización de todo ese sector comercial. Meta carga con el peso de antecedentes recientes desfavorables.

En el estado de Nuevo México, la corporación fue condenada a destinar 567 millones de dólares a un fondo de salud mental juvenil tras demostrarse que no resguardó de forma adecuada a los menores en sus plataformas. A esta cifra se le sumaron otros 375 millones de dólares por un fallo previo dictado en marzo, donde el juez Bryan Biedscheid subrayó la responsabilidad de las aplicaciones de Meta en el bienestar psicológico de los jóvenes en su jurisdicción.

Qué pasará con la continuidad de Facebook e Instagram si la condena es millonaria

La indemnización monetaria que exige la coalición de estados alcanza la exorbitante cifra de 1,4 billones de dólares. La propia multinacional admitió en presentaciones ante la corte que este monto se equipara casi por completo al valor de mercado de toda la corporación. En términos teóricos, una sentencia condenatoria por esta suma obligaría a Meta a declararse en bancarrota, forzando una liquidación o reestructuración que apartaría a los actuales propietarios del control del negocio.

No obstante, la mirada de los expertos legales aporta una cuota de prudencia. James Grimmelmann, especialista en derecho y profesor en la Universidad de Cornell, remarcó que una multa de esta envergadura arruinaría por completo a los dueños de Meta y, en la práctica, derivaría en que los estados demandantes se convirtieran en los nuevos propietarios de la red social.

Sin embargo, el mismo catedrático considera este escenario como sumamente improbable, argumentando que no existen antecedentes históricos de sanciones de tal magnitud en los anales de la legislación de protección al consumidor. El tribunal dispone de una flexibilidad muy amplia para calibrar la multa real en caso de hallar culpable a la empresa.

Cuáles son los cambios que ya se ven en el funcionamiento de las redes sociales

Independientemente de la resolución económica, un fallo judicial en contra forzará cambios operativos severos en el diseño diario de Instagram y Facebook. El juzgado podría obligar a la multinacional a rediseñar sus algoritmos para frenar las conductas de uso compulsivo, además de limitar la recopilación de datos personales de menores de edad.

Ante la inminencia de estas presiones legales, Meta ya ha comenzado a implementar modificaciones de forma preventiva. Entre estas medidas se incluye la activación por defecto de cuentas privadas para usuarios adolescentes en la plataforma de Instagram, la incorporación de herramientas de supervisión parental de fácil acceso y el despliegue de sistemas de inteligencia artificial especializados en detectar la edad real de las personas que intentan registrarse. Estas variaciones demuestran que la presión de la justicia ya está obligando a rediseñar la forma en que los chicos interactúan con las pantallas.