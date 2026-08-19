Una plataforma creada por abogados cordobeses usa inteligencia artificial para transformar quejas de consumidores en cartas documento y reclamos formales

Pasar de una queja informal a un reclamo jurídico es el objetivo de "Puteá Tranquilo", una plataforma que emplea inteligencia artificial para generar una carta documento a partir de lo que cuenta el consumidor. La iniciativa nació tras casos vinculados con Flybondi.

Cómo funciona Puteá Tranquilo

El usuario primero debe indicar con qué empresa tuvo el inconveniente y explicar lo sucedido con sus propias palabras. Puede hacerlo mediante un texto o un audio de hasta 25 segundos.

Luego, el sistema solicita la información necesaria para completar la presentación. Con esos datos, la inteligencia artificial reorganiza el relato y lo adapta a una estructura jurídica.

El resultado es una carta documento que puede utilizarse para formalizar el reclamo ante la compañía correspondiente.

La propuesta busca evitar que el consumidor tenga que conocer de antemano cómo redactar una presentación legal o qué términos utilizar. El primer paso consiste simplemente en contar qué ocurrió.

La experiencia con Flybondi que impulsó el proyecto

El desarrollo de la herramienta estuvo relacionado con casos vinculados con Flybondi, una empresa que comenzó a concentrar reclamos de pasajeros por distintos inconvenientes.

Tomás Vega, uno de los abogados que participa del proyecto, explicó al portal Infonegocios que el equipo había intervenido en situaciones en las que los consumidores tenían dificultades para obtener respuestas y resolver sus problemas.

A partir de esos casos, los desarrolladores detectaron que los mecanismos habituales no siempre permitían llegar rápidamente a una solución.

Vega también señaló que hubo situaciones en las que, incluso después de alcanzar acuerdos en instancias judiciales, las empresas no cumplían con lo establecido.

De esa experiencia nació la idea que resume el espíritu de la herramienta: "Cuando nada funciona, que funcione la puteada".

Una alternativa para iniciar un reclamo formal

La plataforma no pretende sustituir los mecanismos legales disponibles, sino facilitar el momento en que el consumidor decide avanzar con una presentación formal.

Para muchas personas, una de las principales dificultades consiste en transformar una situación cotidiana en un reclamo con sustento jurídico. La falta de conocimientos sobre procedimientos, documentación o redacción puede convertirse en una barrera.

En ese contexto funciona "Reclama Conmigo", plataforma de la que forma parte "Puteá Tranquilo". La herramienta permite que el usuario describa el conflicto y que la tecnología se encargue de darle una estructura adecuada para iniciar el reclamo.

Cuánto cuesta utilizar la plataforma

La utilización de las herramientas de inteligencia artificial de Reclama Conmigo es gratuita e ilimitada, según informó uno de los responsables del proyecto.

El usuario puede utilizar el sistema para comunicarse con una empresa, cargar información sobre el conflicto y consultar al agente de inteligencia artificial.

La plataforma también ofrece servicios adicionales de asesoramiento personalizado: esa modalidad tiene un costo y está destinada a quienes requieren acompañamiento específico durante la gestión del reclamo.

Por lo tanto, el funcionamiento contempla una instancia gratuita de utilización de la tecnología y una alternativa paga para determinados servicios de asistencia profesional.

El caso de una pasajera de Flybondi

Los desarrolladores también cuentan con una situación concreta para mostrar el funcionamiento del sistema. Se trata de una pasajera cuyo vuelo de Flybondi fue cancelado y que, según los responsables del proyecto, todavía no había recibido el reintegro correspondiente.

El caso será utilizado como uno de los primeros ejemplos prácticos de la plataforma. La información aportada por la pasajera deberá servir como base para completar los datos y generar el documento destinado a formalizar el pedido.

La apuesta de los creadores es que el consumidor pueda iniciar el proceso sin necesidad de manejar conceptos legales.

En lugar de aprender cómo elaborar una presentación, podrá explicar el problema con sus propias palabras y recurrir a la inteligencia artificial para convertir ese relato en un documento formal.