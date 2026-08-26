El dispositivo fue diseñado para fábricas, obras y eventos al aire libre, donde los trabajadores permanecen expuestos a temperaturas extremas

Una empresa japonesa creó una "heladera para humanos" para combatir las altas temperaturas. Se trata de Do Hiemon Box, una cabina individual que permite enfriar rápidamente el cuerpo de una persona.

Desarrollado por SDRS, el equipo tiene un tamaño similar al de una máquina expendedora y cuenta con un asiento en su interior. El usuario ingresa a la cabina y recibe una corriente de aire frío dirigida hacia distintas zonas del cuerpo.

Cómo funciona la cabina refrigerante

El sistema combina una temperatura interior cercana a los 15 °C con chorros de aire de aproximadamente 5 °C, que se concentran sobre la cabeza, el cuello, los hombros y la espalda.

La sensación de enfriamiento puede aparecer después de unos cinco minutos. El equipo dispone además de tres niveles de flujo y refrigeración y cuenta con un mecanismo que interrumpe automáticamente su funcionamiento después de 20 minutos para evitar un enfriamiento excesivo.

El Do Hiemon Box combina aire a 5 °C con una temperatura interior de 15 °C para enfriar distintas zonas del cuerpo

Otro de sus objetivos es que pueda utilizarse sin una instalación fija. La cabina funciona sobre ruedas y puede trasladarse a distintos sectores, tanto en espacios interiores como exteriores.

Cuánto cuesta el "refrigerador humano"

El Do Hiemon Box cuesta 1,5 millones de yenes más impuestos, unos u$s9.400 al tipo de cambio actual. Por su precio y características, está orientado principalmente a empresas y organizaciones.

El desarrollo apunta especialmente a lugares donde las personas trabajan expuestas al calor, como obras de construcción, fábricas, depósitos y espacios destinados a eventos al aire libre. La idea es disponer de un punto de enfriamiento individual sin necesidad de refrigerar todo el ambiente.

El Do Hiemon Box cuesta 1,5 millones de yenes, unos u$s9.400 más impuestos

El producto comenzó a comercializarse en abril de 2026 y ya fue instalado en algunos espacios públicos de Japón. Uno de los equipos, por ejemplo, fue donado al Ayuntamiento de Maebashi, en la prefectura de Gunma, donde puede ser utilizado gratuitamente por los visitantes durante el horario de atención.