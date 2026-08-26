Meta acuerda el pago de una suma histórica y se compromete a aplicar nuevas reglas de protección digital para adolescentes en redes sociales

La implementación de estas medidas de protección infantil depende de que otras plataformas como TikTok y YouTube alcancen acuerdos similares.

El pacto, que involucra a 47 jurisdicciones, impone límites de uso diario de dos horas, restricciones nocturnas y controles parentales para menores.

Meta acordó pagar hasta u$s17.100 millones para cerrar una demanda de 29 estados de EE. UU. que acusan a Instagram y Facebook de fomentar la adicción.

Meta acordó pagar hasta u$s17.100 millones para cerrar una demanda presentada por 29 estados de Estados Unidos, que acusaban a la compañía de haber diseñado Instagram y Facebook para generar un uso adictivo entre niños y adolescentes, engañar sobre la seguridad de sus plataformas y recopilar datos personales de menores sin autorización de sus padres.

El acuerdo fue presentado este miércoles ante la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers, durante el juicio que se desarrollaba en California, y todavía debe ser aprobado por el tribunal. Aunque la demanda federal fue impulsada por 29 estados, el convenio involucra a 47 estados y territorios, lo que lo convierte en uno de los acuerdos más amplios contra una plataforma tecnológica en materia de protección de menores.

Como parte del pacto, Meta deberá introducir modificaciones en sus plataformas para los usuarios adolescentes de todo Estados Unidos. Entre las medidas acordadas figuran límites diarios de uso, restricciones nocturnas, controles parentales, herramientas de verificación de edad y cambios en determinadas funciones de Instagram y Facebook.

Qué cambios aplicará Meta en Instagram y Facebook

El acuerdo establece un límite de uso diario de dos horas por defecto para los menores de 18 años en Instagram y Facebook. También contempla un bloqueo del uso entre la medianoche y las 6 de la mañana, que los adolescentes no podrán levantar por sí mismos y requerirá autorización de un padre o tutor.

A esto se suma el silenciamiento de las notificaciones durante la noche, entre las 22 y las 7, y otras restricciones destinadas a reducir las interrupciones durante los horarios de descanso.

Meta también deberá modificar algunas características de sus plataformas. Entre ellas se encuentran:

La eliminación del recuento visible de "me gusta" en publicaciones de menores

Restricciones sobre filtros de belleza que simulan procedimientos estéticos

Herramientas reforzadas para verificar la edad de los usuarios

Nuevos mecanismos de control para padres y tutores

La posibilidad de utilizar un feed no personalizado, sin el sistema de recomendación basado en algoritmos

Las medidas tendrán aplicación nacional y Meta aceptó implementarlas aunque no reconoció responsabilidad ni admitió haber actuado de manera indebida.

Por qué demandaron a Meta

El litigio federal reunía los reclamos de los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, junto con los de otros estados, por presuntas violaciones de las normas de protección al consumidor.

Los demandantes sostuvieron que Meta había desarrollado determinadas funciones de sus plataformas para incrementar el tiempo de permanencia de niños y adolescentes y que la compañía conocía los posibles efectos de esas herramientas sobre los usuarios jóvenes.

La demanda también incluyó acusaciones relacionadas con la Ley Federal de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA). Los estados afirmaron que Meta había recopilado información personal de menores sin notificar ni obtener el consentimiento de sus padres y que esos datos habían sido utilizados para entrenar modelos de aprendizaje automático e inteligencia artificial generativa.

Meta rechazó las acusaciones durante el proceso. La compañía sostuvo que había trabajado para mejorar la seguridad de los menores en sus plataformas y argumentó que no podía haber engañado a los consumidores respecto del carácter adictivo de sus servicios porque la denominada "adicción a las redes sociales" no constituye un trastorno psiquiátrico reconocido.

Cuánto pagará Meta

El monto definitivo dependerá de la participación de otras compañías tecnológicas en acuerdos similares con los estados.

En una primera etapa, Meta abonaría alrededor de u$s12.000 millones. El importe podría elevarse hasta u$s17.100 millones si Snap, TikTok y YouTube también alcanzan acuerdos con los estados y aceptan sanciones económicas y modificaciones en sus productos.

La cifra es superior a los u$s16.680 millones consignados en algunas versiones iniciales del acuerdo y contempla reclamos de distintos procesos y jurisdicciones.

Antes del juicio, Meta había señalado en una presentación judicial que los estados de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey reclamaban hasta u$s1,4 billones en sanciones. Los demandantes, por su parte, habían señalado durante el proceso que sus pretensiones podían aproximarse a los u$s200.000 millones.

El acuerdo permite cerrar el litigio sin que Mark Zuckerberg tenga que declarar ante un jurado. El jefe de Instagram, Adam Mosseri, había prestado declaración durante el proceso.

Meta pidió que otras plataformas se sumen

El director legal de Meta, Curtis Joseph, sostuvo que la compañía busca que los adolescentes tengan una experiencia segura en sus plataformas y destacó el acuerdo alcanzado con los fiscales generales estatales.

El ejecutivo también pidió que otras empresas adopten medidas similares. Según su planteo, los adolescentes utilizan múltiples aplicaciones y, por ese motivo, las restricciones aplicadas por una sola plataforma tendrían un alcance limitado si las demás no incorporan mecanismos equivalentes.

El esquema económico del acuerdo está directamente relacionado con esa condición: Meta pagaría el monto máximo si Snap, TikTok y YouTube también llegan a acuerdos con los estados.

El acuerdo se produce en medio de miles de demandas

El proceso contra Meta forma parte de una disputa judicial más amplia en Estados Unidos sobre el impacto de las redes sociales en niños y adolescentes.

Estados, gobiernos locales, distritos escolares, familias y particulares presentaron miles de demandas contra Meta y otras compañías, entre ellas Snap, Alphabet y ByteDance. Los reclamos sostienen que las plataformas incorporaron funciones destinadas a aumentar la permanencia de los usuarios jóvenes y que esas características contribuyeron a distintos problemas de salud mental.

Los casos federales fueron concentrados en tribunales de California, mientras que otros expedientes continúan en distintas jurisdicciones estatales.

El acuerdo con los estados tampoco pone fin a todos los procesos judiciales contra Meta. En Nuevo México, por ejemplo, un jurado había ordenado a la compañía pagar u$s375 millones en un caso relacionado con acusaciones sobre la seguridad de sus plataformas. Posteriormente, un juez dispuso otros u$s567 millones destinados a medidas de protección y remediación.

Además, en California continúan abiertos miles de reclamos agrupados en litigios relacionados con la responsabilidad de las plataformas por sus productos y sus efectos sobre menores.

Otros antecedentes judiciales contra Meta

El acuerdo estadounidense se suma a otros procesos que involucraron a Meta en distintos países.

En España, la Justicia condenó el año pasado a la compañía a pagar 479 millones de euros a 87 empresas de medios digitales y agencias de noticias. El fallo consideró que Meta había obtenido una ventaja competitiva en el mercado publicitario mediante el tratamiento de datos personales de usuarios de Facebook e Instagram en condiciones que, según el tribunal, no se ajustaban al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

La resolución también estableció indemnizaciones específicas para algunas compañías, entre ellas 2,57 millones de euros para Europa Press.

El caso español estuvo centrado en el uso de datos personales para publicidad comportamental y en la base jurídica utilizada por Meta para procesar esa información después de la entrada en vigor del RGPD.

En Estados Unidos, en tanto, el acuerdo anunciado este miércoles se concentra principalmente en la protección de menores, el diseño de las plataformas, los límites de uso y el tratamiento de datos de niños y adolescentes.

La jueza Yvonne Gonzalez Rogers deberá ahora analizar el acuerdo presentado por los estados y Meta antes de determinar si lo aprueba.