Tim Cook se despidió como CEO de Apple con una emotiva carta y llenó de elogios a su sucesor

El histórico cambio en Apple reactiva la expectativa sobre los próximos lanzamientos y deja interrogantes sobre el rumbo de la compañía

Tim Cook dejó de ser CEO de Apple el 31 de agosto de 2026. Su salida cierra 13 años al frente de la compañía más valiosa del mundo.

El relevo no es un movimiento más en el organigrama. En Apple, los cambios de liderazgo marcan épocas enteras. La historia reciente de la compañía se divide en dos eras claramente reconocibles: la Apple moldeada por Steve Jobs y la Apple que bajo Tim Cook se expandió globalmente, diversificó su negocio hacia servicios y multiplicó su valor de mercado.

Hubo otros directores ejecutivos antes, pero la memoria pública se ordena alrededor de esos dos nombres. Por eso la despedida de Cook como CEO no es solo el final de un cargo: es el cierre de una era.

Quién reemplaza a Tim Cook en Apple

El anuncio del cambio llegó en abril de 2026. Apple comunicó entonces que Cook dejaría el puesto el 1 de septiembre de 2026 para convertirse en presidente ejecutivo del consejo.

Su lugar lo ocupa John Ternus. Hasta ahora, Ternus era el responsable de Ingeniería de Hardware de Apple. Asumió como CEO el 1 de septiembre y se incorporó también al consejo de administración.

El nombre de Ternus no es familiar para el gran público. A diferencia de Cook o Jobs, su perfil es más técnico que mediático. Pero dentro de Apple, su trabajo habla por sí solo: pocas personas en la industria entienden lo que hace falta para construir productos que cambian el mundo como lo entiende Ternus, según reconoció el propio Cook en su carta de despedida.

La carta pública de Tim Cook en su último día como CEO

El cierre de etapa tuvo una parte pública y otra interna. En X, Cook agradeció el apoyo de la comunidad de Apple en su último día como CEO.

Recordó que su cargo cambiaría al día siguiente. Pero también dejó en claro que su vínculo con quienes han acompañado a la compañía durante estos años no terminaría ahí.

El tono fue breve y medido. La despedida más personal quedó reservada para quienes trabajan dentro de Apple.

Puertas adentro, según publicó Bloomberg, el mensaje fue más largo y emotivo. Cook envió un memorando a todos los empleados de Apple en el que habló de gratitud, cultura y confianza en John Ternus.

Este es el texto completo de la carta, traducido al español:

Equipo,

Hoy es mi último día como CEO de Apple. Este es un momento que siempre supe que llegaría algún día y, aun así, todavía cuesta creer que haya llegado y que esté escribiendo estas palabras. Amo esta compañía y al equipo que hay detrás de ella, y no podía dejar pasar este día sin enviaros una nota para deciros lo agradecido que estoy por todas las muestras de afecto que me habéis enviado, por la forma en que habéis dado lo mejor de vosotros cada día y, sobre todo, por el privilegio de toda una vida que ha sido serviros como vuestro líder.

La verdad es que, diga lo que se diga sobre mi éxito, sé que todo se debe a vosotros. Habéis sacado lo mejor de mí. En toda mi vida, nunca he visto ni he estado con un equipo de personas tan extraordinario, y cada día veo nuevos ejemplos de ello.

Hay algo verdaderamente especial en Apple. De lo que más orgulloso estoy es de aquello que un informe anual jamás podría capturar. Este lugar es la prueba de que la cultura triunfa sobre todo. Compartimos la convicción de que lo que construimos importa y de que tenemos tanto la oportunidad como la responsabilidad de dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Ese propósito es parte de lo que hace que este lugar sea extraordinario. Apple ayuda a alimentarlo, pero creo que vivía dentro de cada uno de vosotros mucho antes de que llegarais aquí. Es lo que os trajo a esta compañía y lo que sigue impulsando el trabajo que hacéis cada día.

Juntos hemos creado algo mucho mayor de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado o conseguido solo. Y ese es el secreto de nuestro éxito. Sacamos lo mejor los unos de los otros. Nos impulsamos unos a otros. Hemos hecho posible dejar nuestra "marca en el universo", como Steve lo describió una vez, por quienes somos y por lo que creemos, por lo que valoramos y por cómo vemos el mundo. Qué afortunados somos. Qué afortunado soy yo.

Como sabéis, no me voy de Apple. Pero me aparto de un papel que he amado profundamente. Echaré de menos este trabajo de formas que apenas puedo empezar a imaginar, aunque sigo completamente en paz con mi decisión. Echaré de menos lideraros y estar con vosotros en cada paso, aunque siento un enorme consuelo al entregar el timón a alguien tan brillante, maravilloso y capaz como John. Pocas personas entienden lo que hace falta para construir productos que cambian el mundo como lo entiende John, y no podría estar más entusiasmado por su liderazgo.

Espero que sepáis cuánto os aprecio y qué honor ha sido ser vuestro CEO. Sobre todo, espero que sigáis sintiéndoos orgullosos de formar parte de este lugar extraordinario que llamamos Apple y que siempre le deis lo mejor de vosotros. Cuando ponemos todo lo que somos en este trabajo, cuidándonos los unos a los otros y cuidando a las personas a las que servimos, no hay límite para la profunda diferencia que podemos marcar.

Espero veros en mi nuevo papel en Apple Park y alrededor del mundo.

Con todo lo que tengo y todo lo que soy, siempre vuestro,

Tim

Qué viene ahora para Apple bajo John Ternus

La próxima escena pública llegará muy pronto. Apple tiene fijado para el 9 de septiembre su evento "Un rayo de wow", una keynote que, por calendario, ya pertenecerá a la etapa de John Ternus como CEO.

Sobre la mesa está la nueva familia iPhone 17. También existe la posibilidad de que la compañía muestre su primer modelo plegable, un dispositivo que llevaría años de desarrollo interno.

La despedida de Cook no cierra solo una etapa interna: deja a Apple a las puertas de enseñar cómo quiere presentar su siguiente capítulo, con un CEO nuevo al frente y productos que podrían redefinir categorías enteras.

El legado de Tim Cook quedará marcado por haber multiplicado el valor de Apple y haber expandido su ecosistema de servicios. El desafío de John Ternus será demostrar que Apple puede seguir innovando sin perder la esencia que la hizo única.