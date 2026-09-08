La oferta de Cetrogar para la compra de teléfonos móviles en esta edición del Electro Fans incluye facilidades de pago convenientes.

El Motorola Moto G17 destaca por su relación calidad-precio. Se puede comprar online y retirar gratis en sucursales de todo el país.

Los usuarios pueden financiar compras con tarjetas bancarias o mediante el crédito propio de la casa, facilitando el acceso a modelos de gama baja y alta.

Cetrogar ofrece hasta 25% off y 12 cuotas sin interés en celulares durante el Electro Fans. Hay descuentos extra del 20% con MODO o transferencia.

La cadena de electrodomésticos Cetrogar ofrece descuentos de hasta el 25% y financiación en 12 cuotas sin interés en todo su catálogo de celulares para esta edición del Electro Fans, del 7 al 9 de septiembre de 2026.

Quienes compren teléfonos móviles inteligentes acceden de inmediato a estos beneficios en la plataforma web y en sus sucursales físicas, sumando un reintegro del 20% mediante la billetera virtual Modo y rebajas del 20% por transferencias bancarias.

¿Qué opciones de financiación y descuentos ofrece Cetrogar en Electro Fans en celulares?

La oferta de Cetrogar para la compra de teléfonos móviles en esta edición del Electro Fans incluye facilidades de pago convenientes. La financiación estrella consta de las 12 cuotas sin interés en todo su catálogo de dispositivos.

Este beneficio aplica para las tarjetas de crédito bancarias Visa, MasterCard, American Express y Naranja X. La alternativa busca aliviar el bolsillo en un contexto de caída del consumo en el mercado nacional.

Para quienes no tienen tarjeta de crédito, la compañía dispone del Crédito Cetrogar. Este sistema de financiación propia permite pagar en 6 cuotas sin interés con la sola presentación del DNI según las condiciones comerciales publicadas en Cetrogar. También ofrece planes de pago de 18 o 24 cuotas fijas, con la ventaja de abonar el primer vencimiento recién a los 30 días de la compra. Si preferís realizar el pago al contado, la tienda ofrece hasta un 20% de descuento mediante transferencia bancaria en todas sus categorías.

Además, si utilizás la billetera virtual MODO, tenés un 20% de reintegro en compras de productos seleccionados según la promoción de MODO. Este beneficio tiene un tope de 20.000 pesos por usuario.

La conveniencia de las 12 cuotas fijas a tasa cero se apoya en una matemática de ahorro frente a la depreciación del peso. Con una inflación mensual hipotética de entre 1 y 2%, el valor real de lo que pagás cada mes disminuye de manera progresiva.

Modelos destacados de celulares en Electro Fans de Cetrogar

Motorola Moto G17: El equilibrio inteligente para el día a día

El Motorola Moto G17 se presenta como una opción sumamente atractiva para quien busca respaldo de marca sin sobrepasar la barrera de los 300 mil pesos. Con un precio promocional que incluye un 25% de descuento, quedando en $299.999, se posiciona como un competidor muy serio en el segmento económico.

Fortalezas del Moto G17

Cámara frontal de alta resolución : Sorprende con un sensor selfie de 32 megapíxeles, ideal para creadores de contenido casuales, videollamadas nítidas o jóvenes activos en redes sociales.

: Sorprende con un sensor selfie de 32 megapíxeles, ideal para creadores de contenido casuales, videollamadas nítidas o jóvenes activos en redes sociales. Pantalla fluida LTPS : Cuenta con un panel de 6.72 pulgadas con tecnología LTPS que ofrece una experiencia visual amplia y cómoda para el consumo multimedia diario.

: Cuenta con un panel de 6.72 pulgadas con tecnología LTPS que ofrece una experiencia visual amplia y cómoda para el consumo multimedia diario. Cámara trasera equilibrada: Su sensor principal de 50 megapíxeles cumple con creces en condiciones de buena iluminación ambiental.

Debilidades del Moto G17

Sin resistencia al agua : No cuenta con certificaciones contra salpicaduras o inmersión, por lo que exige extremo cuidado frente a accidentes domésticos.

: No cuenta con certificaciones contra salpicaduras o inmersión, por lo que exige extremo cuidado frente a accidentes domésticos. Memoria RAM ajustada: Viene equipado con 4 GB de RAM, lo que puede limitar la multitarea pesada o juegos de alta exigencia gráfica de última generación.

Perfil de usuario

El Moto G17 es el teléfono móvil ideal para estudiantes, jóvenes o usuarios cotidianos que priorizan las redes sociales (especialmente por su excelente cámara frontal) y tareas como mensajería, navegación y streaming, valorando la estabilidad de una marca líder. Para explorar opciones similares en este rango, podés consultar el análisis sobre celulares baratos por menos de 700 mil pesos.

TCL K70: El rey del ahorro y la pantalla gigante

TCL consolida su propuesta en el país ofreciendo el máximo hardware posible al menor precio imaginable. El TCL K70 es la prueba de esta estrategia: con un agresivo 28% de descuento, su precio final desciende a los $229.999, consolidándose como la opción más accesible de esta comparativa.

Fortalezas del TCL K70

La pantalla más grande del grupo : Ofrece un gran panel de 6.8 pulgadas, ideal para personas mayores o usuarios que disfrutan ver series, películas o leer textos grandes sin forzar la vista.

: Ofrece un gran panel de 6.8 pulgadas, ideal para personas mayores o usuarios que disfrutan ver series, películas o leer textos grandes sin forzar la vista. Cámara trasera de 50 MP : Al igual que el modelo de Motorola, no recorta en el sensor principal trasero, equipando un lente de 50 megapíxeles para capturas cotidianas.

: Al igual que el modelo de Motorola, no recorta en el sensor principal trasero, equipando un lente de 50 megapíxeles para capturas cotidianas. Precio imbatible: Es, por amplia diferencia, el dispositivo más amigable con los presupuestos ajustados.

Debilidades del TCL K70

Cámara frontal recortada : Su sensor de selfies es de apenas 8 megapíxeles , quedando muy por detrás de la definición que ofrece Motorola.

: Su sensor de selfies es de apenas 8 megapíxeles , quedando muy por detrás de la definición que ofrece Motorola. Rendimiento básico: Equipado con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno , su procesador está optimizado para tareas básicas, pudiendo experimentar lentitud si se le exige demasiado.

Perfil de usuario

Apunta de manera directa a jubilados, niños en su primer dispositivo, o trabajadores que necesitan un segundo teléfono móvil de batalla exclusivamente para llamadas, WhatsApp y lectura. Su gran pantalla y precio bajo lo hacen una excelente compra pragmática. De hecho, muchas de estas promociones se suelen canalizar en iniciativas de financiamiento, tal como se detalla en el informe sobre oportunidades de celulares en cuotas y bajo costo en la Argentina.

TCL K70

iPhone 15: Ingeniería premium para quienes buscan lo mejor

En el extremo opuesto del espectro encontramos al iPhone 15 de Apple. Con un precio de $1.749.999, que ya refleja un 17% de descuento aplicado, este celular representa una inversión de capital de alta gama. No es solo un teléfono móvil, sino una herramienta de estatus, productividad profesional y longevidad tecnológica.

Fortalezas del iPhone 15

Rendimiento de vanguardia : Con 6 GB de RAM física optimizada al milímetro por el sistema operativo iOS y su procesador de última generación, vuela en cualquier tarea, juego o edición de video.

: Con 6 GB de RAM física optimizada al milímetro por el sistema operativo iOS y su procesador de última generación, vuela en cualquier tarea, juego o edición de video. Resistencia al agua certificada : Cuenta con una hermeticidad completa contra inmersiones , brindando total tranquilidad en el uso diario.

: Cuenta con una hermeticidad completa contra inmersiones , brindando total tranquilidad en el uso diario. Valor de reventa e inversión a largo plazo: Es el teléfono móvil que menos se devalúa en el mercado secundario argentino, garantizando soporte de software por muchos años.

Debilidades del iPhone 15

Precio prohibitivo para la mayoría : Cuesta casi 6 veces más que el Motorola Moto G17 y casi 8 veces más que el TCL K70 .

: Cuesta casi 6 veces más que el Motorola Moto G17 y casi 8 veces más que el TCL K70 . Megapíxeles nominales más bajos : Su cámara trasera es de 40 megapíxeles (frente a los 50 MP de los modelos más baratos), aunque como veremos, la calidad óptica real de Apple está a años luz.

: Su cámara trasera es de 40 megapíxeles (frente a los 50 MP de los modelos más baratos), aunque como veremos, la calidad óptica real de Apple está a años luz. Pantalla más pequeña: Su panel de 6.1 pulgadas puede resultar chico para quienes prefieren la inmensidad de las pantallas de la gama económica.

Perfil de usuario

Dirigido a profesionales, creadores de contenido exigentes, ejecutivos y entusiastas del ecosistema Apple que necesitan el máximo rendimiento de procesamiento, cámaras profesionales para video y la tranquilidad de un soporte técnico premium. Podés conocer más sobre los beneficios de esta categoría en la nota de celulares de alta gama con descuentos y financiación en el mercado local.

Veredicto: ¿Cuál celular ofrece la mejor relación calidad-precio?

El celular de estas ofertas de Cetrogar por Electro Fans que ofrece la mejor relación calidad-precio es el Motorola Moto G17. Por apenas $299.999 , Motorola ofrece un paquete sumamente equilibrado: una pantalla generosa de 6.72" LTPS, una cámara principal de 50 MP competente, y el enorme acierto de una cámara selfie de 32 MP que destruye por completo a cualquier rival de su precio . No es un dispositivo premium, pero para el 90% de los usuarios locales ofrece exactamente lo que necesitan para el día a día sin descalabrar el presupuesto mensual.

El TCL K70 es una compra inteligente únicamente si el presupuesto es ultra limitado y se prioriza el tamaño de pantalla de 6.8" por sobre la definición de las cámaras. Por su parte, el iPhone 15 es una máquina perfecta para el segmento profesional, pero su precio lo aleja de ser una opción de "buena relación precio-calidad" para el consumidor promedio, quedando relegado a quienes buscan un rendimiento de nivel insignia sin importar el costo.

¿Cómo comprar en línea y retirar gratis en las sucursales físicas de Cetrogar?

Cetrogar ofrece una experiencia omnicanal para que los compradores puedan aprovechar las ofertas del Electro Fans en cualquier punto del territorio argentino. El catálogo completo con descuentos y las 12 cuotas sin interés se encuentra disponible tanto en su plataforma de comercio electrónico como en sus más de 120 sucursales físicas distribuidas en 17 provincias del país.

Para quienes prefieren la opción digital, la tienda en línea permite registrarse de manera sencilla para realizar la compra desde la comodidad del hogar. Como beneficio adicional de logística, Cetrogar ofrece opciones de envío sin costo a domicilio en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para una selección especial de artículos de tecnología.

Si no vivís en Buenos Aires o preferís evitar el costo de la entrega a domicilio, podés hacer uso del sistema de retiro inmediato en sucursal. Este retiro en tienda es completamente gratuito y está disponible en todas las sucursales de la cadena a nivel nacional. De esta forma, podés asegurar tu celular de forma en línea desde provincias como Tucumán, Santa Fe o Chaco, y retirarlo en persona el mismo día de la compra sin abonar cargos extras de despacho.