El Samsung Music Studio 5 se presenta como una propuesta de audio hogareño que combina un diseño distintivo con conectividad amplia.

Samsung lanzó en la Argentina su Music Studio 5, conocido formalmente como modelo LS50H en color negro y LS51H en color blanco. Este parlante inalámbrico inteligente no es el típico bafle de caja negra que querés esconder detrás de una planta.

Al contrario, está pensado para ocupar un lugar visible. Diseñado en colaboración con prestigioso diseñador francés Erwan Bouroullec, propone un equilibrio entre estética minimalista y tecnología sonora. iProfesional evaluó el dispositivo, con foco en su desempeño acústico, la conectividad Wi Fi y Bluetooth y la integración con televisores compatibles.

Perfil del Samsung Music Studio 5. Foto de iProfesional

¿Cómo se ve y por qué diseño y tecnología van de la mano en este parlante de Samsung?

Si mirás el Music Studio 5 por primera vez, es muy probable que no te des cuenta de que es un parlante. Nació del trabajo conjunto entre el fabricante surcoreano y Bouroullec, el mismo cerebro detrás del televisor The Serif que redefinió el diseño de pantallas residenciales. Bouroullec aplicó en este parlante una filosofía de diseño denominada "Dot Design" o diseño de puntos.

El aparato tiene un chasis plástico con líneas geométricas sumamente cuidadas y curvas muy suaves que le otorgan una presencia serena y refinada. El chasis, disponible tanto en color blanco como en negro, aloja en su centro una abertura circular, una especie de ojo que actúa como el punto focal del diseño.

Toda la malla que cubre el contorno tiene una textura microperforada muy fina que le da un aspecto de escultura abstracta. De hecho, los cables de alimentación vienen exactamente en el mismo tono del parlante, un detalle para evitar ese típico rulo de cable negro que te arruina la repisa.

La construcción es sólida y se siente premium al tacto. En la parte superior encontrás botones táctiles muy discretos para controlar el volumen o pausar la música, pero en realidad casi toda la interacción la hacés desde tu celular o con la voz. Este parlante no tiene un control remoto físico en la caja, algo que se entiende en un mundo donde el teléfono móvil es el control absoluto.

Con un peso de 2,4 kilos y unas dimensiones de 25 centímetros de ancho por 28 de alto, es lo suficientemente compacto como para ubicarlo en una biblioteca o una mesa ratona sin que invada el espacio. Es un objeto pensado para ser escuchado, pero también para ser visto con placer.

Botones táctiles del Samsung Music Studio 5. Foto de iProfesional.

¿Qué tiene adentro el bafle para sonar potente en un tamaño compacto?

Detrás de esa cara de escultura moderna se esconde una ingeniería de sonido. El desarrollo y la optimización de este parlante se realizaron en las instalaciones del Samsung Audio Lab en California, donde ingenieros acústicos destacados aplicaron tecnologías de vanguardia para exprimir cada centímetro cúbico del chasis.

El Music Studio 5 cuenta con una configuración de audio de 2.0 canales y tres altavoces integrados, controlados digitalmente. La documentación oficial consultada no detalla la distribución interna ni el tamaño individual de cada transductor.

Samsung incorpora una guía de ondas para ampliar la dispersión del sonido y ofrecer un área de escucha más extensa que la de un parlante estrictamente direccional. El resultado concreto puede variar según la ubicación del equipo, la acústica del ambiente y la posición del oyente.

En términos de espacialidad, el equipo es compatible con Eclipsa Audio y Dolby Atmos inalámbrico. Estas tecnologías procesan contenido compatible para ampliar la sensación de espacio sonoro, aunque el efecto percibido depende de la mezcla, el ambiente y la ubicación del parlante.

Parte trasera del Samsung Music Studio 5. Foto de iProfesional

¿De qué manera la inteligencia artificial calibra y mejora el sonido según tu ambiente?

Si vivís en un departamento, sabés que la acústica hogareña suele ser complicada. Pisos de porcelanato o parqué, grandes ventanales de vidrio sin cortinas gruesas y paredes de mampostería desnuda son la receta ideal para que el sonido rebote, genere ecos molestos y arruine los graves, volviéndolos retumbantes o directamente inaudibles. Ahí es donde entra a tallar el cerebro informático del Music Studio 5.

El parlante cuenta con SpaceFit Sound Pro, un sistema de calibración que ajusta automáticamente la respuesta sonora según las condiciones del ambiente. Samsung no detalla públicamente en la ficha consultada el procedimiento exacto, los tiempos de recalibración ni las mediciones internas que realiza.

Además, Adaptive Sound ajusta el procesamiento según el tipo de contenido para favorecer la inteligibilidad de voces, los efectos o la música. La documentación oficial no especifica intervalos de análisis en milisegundos ni un comportamiento idéntico para todos los contenidos.

AI Dynamic Bass Control busca mantener los graves controlados y reducir la distorsión a volúmenes elevados. Active Voice Amplifier Pro, por su parte, puede mejorar la claridad de las voces cuando detecta ruido en el entorno. La ficha oficial no describe un monitoreo físico del movimiento del woofer ni garantiza una compensación perfecta en todas las situaciones.

Base del Samsung Music Studio 5. Foto de iProfesional

¿Cómo podés transmitir tu música preferida usando el WiFi y el Bluetooth integrados?

En el apartado de conectividad, el Music Studio 5 es una navaja suiza, pensada para que te olvides de los cables y de los dolores de cabeza al emparejar dispositivos. Cuenta con soporte integrado para Wi-Fi de doble banda y Bluetooth 6.0, además de una única entrada física por cable de tipo óptica digital en la parte trasera. No encontrás puertos HDMI, ranuras USB para pendrives ni entradas auxiliares analógicas de 3,5 mm comunes; la apuesta por lo inalámbrico es total.

Para los amantes de la alta fidelidad, la conexión por Wi Fi permite reproducir audio sin depender de la compresión habitual de Bluetooth. El Music Studio 5 admite audio de alta resolución de hasta 24 bits y 96 kHz. La calidad final también depende de la fuente, el servicio, la grabación y la red utilizada.

La versatilidad de protocolos inalámbricos que soporta este equipo es impecable. Si sos usuario de Apple, podés transmitir música o podcasts directamente desde tu iPhone o iPad usando Apple AirPlay con solo tocar un ícono en la pantalla

. Para los que usan otros dispositivos, el soporte para Google Cast y Chromecast integrado abre las puertas a reproducir contenidos desde cientos de aplicaciones compatibles. Los audiófilos más exigentes van a celebrar que el parlante sea Roon Ready, lo que permite integrarlo en sistemas de gestión de música de alta gama, y que soporte Tidal Connect.

Para el uso cotidiano, Spotify Connect permite transferir la reproducción desde el celular al parlante. El equipo también admite Spotify Tap por Wi Fi, una función para iniciar o retomar música con una interacción directa. La documentación consultada no confirma que se active mediante un doble toque ni que cada nueva interacción genere automáticamente otra lista personalizada.

¿De qué forma se conecta este parlante con tu televisor y con otros dispositivos?

Aunque el Music Studio 5 se defiende muy bien como un parlante musical independiente para tu living o dormitorio, su valor se multiplica cuando empieza a interactuar con otros dispositivos del hogar, especialmente si tenés otros equipos de la marca surcoreana.

La integración audiovisual se apoya fuertemente en la tecnología Q-Symphony, un desarrollo inalámbrico de sincronización sonora. Tradicionalmente, cuando conectás un parlante externo o una barra de sonido a un televisor, los parlantes integrados de la pantalla se apagan por completo. Q-Symphony rompe con esa regla: permite que los parlantes de tu televisor Samsung compatible trabajen de manera coordinada y simultánea con el Music Studio 5.

El procesador del televisor analiza cada escena en tiempo real, detecta la posición del parlante y distribuye los canales de audio entre la pantalla y el Music Studio 5. De esta manera, se logra un sonido de televisión sumamente envolvente y con una dispersión espacial que llena la habitación de forma natural, ideal para ver películas o recitales en vivo.

La compatibilidad de Q Symphony depende del año, la serie, el modelo y la región. La tabla vigente incluye televisores Samsung compatibles desde 2022: BU7000 o superiores para 2022, CU7000 o superiores para 2023, DU7000 o superiores para 2024, H5000F o superiores para 2025 y U8000H o superiores para 2026, además de modelos seleccionados de las líneas de estilo de vida. En equipos 2026 compatibles, la función admite hasta cinco dispositivos de audio por Wi Fi. Conviene verificar la compatibilidad exacta del televisor antes de la compra.

También es posible vincular dos unidades compatibles en modo Stereo Play para asignar los canales izquierdo y derecho. La estabilidad, la sincronización y la amplitud percibida dependerán de la red, la ubicación de los equipos y el ambiente.

La función Group Play permite agrupar parlantes Samsung compatibles dentro de la misma red Wi Fi y controlarlos desde SmartThings. Como no se encontró respaldo suficiente para un límite general de 10 equipos aplicable a este modelo, se eliminó esa cifra.

Con televisores de otras marcas, la conexión puede realizarse por la entrada óptica digital o por Bluetooth, ya que el parlante no incluye HDMI. En ese escenario no están disponibles las funciones exclusivas del ecosistema Samsung, como Q Symphony. La latencia por Bluetooth puede variar según el televisor y la configuración, por lo que no corresponde generalizar problemas a todos los equipos.

Cable de alimentación de energía del Samsung Music Studio 5. Foto de iProfesional

¿Cuánto cuesta y dónde se puede conseguir el parlante?

El Samsung Music Studio 5 se ofrece en comercios en Mercado Libre a $649.999 para las variantes negra LS50H y blanca LS51H. El valor, la disponibilidad y las opciones de financiación pueden cambiar según el vendedor y la fecha de consulta.

¿Cuáles son las especificaciones técnicas completas del Music Studio 5?

Modelo del producto : Samsung Music Studio 5 (LS50H en color negro / LS51H en color blanco).

: Samsung Music Studio 5 (LS50H en color negro / LS51H en color blanco). Configuración de canales acústicos : 2.0 canales físicos, sintonizados por el Samsung Audio Lab en California.

: 2.0 canales físicos, sintonizados por el Samsung Audio Lab en California. Cantidad de altavoces integrados : 3.

: 3. Tecnología de dispersión acústica : Guía de ondas integrada (Waveguide) para un punto dulce de escucha sumamente amplio.

: Guía de ondas integrada (Waveguide) para un punto dulce de escucha sumamente amplio. Procesamiento digital y tecnologías especiales : Eclipsa Audio para paisajes sonoros inmersivos en 3D y decodificación de Dolby Atmos inalámbrico, Dolby Digital Plus y Dolby 5.1ch.

: Eclipsa Audio para paisajes sonoros inmersivos en 3D y decodificación de Dolby Atmos inalámbrico, Dolby Digital Plus y Dolby 5.1ch. Calibración y ecualización adaptativa : SpaceFit Sound Pro para sintonización ambiental automática, AI Adaptive Sound para ecualización adaptada al contenido y AI Dynamic Bass Control para evitar distorsiones en frecuencias bajas.

: SpaceFit Sound Pro para sintonización ambiental automática, AI Adaptive Sound para ecualización adaptada al contenido y AI Dynamic Bass Control para evitar distorsiones en frecuencias bajas. Conectividad inalámbrica : Wi Fi integrado y Bluetooth 6.0.

: Wi Fi integrado y Bluetooth 6.0. Entrada física por cable : 1 x entrada óptica digital de audio (S/PDIF).

: 1 x entrada óptica digital de audio (S/PDIF). Protocolos de transmisión y streaming integrados : Apple AirPlay, Spotify Connect, Spotify Tap por Wi Fi, Google Cast, Chromecast integrado, Roon Ready y Tidal Connect.

: Apple AirPlay, Spotify Connect, Spotify Tap por Wi Fi, Google Cast, Chromecast integrado, Roon Ready y Tidal Connect. Asistentes virtuales y control de voz : Integración con Google Home, compatibilidad con Bixby y Alexa integrada.

: Integración con Google Home, compatibilidad con Bixby y Alexa integrada. Dimensiones netas del parlante : 251,0 mm de ancho x 283,5 mm de alto x 137,0 mm de profundidad.

: 251,0 mm de ancho x 283,5 mm de alto x 137,0 mm de profundidad. Peso neto del parlante : 2,4 kilogramos.

: 2,4 kilogramos. Consumo eléctrico: 15 W en funcionamiento activo y 0,5 W en modo de espera.

¿Vale la pena invertir en este parlante?

El Samsung Music Studio 5 se presenta como una propuesta de audio hogareño que combina un diseño distintivo con conectividad amplia. Su formato compacto, el trabajo de Erwan Bouroullec y las funciones de calibración e integración lo vuelven atractivo para quienes priorizan tanto la estética como el ecosistema inalámbrico. Como en cualquier parlante, el desempeño percibido dependerá del ambiente, la fuente y la ubicación.

Su mayor nivel de integración se obtiene con televisores Samsung compatibles mediante Q Symphony, pero AirPlay, Chromecast, Spotify Connect, Roon Ready y Tidal Connect también permiten usarlo como parlante independiente. A $649.999, la conveniencia de la compra dependerá del presupuesto, del ecosistema de dispositivos y de la importancia que cada usuario asigne al diseño y a las funciones inalámbricas.