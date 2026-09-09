Las organizaciones con IA confiable tienen 15 veces más probabilidades de lograr un alto retorno de inversión

El estudio destaca la importancia de una estrategia integral y la adopción de sistemas robustos para lograr resultados sobresalientes con IA empresarial

Las organizaciones que implementan prácticas de inteligencia artificial confiable tienen 15 veces más probabilidades de obtener un alto retorno de inversión, según un nuevo estudio de IDC patrocinado por SAS. El informe destaca que la gobernanza, la calidad de los datos, la explicabilidad y la supervisión humana son factores cada vez más determinantes para transformar la adopción de IA en resultados concretos para el negocio.

Según la segunda edición anual del Informe sobre el impacto de los datos y la IA: La nueva economía de la confianza, analizó las respuestas de 2.699 responsables de la toma de decisiones en 28 países y cuatro sectores:

Banco

Seguros

Ciencias de la vida

Sector público

Los resultados muestran que las organizaciones que priorizan prácticas de IA confiable no necesariamente utilizan tecnologías diferentes, sino que gestionan la IA de manera diferente.

En particular, el 62% de las organizaciones que invierten en IA confiable reporta un ROI sólido o alto, frente a apenas el 4% entre aquellas que no priorizan estas prácticas. Además, las compañías con una infraestructura de datos optimizada tienen cuatro veces más probabilidades de alcanzar un alto ROI en sus proyectos de IA.

La confianza, un desafío para la adopción

A medida que los sistemas de IA ganan autonomía, la capacidad de explicar cómo llegan a una decisión se vuelve crítica. El estudio revela que el 97,2% de los usuarios ignora las recomendaciones generadas por IA al menos en algunos casos, y que la falta de explicabilidad es la principal razón para hacerlo. Además, la confianza disminuye del 76% en sistemas de IA generativa al 66% en IA agentiva.

"Cuando la IA funciona, su impacto es extraordinario. Sin embargo, los agentes de IA más avanzados pueden presentar tasas de error superiores al 25% en tareas complejas. Para lograr precisión y consistencia, las organizaciones deben combinar la experiencia humana con una gobernanza y supervisión adecuadas", afirmó Bryan Harris, director de Tecnología (CTO) de SAS.

Por su parte, Chris Marshall, vicepresidente de IDC, señaló: "A medida que la IA se vuelve más autónoma, las organizaciones enfrentan el desafío de mantener la confianza en sistemas que las personas no comprenden del todo". Según el ejecutivo, la supervisión, la explicabilidad, la rendición de cuentas y una base de datos sólida se están convirtiendo en condiciones necesarias para una implementación exitosa.

Datos y gobernanza: la base de una IA confiable

El informe también advierte que la infraestructura de datos continúa siendo un punto débil: solo el 17,5% de las empresas cuenta con una infraestructura completamente optimizada y madura para responder a las exigencias de la IA autónoma. Una base de datos sólida resulta clave para mejorar la calidad de las decisiones y reducir las intervenciones manuales sobre los resultados generados por IA.

Los hallazgos de México incluidos en el estudio también ofrecen una referencia relevante para América Latina y el contexto argentino: mientras avanza la adopción de IA agentiva, la gobernanza, las políticas de IA responsable y la calidad de los datos aparecen como factores centrales para generar confianza y convertir la tecnología en valor de negocio.

La investigación de IDC patrocinada por SAS se realizó a partir de una encuesta global a 2.699 responsables de la toma de decisiones con conocimiento o influencia sobre iniciativas de datos e inteligencia artificial de sus organizaciones. Participaron empresas de 28 países y cuatro sectores clave: banca, seguros, ciencias de la vida y sector público.

Para conocer más sobre los resultados y acceder al informe completo: https://www.sas.com/ai-impact.

SAS es líder mundial en datos e inteligencia artificial, y ayuda a las organizaciones a tomar decisiones con seguridad gracias a una inteligencia artificial en la que pueden confiar. Durante décadas, SAS ha marcado la pauta en el desarrollo de software que genera un impacto significativo, incorporando una profunda experiencia en la industria, transparencia y gobernanza. SAS te brinda THE POWER TO KNOW®.

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