Cómo es y cuánto sale el iPhone Duo, el primer celular plegable de Apple

Apple anunció este miércoles el iPhone Duo, el primer plegable de la compañía y el dispositivo más esperado en la agenda del lanzamiento realizado tarde en la ciudad californiana de Cupertino. Después de años de rumores, y como la mayoría de la competencia, el primer iPhone plegable utiliza una pantalla exterior más pequeña cuando está cerrado antes de abrirse a una pantalla interna más grande.

La idea es que este espacio ampliado permite una mejor multitarea y un mejor consumo de medios. Por supuesto, esto no sería un iPhone sin un poco de énfasis en el rendimiento de la cámara, y eso es una vez más un aspecto clave en el Duo. Además, viene con el Apple Pencil.

Pantallas externa e interna del iPhone Duo. Foto de iProfesional.

Qué cambia en el diseño plegable del iPhone Duo

Apple afirmó que el iPhone Duo tiene aproximadamente el tamaño de un pasaporte cuando está cerrado, abriéndose a la pantalla de iPhone más grande hasta la fecha. Y la compañía promete que la pantalla interior podrá usarse cómodamente tanto en modo vertical como horizontal. El mecanismo de bisagra tiene un perfil de par personalizado, y está diseñado para cerrarse de forma segura y quedar plano al abrirlo.

Además, solo la bisagra está hecha de más de 100 componentes. El Duo utiliza un armazón de titanio por su mayor resistencia, y también era necesario para ayudar a mantener el peso bajo en un dispositivo pequeño como este. Al abrir el iPhone Duo, las pantallas pasan sin problemas de pantallas más pequeñas a grandes, pero los controles están siempre ubicados para que no tengas que buscarlos.

La pantalla exterior mide 5,4 pulgadas mientras que el panel interior mide 7,6 pulgadas. Esa pantalla más grande permite la multitarea en vista dividida, ya sea con varias instancias de la misma aplicaciones (como Safari) o con dos aplicaciones separadas. También podés usar el Apple Pencil en cualquiera de las dos pantallas, lo cual debería ser útil para notas y otras tareas de productividad.

La pantalla exterior también puede entrar en modo de espera incluso cuando no está cargando, así que puedes ver un reloj u otra información en todo momento. El Touch ID está integrado en el botón lateral para desbloquear el teléfono, justo debajo de tu pulgar. También puedes desbloquear el teléfono con tu Apple Watch.

Bisagra del iPhone Duo. Foto de iProfesional.

Cuánta batería promete el iPhone Duo según el uso de cada pantalla

En el interior, el iPhone Duo está impulsado por el nuevo chip A20 Pro de Apple y el módem C2 propio de la compañía. Hay dos baterías, una en cada lado, que Apple dice que te darán 31 horas de video con la pantalla interior y hasta 44 horas solo con la pantalla exterior. Deberías aguantar hasta 24 horas de uso cuando ambas pantallas se emplean por igual, según la empresa.

iPhone Duo llegará en dos colores. Foto de iProfesional

Qué cámaras trae el iPhone Duo y cómo aprovechan el formato plegable

En el exterior hay una cámara principal Fusion ultra-gran angular de 48 megapíxeles, con un teleobjetivo óptico 2x de 12MP al lado. Podés esperar video 4K/120 en la cámara principal y timelapse 4K en 4K Dolby Vision HDR. Alrededor de la parte delantera, hay una cámara frontal Center Stage y una cámara FaceTime situada bajo la pantalla interior. Esa leva interior no aparece hasta que la necesitas.

Selfie con la cámara trasera del iPhone Duo. Foto de iProfesional

Cuánto cuesta el iPhone Duo y cuándo llega a la venta

El iPhone Duo estará disponible en dos colores: Night Sky y Star White. El precio empieza en 1.999 dólares para el modelo de 256GB y se podrá reservar a partir del 16 de octubre. Estará disponible en 70 países el 23 de octubre.

iPhone Duo con Apple Pencil. Foto de iProfesional

Por qué Apple llega tarde a los plegables pero todavía puede mover el mercado

Apple presentó este miércoles su primer iPhone plegable, siete años después de la salida al mercado del Galaxy Fold de Samsung. La compañía llega más tarde que varios competidores a este segmento, pero John Ternus, su nuevo CEO, recibe una empresa con una capacidad de influencia intacta sobre la industria tecnológica. Apple presentó junto a esos modelos Pro su primer iPhone plegable, con un diseño bajo, ancho y compacto, cercano al tamaño y la silueta de un pasaporte.

Quienes siguieron el mercado móvil durante este año vieron una tendencia parecida. Samsung, Huawei y Xiaomi lanzaron en los últimos meses plegables con formato tipo pasaporte, una silueta que empieza a ganar lugar entre los fabricantes. Oppo y Honor también aparecen mencionadas en versiones extraoficiales con desarrollos similares en marcha.

La pregunta surge sola: qué papel juega Apple en esta tendencia. Después de todo, el Pura X Max de Huawei apareció en abril, el Galaxy Z Fold 8 de Samsung llegó en julio y Xiaomi presentó este mes el 18 Fold. Apple ni siquiera anticipó de manera oficial su iPhone plegable, mucho menos lo anunció. Entonces, ¿cómo podrían los fabricantes Android haber tomado referencias de un producto que todavía no fue presentado?

Tal vez nunca se conozca con precisión qué fabricante eligió primero la idea de un plegable ancho, pero existen motivos para mirar hacia Apple. Según trascendidos, la empresa trabaja en un iPhone plegable al menos desde 2017, y las filtraciones ya describían en febrero de 2025 un dispositivo más bajo y amplio. La poderosa cadena de suministro de Apple, consolidada durante la gestión del ex CEO Tim Cook, se mueve con tiempos extensos incluso en los escenarios más favorables. Si los filtradores detectaron el rumbo del producto, es probable que sus competidores también lo hayan hecho.

No sería la primera vez que Apple empuja a otros jugadores a moverse antes de tiempo. El año pasado, el iPhone Air habría generado una respuesta temprana con el Galaxy S25 Edge de Samsung, además de otros teléfonos móviles delgados y livianos de marcas como Honor, Huawei y Tecno.

iPhone Duo plegado. Foto de iProfesional

Algo similar ocurrió en notebooks: el MacBook Neo anunciado en marzo impulsó una tanda de alternativas más económicas y coloridas de Lenovo, Dell y Acer. Esto no significa que el resto de los fabricantes carezca de ideas propias, sino que todos entienden una regla básica del negocio: cuando Apple ingresa en una categoría con ambición de masificarla, conviene no quedar afuera. La excepción fue Vision Pro, cuya escasa cantidad de imitadores sugiere que muchos advirtieron desde temprano sus dificultades comerciales.

Tampoco sobran indicios de que los principales fabricantes Android estuvieran por cambiar el rumbo por impulso propio. Tras siete años de plegables con Android, el mercado mantuvo una evolución previsible, con la única novedad gradual de los modelos triples.

La mayoría de las marcas se acomodó a los formatos Flip y Fold establecidos por Samsung, y antes de la entrada de Apple apenas se veían señales de variación. Incluso algunos fabricantes se habían alejado de esta dirección: los primeros plegables de Oppo y Google estaban más cerca de estos nuevos diseños anchos, aunque con medidas menos extremas, pero luego abandonaron esa línea para seguir el estándar marcado por Samsung. Lo que cambió ahora es la llegada inminente de Apple.

El desembarco de Apple en los plegables tiene peso propio. La consultora Counterpoint estimó que en 2025 estos equipos representaron apenas el 1,6 % de las ventas globales de celulares, una participación todavía marginal. Pero el mismo informe proyectó un crecimiento de envíos del 20 % para este año y le asignó a Apple una cuota del 28 % tras pocos meses de disponibilidad. Si eso ocurre, el ingreso de la empresa podría acercar los plegables al consumo masivo, como ya sucedió con otras categorías, mientras los fabricantes Android buscan posicionarse para capturar parte de esa demanda.

John Ternus,nuevo CEO de iPhone, con el iPhone Duo. Foto de iProfesional.

Para Apple, este lanzamiento también importa por una razón interna: fue el primer gran estreno de hardware de Ternus como CEO. Ternus proviene del área técnica y, como ex responsable de ingeniería de hardware de la compañía, conoce de primera mano el peso que tienen sus productos en el resto de la industria. Su desafío será sostener esa influencia y combinar conocimiento técnico, marketing, servicios y cadena de suministro para que Apple conserve durante los próximos años la capacidad de modificar el rumbo de mercados completos con solo entrar en ellos.