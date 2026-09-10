Deutsche Telekom, Orange, Telefónica y Vodafone, cuatro de las mayores operadoras de telecomunicaciones de Europa, entablaron conversaciones avanzadas para crear un consorcio conjunto que competirá contra Starlink. Buscan adueñarse del espectro de radio de 2 GHz que la Unión Europea reservará de forma prioritaria para empresas locales. El objetivo de este consorcio es ofrecer conexión directa al celular sin recurrir a torres terrestres ni a la infraestructura de la empresa estadounidense SpaceX, del magnate Elon Musk.

Esta alianza busca tomar el control de las transmisiones espaciales para integrar la señal satelital en las tarifas habituales de telefonía móvil. La iniciativa de las empresas europeas responde a un plan de soberanía digital que busca evitar que la información crítica del continente circule por redes privadas estadounidenses. La maniobra imita alianzas defensivas en Norteamérica y promete cambiar la competencia en la telefonía celular global.

Por qué las cuatro grandes telcos de Europa se unen para competir contra Starlink

Las operadoras de Europa buscan unirse para evitar que una corporación estadounidense controle las conexiones espaciales del futuro. Starlink desplegó más de 7.600 satélites en la órbita baja y consolidó un dominio peligroso. Si querés conocer detalles sobre la presencia de esta constelación, podés revisar el siguiente informe que analiza cómo SpaceX concentra la capacidad de transmisión mundial.

La dependencia de una red privada norteamericana inquieta a los reguladores por los riesgos para la seguridad digital de la región. Frente a este escenario, las empresas de telecomunicaciones del continente no quieren quedar relegadas a simples revendedoras de capacidad ajena. Con esta alianza, las compañías procuran retener el vínculo comercial con sus clientes y ofrecer cobertura continua en zonas rurales y de montaña.

El modelo de Starlink exige un despliegue espacial constante y masivo. Para entender la magnitud de esa infraestructura en el mercado global, podés mirar el siguiente análisis que describe la arquitectura del sistema de SpaceX.

Las operadoras europeas entienden que solo una acción unificada les dará el volumen necesario para ofrecer un servicio alternativo de calidad equivalente. Para la audiencia argentina que evalúa alternativas de conexión en áreas remotas, iProfesional analizó las opciones disponibles.

La llegada de tecnologías espaciales plantea interrogantes similares sobre la conveniencia de contratar antenas fijas o esperar soluciones móviles. El consorcio europeo apunta a que el usuario no necesite equipos adicionales para mantenerse conectado.

Un movimiento similar ocurrió recientemente en el mercado norteamericano, donde compañías líderes formaron alianzas para compartir capacidad. Las operadoras del viejo continente replican esa táctica para conservar la autonomía operativa y garantizar que las llamadas de sus usuarios permanezcan bajo estándares locales de protección de datos.

Cómo planea la Unión Europea asegurar su soberanía tecnológica en el espacio

La Unión Europea planea asegurar su soberanía tecnológica mediante la creación de una licencia única centralizada para el espectro de 2 GHz y el despliegue de su constelación propia IRIS². La Comisión Europea presentó la propuesta regulatoria oficial el 15 de enero de 2026 para reemplazar las normativas vigentes que vencerán en mayo de 2027. Esta propuesta divide la banda de 2 GHz en tres bloques apareados de 10 MHz cada uno. Un tercio del espectro se reserva para servicios gubernamentales y de defensa del programa IRIS².

El segundo tercio queda destinado de forma exclusiva para competidores comerciales locales que cumplan estrictas condiciones de propiedad. El tercio restante permanece abierto para participantes internacionales. El organismo CCIA Europe difundió un documento de análisis en junio de 2026 donde detalla las obligaciones de soberanía. A la par de la regulación espectral, la Comisión Europea formalizó en agosto de 2026 el presupuesto de 15.600 millones de euros para la red IRIS².

El consorcio SpaceRISE, integrado por SES, Eutelsat e Hispasat, acordó la construcción de 348 satélites en órbitas bajas y medias. Para comprender la estructura de este programa público, podés revisar el sitio de la agencia EUSPA que describe los servicios de alta resiliencia y criptografía cuántica.

Las simulaciones universitarias comparativas muestran los beneficios de esta red pública. En el estudio académico publicado en arXiv en abril de 2026 los investigadores demostraron que la arquitectura de IRIS² ofrece mayor estabilidad en situaciones de emergencia frente a mega constelaciones privadas. Esta combinación de blindaje regulatorio e infraestructura estatal construye una muralla de protección tecnológica alrededor del continente. El marco normativo de Bruselas busca evitar que empresas extranjeras monopolicen las frecuencias clave del continente.

La política comunitaria impone requisitos rigurosos de residencia y control accionario para asegurar que la infraestructura orbital responda a mandatos de interés público en situaciones de conflicto geopolítico o catástrofes naturales.

Qué impacto tendrá este consorcio europeo en la competencia con Starlink

El consorcio europeo alterará la competencia con Starlink al disponer de un espacio de operación protegido por ley y una base masiva de usuarios cautivos. La alianza de las operadoras no competirá en un esquema de libre mercado tradicional, sino bajo las reglas de preferencia regional dictadas por Bruselas. Las restricciones de la Unión Europea frenan el modelo de integración vertical que aplica SpaceX. La empresa de Musk solo podrá aspirar a los bloques de espectro abierto y enfrentará límites en la cantidad de frecuencias adjudicadas.

Además, la obligación de que todo el tráfico de datos aterrice en estaciones terrestres europeas le quita a la compañía norteamericana el control exclusivo de sus operaciones. Las cuatro operadoras europeas administran los contratos celulares de cientos de millones de personas. Mientras Starlink debe negociar acuerdos individuales en cada país para usar frecuencias terrestres, el consorcio unifica el espectro espacial de 2 GHz con sus propias antenas móviles.

Para profundizar en el funcionamiento del mercado en la región, podés leer el informe de iProfesional sobre los avances de Starlink en el Cono Sur. Esta integración permite incluir la cobertura espacial dentro de las tarifas mensuales de los usuarios sin trámites complejos. Mientras tanto, SpaceX afronta trabas administrativas en diversos mercados regulatorios. Si querés ver un ejemplo de estos frenos legales, podés ver el siguiente video sobre los rechazos de frecuencias que sufrió la compañía en Norteamérica.

La presencia de alternativas regionales frena la monopolización de la conectividad en áreas aisladas. Las telcos comunitarias podrán utilizar sus propias redes de fibra y centros de procesamiento terrestres para optimizar la velocidad del servicio satelital, lo cual otorgará una ventaja competitiva frente a proveedores independientes.

Cuáles son los ajustes de propiedad que deberán realizar las empresas

Las compañías del consorcio deberán reestructurar sus esquemas societarios para cumplir las exigencias de soberanía fijadas por la Comisión Europea. Las normativas prohíben que las entidades beneficiarias de los bloques de espectro prioritarios queden sujetas al control o la jurisdicción de países externos a la Unión Europea.

Vodafone enfrenta una situación compleja debido a su relación con la estadounidense AST SpaceMobile, con la que comparte un proyecto en partes iguales. Para ingresar al espectro protegido, Vodafone debe elevar su participación accionaria y asegurar un control europeo mayoritario. Igualmente, Deutsche Telekom mantiene acuerdos comerciales con Starlink que requerirán barreras corporativas internas para evitar conflictos de interés.

La composición del capital de Telefónica y Vodafone incluye participaciones de fondos soberanos de Medio Oriente. El grupo saudí STC posee un 9,9% de Telefónica, mientras que una entidad de Emiratos Árabes Unidos es un accionista relevante en Vodafone. Para evitar objeciones sobre la influencia extranjera, las telcos crearán filiales independientes con directorios integrados por ciudadanos comunitarios. Estas reestructuraciones corporativas buscan resguardar la toma de decisiones clave en suelo europeo.

El mercado de las telecomunicaciones exige estas maniobras de protección para no perder licencias ante la fiscalización estatal. Las empresas que adapten sus estatutos sociales accederán a los bloques de frecuencias comerciales antes de la entrada en vigor definitiva del sistema en 2029. El blindaje accionario protege los activos sensibles frente a posibles presiones de gobiernos de terceros países. Bruselas exige garantías por escrito de que las juntas directivas encargadas de la gestión satelital operen de forma autónoma respecto de los inversores no comunitarios.

Cuáles son los principales desafíos técnicos para la conexión directa al celular

Los principales desafíos técnicos para ofrecer servicio directo al celular residen en la enorme distancia del enlace espacial, el desplazamiento Doppler y los límites de potencia de los teléfonos móviles. La tecnología de conexión satelital busca enlazar dispositivos móviles comunes con satélites situados a cientos de kilómetros de altura. La señal sufre una atenuación severa en el espacio libre que supera los 160 decibelios en la banda de 2 GHz. A esa pérdida se suma la atenuación por paredes y techos en ambientes interiores.

Un teléfono móvil convencional posee antenas pequeñas y baterías limitadas que impiden elevar la potencia de transmisión sin acortar la autonomía del equipo. El veloz desplazamiento de los satélites a 7,5 kilómetros por segundo provoca un corrimiento de frecuencia por efecto Doppler. Los chips de comunicación de los celulares tradicionales no asimilan esas variaciones rápidas sin perder la sincronización de la red.

Si querés conocer las soluciones técnicas propuestas por los ingenieros, podés consultar la investigación de la National Science Foundation publicada en mayo de 2024 sobre los avances en comunicaciones espaciales.

Para corregir esta distorsión, los satélites incorporan algoritmos de precompensación de frecuencia en sus paneles de transmisión. Esos sistemas ajustan la señal antes de que alcance el receptor celular para mantener el enlace dentro de los márgenes tolerables. Un estudio publicado en arXiv en julio de 2025 expone la arquitectura técnica requerida para desplegar redes celulares desde la órbita.

El desarrollo de la capacidad de transmisión espacial avanza a pasos agigantados. Podés observar la evolución de las nuevas generaciones de satélites en el siguiente video donde se analiza el salto de ancho de banda en los paneles orbitales.

La integración de satélites en las futuras redes de sexta generación (6G) transformará la forma en que los dispositivos gestionan las señales espaciales. Para conocer por qué la conexión orbital dejará de ser un simple complemento y pasará a ser una función nativa, podés mirar la explicación en el siguiente video:

Cómo resolverán las interferencias de señal y la regulación de frecuencias

Las interferencias de señal se resolverán mediante zonas de exclusión geográfica, filtros de radiofrecuencia y una estricta coordinación internacional de frecuencias. La transmisión masiva desde el espacio puede causar perturbaciones graves en las redes celulares terrestres si operan en bandas adyacentes. Las investigaciones científicas revelan que las emisiones agregadas de miles de satélites comerciales pueden saturar los receptores locales.

En la revista especializada PMC en febrero de 2024 se publicó un análisis sobre la Interferencia entre mega constelaciones en bandas contiguas y la necesidad de establecer barreras de contención de potencia. La Unión Internacional de Telecomunicaciones discutirá las reglas de convivencia entre sistemas espaciales y terrestres en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2027.

La regulación internacional busca fijar parámetros de emisión que protejan las antenas en la Tierra sin bloquear la innovación orbital. Si querés entender la visión técnica de las plataformas espaciales, el siguiente video explica cómo los teléfonos móviles del futuro evitarán las zonas sin cobertura.

Mientras la discusión regulatoria avanza en todo el mundo, la adopción de antenas y equipos de recepción vive un proceso de diversificación en los hogares y empresas. Podés revisar el informe de iProfesional sobre las variedades de equipos satelitales para comprender el impacto de las instalaciones en el suelo.

La infraestructura terrestre mantiene un papel clave en la recepción y distribución del tráfico de datos. Un ejemplo de este despliegue se encuentra en el artículo de iProfesional donde se detalla la instalación de una estación terrena de Starlink en Argentina para garantizar conexiones de baja latencia.

El desenlace de esta competencia orbital determinará si el espacio queda bajo el control de un monopolio corporativo o si se convierte en un terreno de redes soberanas interconectadas. La alianza de las operadoras europeas y el marco de la Unión Europea sientan un precedente decisivo para el futuro de las telecomunicaciones globales.