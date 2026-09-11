El próximo paso decisivo será el cierre del contrato privado, con la definición de qué activos e ingresos recibe Metrotel de parte de Telecom

La Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) terminó de evaluar a Metrotel como comprador de los activos que Telecom debe desprender tras la compra de Telefónica. La resolución, firmada y notificada a las dos compañías, habilita la negociación privada por el precio de venta y las condiciones del traspaso, un acuerdo que puede convertir a Metrotel en un nuevo competidor de Personal y Claro.

El visto bueno del regulador deja atrás la etapa de aceptación del comprador. Telecom y Metrotel tienen que acordar los términos del negocio y presentar el documento definitivo ante la ANC. La transferencia efectiva de clientes y activos dependerá de los pasos posteriores de implementación.

Qué implica la luz verde de la ANC para la compra

En esa negociación se define mucho más que el valor de 6 millones de líneas móviles. El costo por usar la red de Telecom, la infraestructura propia que sume el comprador y los recursos para la transición condicionan la capacidad competitiva del futuro operador. Esos compromisos determinan tanto la inversión inicial como los gastos de funcionamiento.

Como publicó iProfesional en agosto, la propuesta de Metrotel abrió la puerta a que una compañía enfocada en servicios corporativos y mayoristas entre al consumo masivo. Con el comprador ya aceptado, la discusión pasa ahora por las condiciones económicas de ese salto de escala. Consultadas por este medio, Telecom y Metrotel prefirieron no hacer comentarios.

Por qué Metrotel depende de la red de Telecom en esta etapa

El esquema que definió la ANC permite que el comprador use infraestructura de Telecom mientras arma la propia. Incluye el uso compartido de antenas y equipos, acceso a cobertura en zonas donde todavía no tenga red, y espacio para instalaciones en sitios existentes. Para Metrotel, estos convenios reducen la inversión necesaria para poner en marcha el servicio.

La contracara económica es una relación de proveedor con la misma compañía a la que tendrá que disputarle mercado. El costo del acceso, la capacidad disponible y los estándares de prestación inciden sobre el margen entre lo que paga cada usuario y lo que cuesta atenderlo. Sin precisiones sobre esos valores, todavía es prematuro calcular el margen de maniobra de Metrotel para lanzar promociones o fijar tarifas.

Una compra a menor precio podría exigir desembolsos operativos más altos si incluye poca infraestructura propia. Sumar más activos físicos, en cambio, demanda capital inicial y mantenimiento, pero alivia la dependencia de servicios mayoristas contratados. El equilibrio depende del tráfico, la distribución de la cartera y la velocidad del despliegue técnico.

La infraestructura móvil queda como una compra opcional. Esa flexibilidad permite calibrar entre invertir capital propio o contratar servicios, dos caminos con efectos distintos sobre el flujo de caja. El valor económico del paquete exige un análisis conjunto con esos compromisos futuros, porque el volumen de líneas por sí solo no garantiza rentabilidad.

El anexo oficial le asigna al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) la resolución de controversias sobre las condiciones de compartición. El organismo conserva un rol directo en la relación operativa entre vendedor y comprador, además de su injerencia sobre el espectro radioeléctrico.

Qué clientes se transfieren y cómo queda protegida la cartera

La obligación alcanza a seis millones de clientes móviles activos, 4 millones en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 2 millones en el resto del país. La cesión incluye contratos, numeración e historial, sin costo para los usuarios, y exige la asignación del espectro necesario para operar.

La composición de esa cartera será otra variable central del negocio. Una base con mayor consumo promedio y mejor cobrabilidad genera un flujo de fondos distinto al de otra con alta rotación o menor gasto. Para el comprador, la prioridad pasa por el ingreso que pueda retener y lo que le cueste conservarlo.

La normativa exige una muestra representativa de clientes que evite un descarte perjudicial para la competencia. También prohíbe que Telecom contacte de forma activa a los usuarios transferidos con fines de retención durante dos años desde el cierre, o que use esa base para acciones comerciales directas. En cambio, sí autoriza la publicidad general y las altas que pida el propio usuario por su cuenta.

La protección regulatoria busca darle al comprador un período de consolidación comercial. El resultado dependerá de la calidad operativa. Una migración con fallas en la facturación, el soporte técnico o la cobertura degrada rápido el valor del activo. Para Metrotel, retener usuarios será la forma de recuperar la inversión desde el primer día.

Qué pasa con la fibra óptica de la Capital Federal

La desinversión fija incluye 211.400 accesos de banda ancha residencial en 28 localidades. En la Capital Federal, el traspaso de la red de fibra óptica al hogar de Telefónica es obligatorio. Ese activo le da al comprador infraestructura física de última milla y contratos comerciales, en una plaza con alta competencia en paquetes convergentes.

El despliegue territorial pesa mucho en la ecuación. La convergencia de clientes móviles y hogares conectados bajo la misma traza geográfica habilita la venta cruzada y mejora las redes de distribución. Sin embargo, la oportunidad real depende del solapamiento efectivo entre coberturas y clientes, un dato que no surge de sumar contratos en una planilla.

El marco normativo permite que entren varios compradores para el segmento fijo, a diferencia de la exclusividad que rige para el bloque móvil. Por eso, el tamaño final de los activos que termine sumando Metrotel dependerá del cierre formal. Los cupos que fijó la autoridad marcan el límite de la obligación para Telecom, pero no representan por sí mismos una compra ya cerrada.

De dónde sale el financiamiento para la operación

El historial financiero de la compradora aporta un dato de referencia. En mayo, Moody's Local ratificó la calificación A+.ar de CPS Comunicaciones, razón social de Metrotel, con perspectiva estable. El informe destacó sus márgenes y su flexibilidad financiera, aunque advirtió sobre una escala operativa reducida y una liquidez acotada. En el ejercicio 2025, la compañía reportó ventas por 55 millones de dólares y pasivos por 49 millones de dólares.

El dictamen mencionó el respaldo accionario de los fondos Riverwood Capital y Blackstone como un factor que facilitó el acceso al crédito internacional. Sin embargo, el volumen total de fondos y las líneas de crédito definitivas para esta operación todavía se mantienen bajo reserva.

El desafío pasa por conseguir capital para pagar el precio pactado y liquidez para cubrir la etapa en la que coinciden el pago por el uso de redes ajenas, la integración de plataformas de TI y las obras propias. Si los recursos se concentran solo en el precio de compra a costa de la infraestructura, se estira la dependencia técnica del proveedor. Si, en cambio, se acelera el tendido de red propia, sube la presión sobre la caja inicial.

Cuáles son los plazos que fija la ANC para el traspaso

Los plazos normativos marcan el límite de esa ecuación. El régimen prevé contratos de compartición por un piso de tres años, con opción de prórroga. El uso transitorio de sistemas comerciales y de soporte tiene un tope de tres años, sujeto a rescisión anticipada apenas el comprador cuente con una red propia y plenamente operativa. Son obligaciones distintas que exigirán una sincronización estricta entre las inversiones de capital y la migración de plataformas.

El cronograma oficial fija una ventana de 18 meses para cerrar las desinversiones, prorrogable por seis meses más. Dentro de ese margen, el plan de ejecución comercial determinará la fecha de traspaso de los abonados y las garantías de continuidad del servicio.

El próximo paso decisivo será el cierre del contrato privado, con la definición de qué activos e ingresos recibe el comprador, la tarifa de acceso mayorista a las redes y el esquema de fondeo para la transición. Esas variables terminarán de marcar la capacidad real del nuevo operador para competir con los líderes del mercado, más allá del volumen inicial de líneas que fijó la resolución oficial.