La coexistencia entre el papel y las pantallas ya es una realidad cotidiana para los usuarios, consolidando la figura del lector híbrido.

La forma en que consumimos historias y conocimiento atraviesa una transformación sin precedentes, impulsada por la maduración de nuevas tecnologías aplicadas a la lectura. En América latina, y con particular fuerza en la Argentina, la coexistencia entre el papel y las pantallas ya es una realidad cotidiana para los usuarios, consolidando la figura del lector híbrido.

Detrás de este cambio de paradigma encontramos la portabilidad de los "e-readers" y también la explosión de los audiolibros empujada por el boom de los podcasts, la llegada de las pantallas de tinta electrónica a color y el debate urgente sobre el rol de la inteligencia artificial en el sector.

Para analizar estas perspectivas las nuevas formas de monetización directa para escritores locales y el rumbo de la industria, iProfesional entrevistó a Francisco Calero, gerente sénior de cuentas de Rakuten Kobo para Iberia, México y Latinoamérica.

Rakuten Kobo es una empresa canadiense propiedad del grupo japonés Rakuten que se especializa en el mercado de la lectura digital, y funciona como una de las principales alternativas globales a los dispositivos Kindle de Amazon. En la Argentina, los e-readers de Kobo son comercializados por la compañía Electro World Group.

-¿Cómo observa la evolución del modelo híbrido, que combina la lectura de libros impresos con formatos electrónicos, en la región? ¿El ecosistema digital busca finalmente reemplazar al papel o la tendencia es hacia una coexistencia pacífica?

-En América latina, y muy especialmente en Argentina, donde más del 50% de la población se reconoce como lectora activa, estamos presenciando un fenómeno fascinante. Argentina lidera, junto a Chile, el índice de lectura digital en la región.

(…) El lector de hoy no elige un bando, es un lector híbrido. De hecho, las estadísticas locales muestran que el 62% de los argentinos ya combina actualmente libros impresos y electrónicos.

El e-Reader funciona como el compañero ideal de movilidad: permite llevar una biblioteca entera de vacaciones sin sumar peso al equipaje o aprovechar los tiempos muertos del traslado diario. Al regresar a casa, ese mismo lector puede disfrutar de su biblioteca física. La lectura digital no viene a matar al papel, al contrario, puede ayudar a mantenerlo muy vivo; viene a rescatar y expandir el hábito de la lectura en un mundo con tiempos cada vez más fragmentados.

-¿Cree que el lector latinoamericano está culturalmente dispuesto a abandonar el concepto de "propiedad" de su biblioteca a cambio del acceso "on demand" a millones de títulos?

-El concepto de "propiedad" y el amor por la biblioteca física son pilares culturales muy fuertes en el lector latinoamericano. Sin embargo, no son mutuamente excluyentes con los nuevos modelos de consumo. El consumidor de la región ya está totalmente acostumbrado al acceso bajo demanda gracias a plataformas de música y video.

Para responder a esta evolución de hábitos, lanzamos en la región (...) servicio de suscripción mensual que redefine el acceso a las historias. Los lectores argentinos tienen acceso ilimitado a más de 1,5 millones de eBooks y más de 200.000 audiolibros.

¿Sustituye esto la propiedad? No. El lector sigue comprando (en formato físico o digital) aquellos títulos entrañables que desea conservar para siempre en su colección. Es importante reseñar que un libro digital cuando se compra se posee, al igual que ocurre con un libro físico. Y dicho esto, el lector (lo) utiliza (...) como un territorio de exploración infinita: para descubrir la lectura digital por vez primera gracias al periodo de prueba gratuito, encontrarse con nuevos autores, devorar sagas extensas o sumergirse en géneros de alto consumo sin que el bolsillo sufra en el intento.

-A nivel global el audiolibro experimenta un crecimiento exponencial. Considerando el auge del consumo de podcasts, ¿proyectan un cambio de tendencia real hacia la escucha de libros en la Argentina o seguirá siendo un nicho para perfiles muy específicos?

-El crecimiento del consumo de podcasts en Argentina preparó el terreno de manera perfecta para el despegue definitivo del audiolibro. Ya no es un nicho exclusivo para perfiles específicos sino que se está transformando en un hábito de consumo masivo, especialmente para personas sumamente activas conocidas como "multitaskers" porque escuchan mientras entrenan, cocinan, viajan o descansan la vista. (...) diseñamos nuestro hardware teniendo esto en mente. Nuestros tres modelos disponibles en el país (...) incorporan conectividad inalámbrica Bluetooth para reproducir audiolibros.

Además, todo nuestro ecosistema se integra (...) sincronizando perfectamente, permitiendo una transición impecable: podés empezar escuchando el audiolibro en tu celular mientras vas al trabajo y continuar la lectura de texto exactamente en el misma punto en el que lo dejaste al encender tu e-Reader por la noche y sincronizarlo.

-El avance de la inteligencia artificial (IA) permite transformar los libros digitales en experiencias bidireccionales, con asistentes que resumen capítulos o explican motivaciones de los personajes en tiempo real. ¿Cómo impactará esta interactividad en la experiencia inmersiva del lector sin atrofiar su propia progresión cognitiva y razonamiento?

-En la Argentina, el 66% de los alumnos ya utiliza herramientas digitales e inteligencia artificial para estudiar. No obstante, (...) somos grandes defensores de la lectura inmersiva y libre de distracciones. Las tabletas y smartphones saturan al usuario con notificaciones, lo que reduce significativamente la capacidad de atención profunda. Nuestros dispositivos de tinta electrónica están pensados específicamente para recrear la paz del papel.

Consideramos que la IA puede ser un excelente asistente complementario para la productividad. Por ejemplo, facilitando resúmenes rápidos de textos académicos pesados o ayudando a la traducción. De hecho, nuestro modelo Kobo Libra Colour incorpora compatibilidad con el lápiz Kobo Stylus 2, permitiendo escribir, resaltar y digitalizar apuntes sobre eBooks y PDF, lo que ayuda activamente al procesamiento cognitivo.

Sin embargo, la interactividad de la IA debe servir para allanar el camino al entendimiento, nunca para reemplazar el esfuerzo intelectual, el razonamiento crítico y la progresión imaginativa que sólo ocurren cuando el lector se enfrenta directamente al texto.

Francisco Calero. Fotografía suministrada por Rakuten Kobo

-Esta expansión de la lectura interactiva con IA abrió un debate, donde entidades como el Authors Guild denuncian el uso no autorizado de obras para el entrenamiento de algoritmos. ¿Hacia dónde se dirigen las empresas de tecnologías de la información y la comunicación y las editoriales para resolver este conflicto de propiedad intelectual y garantizar la compensación a los escritores hispanohablantes?

-Como plataforma global que colabora de forma estrecha con más de 33.000 editoriales de todo el mundo, la protección de los derechos de autor es una prioridad absoluta (...). El debate abierto por entidades como el Authors Guild es sumamente legítimo y necesario.

Si bien la evolución de la inteligencia artificial abre una nueva etapa en el sector editorial, nuestro compromiso con la audiencia es firme. Creemos en el valor de trabajar en alianza con autores y editoriales para fortalecer la calidad del ecosistema literario. Nuestro objetivo es claro: asegurar que los lectores sigan disfrutando de experiencias enriquecedoras, accesibles y de alto valor, en cualquier momento y lugar. Mediante esta colaboración estratégica, lograremos seguir elevando el estándar de la lectura en la era digital.

El camino de las empresas tecnológicas y las editoriales debe dirigirse hacia la creación de marcos de licenciamiento formales y transparentes. En nuestro caso, a través de nuestra plataforma de autopublicación Kobo Writing Life (KWL), el autor independiente argentino mantiene el 100% de los derechos de su obra, decide el precio, retiene el control de su contenido y elige si desea participar en programas de suscripción como Kobo Plus de manera no exclusiva.

-Los rankings en la Argentina muestran un auge de la literatura de salud mental, desarrollo personal, novelas románticas y fantasía juvenil. ¿De qué manera el ecosistema digital, por su inmediatez de distribución, capta o incluso impulsa estos cambios en los intereses temáticos de la sociedad frente a la industria editorial tradicional?

-El ecosistema digital capta y también impulsa estas tendencias con inmediatez absoluta. Si un libro se vuelve viral hoy, un lector argentino puede comprarlo en la tienda Kobo o encontrarlo en Kobo Plus y comenzar a leerlo un segundo después. Esta inmediatez retroalimenta la conversación comunitaria en tiempo real. Además, el formato digital ofrece un espacio de privacidad ideal para explorar nuevas lecturas de desarrollo personal o romance sin prejuicios.

Como compañía con alcance global, (...) tenemos la capacidad de identificar y acercar a nuestra audiencia las tendencias editoriales con mayor demanda a nivel internacional. Nuestra agilidad operativa nos permite gestionar adaptaciones locales de obras publicadas en otros mercados, incluyendo destacados autores españoles, asegurando que el contenido resuene con la identidad y los intereses específicos del público en Argentina. De este modo, conectamos los éxitos globales con las preferencias de nuestros lectores locales, garantizando una oferta siempre relevante y competitiva.

-La maduración tecnológica de las pantallas E-Ink a color cambia las reglas del juego del hardware. Más allá del libro de texto tradicional, ¿qué nuevas verticales de consumo editorial (por ejemplo, cómics, novelas gráficas o bibliografía académica compleja) estiman que despertarán gracias a esta innovación en los próximos años?

-La maduración de pantallas de tinta electrónica a color (...) es un verdadero punto de inflexión en el hardware. Al combinar la bajísima fatiga visual de la tinta electrónica tradicional con una paleta de colores suaves, hemos desbloqueado verticales de consumo que antes eran impensables para un e-Reader, como manga, cómics y novelas gráficas, ahora se pueden apreciar en su formato original a color sin perder la portabilidad y la visualización perfecta bajo luz directa del sol.

Esta estrategia nos ha permitido conectar con un público más joven, impulsando su interés por el ecosistema de la lectura digital. Hemos observado una tendencia creciente hacia el consumo de contenidos de no ficción, donde géneros como las guías de viajes, gastronomía, jardinería y temática deportiva han cobrado un protagonismo especial. Esta diversificación de nuestro catálogo no solo responde a las nuevas demandas de los lectores, sino que fortalece nuestra capacidad para acompañarlos en sus intereses personales y profesionales.

-¿Cuáles son hoy las tendencias de publicación y distribución directa para que los escritores argentinos puedan monetizar sus obras y ampliar su alcance hacia todo el mundo hispanohablante sin depender de un sello tradicional?

-Hoy, un escritor argentino no necesita el visto bueno de un sello editorial para ser leído en Madrid, Ciudad de México o Santiago de Chile. Las herramientas de distribución directa han cambiado las reglas del juego.

A través de (...) nuestra plataforma gratuita de auto publicación, los autores locales pueden subir sus novelas o ensayos en minutos y ponerlos a disposición de una audiencia global en más de 190 países. Las ventajas de este canal de monetización directa son contundentes en sentido de regalías, control de precios, exclusividad y acceso. Esto permite que un escritor en Buenos Aires o cualquier rincón de la Argentina monetice directamente su talento y compita de igual a igual en la estantería digital global.