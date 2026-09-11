Las plataformas como YouTube hoy premian a quienes logran captar la atención de manera sostenida y mantener consistencia en sus métricas

El ecosistema de creadores de contenido en América latina se prepara para un cambio de reglas sin precedentes. A partir del 1 de febrero de 2027, YouTube duplicará los requisitos mínimos de visualización para acceder a su programa de monetización (YPP, sigla en inglés), y exigirá 8.000 horas de reproducción anuales y 20 millones de vistas en Shorts. En un contexto económico como el de Argentina, donde los ingresos dolarizados representan un fuerte motor de atracción, esta medida enciende el debate sobre el futuro del contenido audiovisual en Internet.

Para comprender el impacto real de estas nuevas barreras y descubrir cómo deben adaptarse los creadores de contenido, iProfesional entrevistó a Diego D’Alessio, director de Crecimiento de For_Me, una empresa de servicios de marketing basada en Argentina, con operaciones en México, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y EEUU, quien analizó la profesionalización obligada de la actividad, el valor de las comunidades de nicho y las alternativas de monetización que van más allá de la publicidad tradicional.

-YouTube decidió duplicar el piso de horas de reproducción válidas de 4.000 a 8.000 horas anuales para ingresar al programa de monetización. En un contexto económico como el de la Argentina y América latina, donde la generación de ingresos dolarizados es un fuerte motor de atracción, ¿cómo estima que impactará este incremento en el entusiasmo de los creadores de contenido emergentes?

-El contexto general es que toda la industria del contenido digital está atravesando un proceso de profesionalización, y YouTube no es la excepción. La cantidad de horas que un creador le dedica a su canal tiene una correlación directa con su crecimiento: las plataformas hoy premian a quienes logran captar la atención de manera sostenida y mantener consistencia en sus métricas a lo largo del tiempo. Desde ese lugar, el nuevo umbral de 8.000 horas no es una barrera, es un espejo que refleja lo que el mercado ya estaba demandando de los creadores serios.

En el contexto latinoamericano, donde el ingreso dolarizado es una aspiración concreta, no creo que esto vaya a disminuir el entusiasmo de quienes realmente buscan destacar con contenido original. Al contrario, los creadores más enfocados van a encontrar en este estándar una motivación adicional para preguntarse "¿cómo conecto mejor con mi audiencia?" en lugar de solo "¿cuándo llego al umbral?".

Y esa es exactamente la mentalidad que construye comunidades reales. Nuestro trabajo, como industria, es acompañar ese proceso dándoles más y mejores herramientas para gestionar y hacer crecer esa comunidad.

-Considerando que los requisitos de monetización se mantuvieron prácticamente idénticos por ocho años, ¿evalúa esta medida como una estrategia de Google para elevar la calidad del contenido y "filtrar" a los canales amateurs, o responde a una lógica puramente financiera de saturación de su ecosistema publicitario?

-Las dos lecturas conviven y probablemente la ambigüedad sea intencional. YouTube enmarca este cambio como una forma de premiar a los creadores que generan conversación real, y ya adelantó que pagará más al conjunto de creadores en 2027 que en 2026, por lo que no se trata solo de un techo más alto, sino de un reparto distinto.

Sin embargo, el efecto práctico funciona como un filtro de calidad en un momento en que la plataforma está endureciendo su postura contra el contenido de bajo esfuerzo o generado en piloto automático. Por ello, lo interpreto más como una maduración del ecosistema que como una jugada puramente financiera, aunque evidentemente a Google le conviene concentrar la inversión publicitaria en cuentas de calidad.

En esa misma línea, observamos una tendencia clara y transversal en toda la industria: el "engagement", la consistencia y la atención sostenida se están convirtiendo en la nueva moneda de cambio tanto para creadores como para marcas, dado que la atención del consumidor es hoy un activo escaso y altamente valorado. Quien logra capturarla de manera genuina y mantenerla en el tiempo se transforma en sí mismo en un medio de comunicación.

En este contexto, que los requisitos de monetización evolucionen hacia métricas que reflejan audiencias reales y comprometidas responde a una lógica de mercado muy concreta: las marcas ya no buscan impresiones, buscan consideración, apostando claramente por el valor del contenido que retiene y no solo del que circula.

-Los perfiles de creadores pequeños suelen ser clave para campañas hipersegmentadas debido a su alto nivel de compromiso. Si los nuevos creadores no logran alcanzar el umbral de monetización nativa, ¿cree que se desincentiva su profesionalización? ¿Cómo impactará esto en las marcas que hoy apuestan por los micro "influencers"?

-El valor de un microcreador para una marca lo define su afinidad con una audiencia de nicho y su capacidad de generar conversación genuina alrededor de un producto. Un canal con 5.000 suscriptores muy comprometidos puede ser extraordinariamente efectivo para una campaña hipersegmentada, independientemente de si cumple o no el umbral del YPP.

Lejos de frenar o desincentivar el formato corto (como YT Shorts), hoy vemos cómo este tipo de contenidos se equipara y consolida en las distintas plataformas, democratizando la toma de decisiones para los creadores sobre dónde construir su comunidad.

Estamos ante una escalera de crecimiento multicanal donde las marcas benefician directamente a creadores de diversos tamaños. La monetización publicitaria nativa es solo una pata del negocio, no el negocio en sí; el trabajo directo con marcas ofrece un camino más ágil y accesible que impulsa la profesionalización de los creadores y les abre puertas en todo el ecosistema digital.

-La exigencia para los creadores de formato corto también se duplica, pasando de 10 a 20 millones de visualizaciones válidas en 90 días. Con TikTok fuertemente posicionado y con sus propias herramientas de incentivos, ¿cree que esta nueva traba en YouTube Shorts desalentará el desarrollo de contenido corto en la plataforma y acelerará la migración de talento joven hacia la competencia?

-Lo que estamos viendo a nivel industria es una convergencia muy clara de los formatos cortos entre plataformas: Shorts, Reels, TikTok y otros se parecen cada vez más entre sí en términos de mecánica y de experiencia de usuario. Y esa similitud permite que un creador pueda elegir dónde concentrar su comunidad en función de dónde sus contenidos generan mayor impacto.

En ese contexto, que YouTube fije umbrales más exigentes para Shorts tiene una lógica de mercado muy concreta: históricamente, YouTube es la plataforma con mayor volumen de visualizaciones a nivel global.

Además, el formato de shorts en YouTube tiene un diferencial: la posibilidad de derivar tráfico hacia videos largos, acumular horas de reproducción en el canal y sumar herramientas como YouTube Shopping, que en América latina acaba de dar un salto muy concreto con la integración de Mercado Libre. Eso convierte a Shorts en una entrada estratégica al ecosistema completo de YouTube, no en un destino en sí mismo.

-El costo por mil reproducciones (RPM) en canales en español de la región suele oscilar entre uno y cinco dólares. Al alcanzar las nuevas 8.000 horas (unas 100.000 vistas promedio anuales), la ganancia estimada se ubica únicamente entre los 100 y 300 dólares anuales. Con ingresos directos tan modestos en el arranque, ¿cuáles considera que deben ser las vías alternativas prioritarias de diversificación (sponsor, venta de productos, financiamiento colectivo) para que un canal mediano sea económicamente sostenible?

-Lo que la pregunta pone sobre la mesa confirma algo que venimos viendo hace tiempo: la monetización publicitaria nativa nunca fue el modelo de negocio de un creador profesional. Es una pata dentro de una estructura más amplia como comentaba anteriormente.

Hoy la escalera de monetización de un creador tiene tres grandes avenidas que se combinan entre sí y que operan en múltiples plataformas al mismo tiempo. Esto es algo que desde For_Me venimos trabajando hace tiempo, y que estamos buscando integrar cada vez en un modelo conjunto.

La primera es " creator content ", lo que conocemos como UGC: la producción de contenido para marcas de manera directa.

", lo que conocemos como UGC: la producción de contenido para marcas de manera directa. La segunda es " creator media ": las colaboraciones con marcas con el "sponsoreo" integrado, las campañas donde el creador actúa como medio de comunicación en sí mismo.

": las colaboraciones con marcas con el "sponsoreo" integrado, las campañas donde el creador actúa como medio de comunicación en sí mismo. La tercera es "creator commerce": la venta de productos propios, servicios, cursos, membresías, afiliados.

Los creadores que mejor funcionan hoy no dependen de una sola plataforma ni de un solo modelo, sino que combinan estas tres avenidas de manera inteligente según el momento de su carrera y el tipo de comunidad que construyeron.

En ese esquema, llegar al YPP es un hito dentro de un camino más largo, no el objetivo final. El creador que lo entiende así tiene una mentalidad de negocio, y eso es exactamente lo que el mercado está empezando a demandar.

-YouTube planea expandir de manera global su suscripción Premium Lite, donde promete distribuir el 60% de los ingresos netos entre los creadores (el doble que la versión estándar). En mercados latinoamericanos, caracterizados por una menor penetración histórica de suscripciones pagas, ¿ve en este modelo una vía de ingresos alternativa viable para compensar las nuevas restricciones de la publicidad tradicional?

-Es una buena noticia a mediano plazo, pero hay que ser realistas con los tiempos. América latina todavía tiene una cultura de suscripción paga en construcción, el streaming lo viene mostrando con curvas de adopción más lentas que en Estados Unidos o Europa. Que YouTube reparta el 60% de lo que factura Premium Lite, el doble que en la suscripción estándar, es un incentivo real y una señal clara de hacia dónde quiere mover el ecosistema. Pero no creo que sea, en lo inmediato, lo que compense la suba de exigencias de entrada.

Va a sumar, sobre todo para creadores que ya tienen una base fiel dispuesta a pagar por una experiencia sin publicidad, pero como fuente de diversificación todavía está por detrás de las colaboraciones de marca.

-¿De qué manera asesoran y acompañan a sus carteras de creadores representados para evitar sorpresas técnicas o administrativas de cara a esta transición?

-Desde nuestro lugar, el acompañamiento pasa por algo más simple pero fundamental: asegurarnos de que ningún creador llegue a esa fecha sin haber leído y entendido lo que está firmando. En una industria donde los contratos y términos de servicio se aceptan sin leer, ese proceso de lectura activa ya es un diferencial. Nuestro rol principal es acompañar y educar constantemente a los creadores sobre cómo adoptar nuevas herramientas, entender las actualizaciones de términos y condiciones (T&C) y adaptarse a las dinámicas del ecosistema.

Más allá de los detalles técnicos de la transición, lo que estamos trabajando es en que cada creador tenga claridad sobre cómo su modelo de ingresos puede diversificarse, de modo que ningún cambio de política de una plataforma represente una amenaza existente para su negocio.

-Para poder registrar 8.000 horas de reproducción en 365 días, la retención de la audiencia por video pasa a ser un activo crítico. ¿Estima que veremos un cambio estratégico en el tipo de contenido producido, donde los creadores prefieran videos más largos, explicativos o cinematográficos con el fin de retener minutos de pantalla del usuario, en lugar de una producción masiva de clips rápidos?

-La realidad es que nadie puede afirmar lo que sucederá en el futuro, y cada creador es un mundo de creatividad diferente. Pero desde un punto de vista personal, creo que para quien elija el camino de las 8.000 horas, sí, retener minutos de pantalla se vuelve un activo crítico, y eso empuja hacia contenido más narrativo o de formato largo, porque ahí es donde se acumulan horas reales.

Para quien elija el camino de Shorts, la lógica no es "más largo", es "más veces visto en menos tiempo": importa el "loop", los primeros segundos, la repetibilidad. No creo que esto termine con la producción masiva de clips cortos; creo que separa con más claridad dos estrategias de contenido distintas, cada una con su propia disciplina de retención.

-Al dificultar y encarecerse el camino de los nuevos jugadores dentro del programa publicitario de la plataforma, ¿podríamos ver una concentración de los presupuestos de las marcas únicamente en el selecto grupo de "macro-influencers" que ya están consolidados en la monetización de YouTube? ¿Se encarecen sus tarifas en el mercado local?

-Lo que estamos viendo en la práctica es casi el movimiento contrario al que plantea la pregunta: los nano y micro creadores están ganando terreno fuerte en los presupuestos de marketing, y no a pesar de sus números pequeños, sino gracias a la calidad de sus métricas.

La capacidad de gestionar campañas masivas de contenido, lo que llamamos "Massvocacy", con 5.000, 10.000 o más creadores simultáneos es exactamente lo que muchas marcas están buscando hoy, y es algo que desde For_Me hemos logrado perfeccionar. Volumen de voces auténticas, afinidad real con el producto, conversación orgánica distribuida a escala. Ese modelo no depende del estatus de monetización del creador en ninguna plataforma.

Dicho eso, la pirámide sigue siendo válida como herramienta de planificación. Las marcas que arman campañas bien estructuradas mezclan distintos niveles: los "macro-influencers" dan "reach", notoriedad y un ancla aspiracional; los micro y nano creadores dan "engagement", autenticidad y conversión. Lo que sí es cierto es que si la oferta de perfiles consolidados dentro del YPP se vuelve más acotada, sus tarifas van a reflejar esa escasez, y eso refuerza todavía más el caso de negocio de trabajar con la base de la pirámide.

El criterio que usan las marcas serias para elegir con quién trabajar (afinidad de audiencia, "engagement" real, autenticidad, y "brand safety") no cambia por este anuncio. Y eso es una buena noticia para los creadores que construyen comunidades genuinas, más allá de si llegan o no al umbral de monetización nativa.

-Estamos ante el endurecimiento de políticas más significativo en casi una década dentro de la plataforma de video más grande del mundo. Mirando al mediano y largo plazo, ¿cómo se redefinirá la economía de los creadores en América latina a partir de este hito y de estas nuevas reglas de juego?

-Lo que estamos viendo es el inicio de una nueva etapa de madurez en la industria, y es una señal muy positiva para todos los que la habitamos. La tendencia es clara: los creadores se están profesionalizando, y la gestión que cada uno hace de su audiencia se parece cada vez más a la de un medio de comunicación tradicional. Tracción, atención y conversión ya no son conceptos exclusivos de las marcas, son herramientas que cada creador tiene a su disposición para construir su propio negocio.

Eso es una enorme oportunidad. El creador que entiende su canal como un medio, que trabaja su comunidad con consistencia y que puede mostrar métricas reales de "engagement", tiene hoy más caminos de monetización que en cualquier otro momento de la historia de la industria: "creator content", "creator media", "creator commerce", en múltiples plataformas y modelos que se combinan.

En América latina, donde el ecosistema todavía tiene muchísimo espacio para crecer, ese proceso de profesionalización es el motor que va a definir la próxima etapa de la economía de creadores. Las reglas de juego se están ordenando, y eso beneficia a quienes ya están construyendo algo con seriedad.