El ingreso oficial de la marca combate de forma directa la presencia de productos de contrabando o réplicas sin respaldo en el mercado local.

El mercado argentino de las tecnologías de la información y la comunicación suma un jugador internacional de peso. Anker Innovations concretó su desembarco oficial en la Argentina con la apertura de su tienda oficial en Mercado Libre, con la que busca abastecer la demanda de usuarios que ya adquirían sus dispositivos por vías informales o en el exterior. La operación abarca sus tres líneas principales de productos: Anker en energía y carga portátil, Soundcore en audio personal y Eufy en videovigilancia y automatización del hogar.

Esta decisión responde a una búsqueda por formalizar el vínculo con los consumidores locales. "Existe una comunidad de consumidores altamente informada que conoce y valora nuestras marcas y que ya venía buscando productos de Anker, Soundcore y eufy a través de distintos canales", señaló ante iProfesional Tomas Li, responsable del marketing regional de Anker Innovations. El ejecutivo agregó: "Más que describirlo simplemente como un ingreso al mercado, lo vemos como la formalización y profundización de una relación que ya existía con los consumidores argentinos".

¿Qué marcas y productos ingresan formalmente al mercado argentino?

La oferta de desembarco reúne productos diseñadas para resolver necesidades cotidianas de conectividad y autonomía. En el segmento de energía, la línea Anker incluye cargadores multipuerto, cables de alta resistencia y estaciones de carga rápida. Sobresale el Anker Laptop Power Bank de 25.000 mAh y 165 W de potencia, capacitado para alimentar de manera simultánea computadoras portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes.

En el apartado de audio, Soundcore arriba con auriculares inalámbricos y parlantes de alta fidelidad. Entre las novedades destacan los modelos Liberty 5 Pro y Pro Max, equipados con el chip de inteligencia artificial propio Thus y reconocidos con el récord Guinness por obtener la puntuación de calidad de voz G-MOS más alta en auriculares de tipo TWS. Estas unidades suman tecnología de cancelación activa de ruido, transcripción de voz en tiempo real y resúmenes automatizados mediante inteligencia artificial.

"Soundcore tiene una posición muy distintiva: nuestro objetivo es hacer que las experiencias de audio de alta calidad sean más accesibles, sin que necesariamente estén fuera del alcance de los consumidores", destacó Li.

La división Eufy despliega dispositivos para la seguridad del hogar conectados mediante la plataforma HomeBase. El catálogo disponible abarca cámaras para interior y exterior con resolución 2K y el videoportero Video Doorbell E340 con cámara doble para el monitoreo de accesos y paquetes. Una característica central de esta propuesta reside en el almacenamiento local de imágenes, un esquema que evita el pago de suscripciones mensuales en servidores de acceso remoto (computación en la nube, en la jerga informática).

¿Por qué Anker decidió desembarcar de manera oficial en Argentina en 2026?

La llegada responde a la identificación de una demanda sostenida de hardware confiable en un contexto donde el trabajo remoto y la movilidad exigen autonomía energética. Hasta ahora, una porción relevante del parque de dispositivos en circulación ingresaba al país a través del mercado informal o transacciones transfronterizas.

Al respecto, Li explicó las razones detrás del momento elegido: "Identificamos una oportunidad para responder a esa demanda mediante una presencia oficial, ofreciendo a los consumidores una experiencia autorizada, productos originales, cobertura de garantía local y un servicio alineado con nuestros estándares globales". De esta manera, el grupo busca estructurar su posicionamiento unificando progresivamente sus diferentes líneas bajo el concepto corporativo "Seek Ultimate".

¿Cómo se comercializarán los dispositivos en Argentina?

El canal de distribución elegido para la primera etapa es el comercio electrónico a través de Mercado Libre. Esta modalidad garantiza logística de alcance nacional inmediata sin necesidad de desplegar inicialmente locales físicos propios.

"El e-commerce es una parte fundamental de nuestra estrategia en Argentina, ya que nos permite alcanzar una cobertura nacional desde el comienzo", afirmó. Además, la tienda oficial operará como una herramienta de recolección de datos de consumo local para ajustar la oferta de inventarios y anticipar la demanda. Sobre la gestión de stock, Li precisó: "Estamos trabajando para construir una operación capaz de responder tanto a la demanda inicial como al crecimiento esperado, priorizando la disponibilidad de productos y una reposición eficiente".

¿Qué beneficios habrá en relación con la garantía y la autenticidad?

El ingreso oficial combate de forma directa la presencia de productos de contrabando o réplicas sin respaldo en el mercado local. Quienes adquieran los productos a través del canal autorizado contarán con el respaldo de la garantía oficial, servicio técnico local y la certeza de adquirir piezas originales con certificación de fábrica.

"Comprar a través de canales oficiales entrega a los consumidores la tranquilidad de saber que están adquiriendo productos genuinos, respaldados por la marca y con el soporte de las condiciones de garantía y servicio local correspondientes", remarcó el responsable regional de marketing. En la misma línea, Li sintetizó la visión posventa del grupo: "Para nosotros, la relación con el consumidor no termina cuando se concreta la compra. Queremos construir una relación de confianza a largo plazo".

¿Cuáles son los planes de expansión a mediano y largo plazo en Argentina?

En una etapa posterior, la compañía proyecta incorporar nuevas categorías de su portafolio global, entre las que se encuentran productos para el cuidado de bebés e impresoras 3D bajo la marca Eufy. También evalúan la llegada de sus unidades Nebula, enfocada en proyectores portátiles, y AnkerWork, dedicada a periferia para trabajo remoto, bajo la marca paraguas Anker.

En cuanto a las metas comerciales, Li optó por evitar proyecciones cuantitativas para el primer año. "Más que definir nuestro primer año únicamente en función de una cifra de participación de mercado, nuestro objetivo inicial es construir una operación sólida y sostenible en Argentina", concluyói.