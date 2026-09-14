Trump dijo que existe una "enfermiza conspiración" contra la IA y negó regulaciones

El presidente de EE.UU. cruzó al director ejecutivo de Anthropic, quien advirtió sobre los riesgos de una Inteligencia Artificial sin control

Donald Trump acusó de conspiración a ejecutivos tecnológicos que reclaman desacelerar el desarrollo de la inteligencia artificial. El presidente de Estados Unidos sostuvo que frenar esa tecnología solo beneficia a China en lo que considera la carrera más importante para el liderazgo mundial.

La acusación llegó después de que Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, advirtiera sobre escenarios catastróficos. El ejecutivo pidió reducir el ritmo de mejora de los modelos para poder evaluar sus riesgos antes de desplegarlos.

Trump publicó su posición en Truth Social. Allí afirmó que la única supervisión que necesita la IA es un presidente "fuerte e inteligente, con un alto coeficiente intelectual". También aseguró que su administración ya impidió que personas vinculadas a esta tecnología hicieran "cosas malas, o potencialmente malas".

El mandatario mencionó directamente a Amodei. Cuestionó que el CEO de Anthropic ahora intente presentarse como "un angelito perfecto" después de trabajar años en el desarrollo de sistemas cada vez más potentes.

"La única persona feliz" con la supuesta conspiración contra la inteligencia artificial y los centros de datos es China, escribió Trump en su red social. Agregó una frase contundente: "Quien gane la IA, gana". Y remató asegurando que Estados Unidos supera a China y al resto de los países en esta tecnología.

El presidente cerró su mensaje con una amenaza directa. Advirtió a "teóricos de la conspiración, sediciosos, traidores y filtradores" que tengan cuidado. La frase pareció apuntar a quienes dentro del sector tecnológico reclaman mayor regulación.

"¡Ya disponemos de un enorme poder penal y regulador sobre estas empresas! Existe una conspiración enfermiza contra la IA y los centros de datos, y el único que se alegra de ello es China", resaltó Trump.

La advertencia de Amodei que encendió la mecha

La reacción de Trump se produjo después de declaraciones públicas de Amodei sobre riesgos existenciales. El CEO de Anthropic advirtió que un enjambre de agentes con capacidades superiores podría controlar internet mediante una red persistente de equipos comprometidos en un plazo de entre seis y 12 meses.

Ese escenario, según Amodei, causaría perjuicios de cientos de miles de millones de dólares. Por eso pidió reducir la velocidad de mejora de los modelos. El objetivo: dar tiempo para evaluar protecciones antes de lanzar sistemas más potentes.

La propuesta de Amodei no implica detener el entrenamiento ni el progreso técnico. Su planteo apunta a desacelerar el despliegue de versiones con mayores capacidades hasta que las empresas demuestren que cuentan con salvaguardas suficientes.

El ejecutivo sugirió tres pasos concretos. Primero, que evaluadores externos revisen los sistemas. Segundo, que las empresas demuestren protecciones antes de lanzar modelos avanzados. Tercero, que ese proceso no relege los beneficios de la IA sino que los haga más seguros.

Trump rechazó moderar el ritmo frente a China

Durante una visita a Irlanda el domingo, Trump volvió a la carga. Calificó como "fuerzas negativas" a quienes reclaman moderar el desarrollo de la inteligencia artificial.

Ante los periodistas, rechazó los pronósticos sobre posibles escenarios de riesgo. "Están planteando cosas que no sucederán", afirmó tajante. Su posición dejó claro que prioriza la velocidad sobre la cautela en esta carrera tecnológica.

El mandatario aceptó la posibilidad de establecer salvaguardas. Pero objetó que esas medidas impliquen desacelerar la competencia con China. No detalló qué reglas o protecciones respaldaría para las empresas que desarrollan sistemas cada vez más potentes.

También destacó que el Gobierno federal ya dispone de amplias facultades penales y regulatorias sobre las compañías del sector, lo que según él hace innecesaria cualquier nueva supervisión.

Musk y Altman se alinearon con la cautela

La posición de Trump contrasta con la de dos de los empresarios más influyentes del sector. Elon Musk y Sam Altman respaldaron el pedido de Amodei de reducir el ritmo de crecimiento de las capacidades de los modelos.

Musk expresó su apoyo de forma breve pero contundente: "Dario tiene razón". El director ejecutivo de Tesla y dueño de X (ex Twitter) se mostró alineado con la necesidad de evaluar riesgos antes de avanzar.

Altman, director ejecutivo de OpenAI, también coincidió. Respaldó la necesidad de "marcar el ritmo en la frontera tecnológica" y adelantó que su compañía trabaja sobre esa cuestión. Agregó que OpenAI pronto tendrá más información para compartir al respecto.

El responsable de OpenAI consideró favorable que evaluadores independientes puedan acceder a los sistemas en condiciones similares a las de los empleados. "Nosotros haremos lo mismo", indicó, comprometiéndose a abrir sus modelos a revisión externa.