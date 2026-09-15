Nintendo anunció el regreso de Ocarina of Time para Switch 2, una consola por el aniversario y la película live-action de Zelda para abril de 2027

Nintendo presentó las novedades por el 40° aniversario de The Legend of Zelda, una de las franquicias centrales de la compañía japonesa. Durante una nueva presentación de Nintendo Direct dedicada exclusivamente a la saga, la empresa confirmó el lanzamiento de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2, una edición especial de la consola, nuevos accesorios y figuras amiibo, funciones para la aplicación ZELDA NOTES y una serie de conciertos.

El anuncio también incluyó una actualización sobre la película live-action de The Legend of Zelda, que llegará a los cines de todo el mundo el 30 de abril de 2027. La producción estará a cargo de Nintendo, Arad Productions Inc. y Sony Pictures Entertainment.

Las actividades por el aniversario comenzarán durante 2026 y continuarán a lo largo de 2027. Nintendo informó que próximamente estará disponible un sitio específico con información sobre los productos, videojuegos y eventos vinculados con las cuatro décadas de la franquicia.

The Legend of Zelda Ocarina of Time llegará a Nintendo Switch 2

Uno de los principales anuncios de la presentación estuvo relacionado con The Legend of Zelda: Ocarina of Time, el videojuego lanzado originalmente en 1998 para Nintendo 64. La nueva versión para Nintendo Switch 2 estará disponible a partir del 5 de noviembre de 2026.

Según Nintendo, el juego tendrá una revisión integral de sus elementos visuales y técnicos, con texturas renovadas en escenarios y materiales, mejoras en el rendimiento general, los tiempos de carga, los efectos de sonido y la música.

La nueva edición contará además con música sinfónica y orquestal, junto con escenas de diálogo ampliadas. Los personajes que Link encuentre durante la aventura tendrán voces en las secuencias correspondientes y dispondrán de más líneas de diálogo.

También se modificaron los controles y el sistema de movimiento. Link podrá saltar y correr libremente mediante nuevos comandos, mientras que la cámara podrá manejarse con el stick derecho de Nintendo Switch 2.

Los escenarios fueron remodelados para incorporar nuevos detalles y permitir un mayor control de la cámara. Otra de las modificaciones estará relacionada con el ciclo de día y noche, que continuará desarrollándose incluso cuando Link se encuentre dentro de las ciudades.

La edición física tendrá un lanzamiento inicial con un packaging especial, que incluirá una cubierta con arte y detalles de foil texturizado. Esta presentación estará disponible hasta agotar stock.

Nuevas funciones para seguir el avance de la aventura

Entre las novedades de Ocarina of Time también se encuentra una función denominada Threads of Time, diseñada para mostrar el progreso del jugador durante la historia.

La herramienta permitirá consultar en cualquier momento el avance realizado y conocer cuál es el próximo objetivo de la aventura, mientras que una gran representación gráfica de la historia se irá completando a medida que Link avance en el juego.

Nintendo también incorporó nuevas posibilidades relacionadas con la ocarina. El jugador podrá tararear una melodía que Link haya aprendido y el personaje reproducirá esa canción con su instrumento.

La compañía también confirmó que el videojuego tendrá compatibilidad con nuevas ocarinas jugables y eléctricas que llegarán durante este año.

ZELDA NOTES suma herramientas para Ocarina of Time

Nintendo anunció nuevas funciones para ZELDA NOTES, el servicio específico disponible dentro de la aplicación Nintendo Switch para dispositivos inteligentes compatibles.

Actualmente, ZELDA NOTES ofrece funciones vinculadas con las ediciones de Nintendo Switch 2 de The Legend of Zelda: Breath of the Wild y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Con la llegada de Ocarina of Time, el servicio ampliará sus herramientas para acompañar el desarrollo de la aventura.

Las nuevas funciones incluyen:

Today's Record: permitirá consultar un registro cronológico de los logros obtenidos cada día y acceder a diferentes estadísticas, como la cantidad de enemigos derrotados

permitirá consultar un registro cronológico de los logros obtenidos cada día y acceder a diferentes estadísticas, como la cantidad de enemigos derrotados Gossip Quest: utilizará imágenes de pistas para ayudar al jugador a encontrar determinadas ubicaciones dentro del videojuego. Al completar estos desafíos se podrán obtener puntos para conseguir partituras

utilizará imágenes de pistas para ayudar al jugador a encontrar determinadas ubicaciones dentro del videojuego. Al completar estos desafíos se podrán obtener puntos para conseguir partituras Play Ocarina: permitirá utilizar la pantalla táctil del dispositivo móvil como una ocarina virtual. Los jugadores podrán seguir una guía, escuchar automáticamente las melodías o crear sus propias partituras para compartirlas mediante códigos QR

permitirá utilizar la pantalla táctil del dispositivo móvil como una ocarina virtual. Los jugadores podrán seguir una guía, escuchar automáticamente las melodías o crear sus propias partituras para compartirlas mediante códigos QR Ocarina of Time Quiz: un cuestionario con más de 2.000 preguntas en total, que podrá realizarse una vez por día. También será posible utilizar rupias obtenidas dentro del juego para acceder a intentos adicionales

Nintendo Switch 2 tendrá una edición por el 40° aniversario

Los festejos también tendrán una edición especial de hardware. El 29 de octubre de 2026, una semana antes del lanzamiento de Ocarina of Time, llegará la consola Nintendo Switch 2 The Legend of Zelda 40th Anniversary Edition.

La edición formará parte de los productos desarrollados específicamente para conmemorar las cuatro décadas de la saga.

Nintendo también anunció nuevas figuras amiibo relacionadas con Ocarina of Time. Young Link y Young Zelda llegarán durante 2027 y podrán utilizarse para desbloquear máscaras especiales dentro del videojuego.

Las máscaras estarán vinculadas con un estilo gráfico retro y ampliarán las opciones disponibles para los jugadores.

Por otra parte, la figura amiibo de Mineru's Construct, correspondiente a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, estará disponible desde el 17 de septiembre de 2026.

Nintendo Today permitirá coleccionar cartas digitales

Las celebraciones por el aniversario también llegarán a los dispositivos inteligentes. Desde el 16 de septiembre, los usuarios de la aplicación Nintendo Today! podrán obtener cada día una carta digital relacionada con la serie The Legend of Zelda.

La aplicación también modificará sus animaciones del calendario para incorporar diferentes videojuegos pertenecientes a la historia de la franquicia.

De esta manera, Nintendo extenderá las actividades del aniversario más allá de sus consolas y videojuegos, con contenidos que podrán consultarse desde dispositivos móviles.

Nintendo prepara el regreso de Ocarina of Time por los 40 años de Zelda (Foto: Prensa Nintendo)

Los videojuegos de Zelda disponibles en Nintendo Switch

Nintendo recordó que actualmente existe una selección de juegos de The Legend of Zelda disponible para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch.

La oferta actual incluye:

En Nintendo Switch 2: ediciones específicas de The Legend of Zelda: Breath of the Wild y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

y En Nintendo Switch: versiones correspondientes de ambos títulos principales

Otros títulos como The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Para suscriptores de Nintendo Switch Online y Nintendo Switch Online + Expansion Pack: juegos históricos de la saga mediante las bibliotecas de Nintendo Classics

A su vez, Nintendo Music, disponible como aplicación para dispositivos inteligentes y mediante navegador web, permite acceder a contenidos musicales relacionados con los videojuegos de la compañía.

La película live-action de The Legend of Zelda llegará en 2027

Otro de los anuncios centrales del Nintendo Direct estuvo relacionado con la adaptación cinematográfica de la franquicia.

La película live-action se estrenará en cines de todo el mundo el 30 de abril de 2027 y llevará oficialmente el título The Legend of Zelda.

La producción será realizada por Nintendo, Arad Productions Inc. y Sony Pictures Entertainment Inc. De acuerdo con la información difundida por Nintendo, se tratará de una película original basada en las historias, ideas y conceptos desarrollados a lo largo de los 40 años de videojuegos de la franquicia.

La compañía no presentó durante esta comunicación mayores detalles sobre la trama, el elenco o las características de la producción cinematográfica.

El proyecto se incorporará a las celebraciones previstas para 2027, después de una primera etapa de actividades y lanzamientos vinculados con el aniversario durante 2026.

Cuatro décadas de The Legend of Zelda

The Legend of Zelda nació en 1986 y se convirtió en una de las principales franquicias de Nintendo. A lo largo de cuatro décadas, la serie incorporó diferentes protagonistas, escenarios, mecánicas y líneas narrativas alrededor del universo de Hyrule.

Ocarina of Time, lanzado originalmente en 1998, ocupa un lugar central dentro de la historia de la saga y ahora será adaptado para Nintendo Switch 2 con modificaciones en gráficos, controles, sonido, música, diálogos y funciones complementarias.

Nintendo, fundada en Kioto en 1889, comenzó sus actividades con la fabricación y comercialización de cartas Hanafuda. La compañía ingresó posteriormente al mercado de los videojuegos y lanzó en Japón la consola Family Computer, conocida como Famicom, en 1983.

Desde entonces, desarrolló franquicias como Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Pokémon, Metroid, Kirby, Animal Crossing, Pikmin y Splatoon.

Según los datos difundidos por la empresa, Nintendo lleva vendidos más de 6.100 millones de videojuegos y más de 870 millones de unidades de hardware en todo el mundo.

Con los anuncios realizados en septiembre de 2026, la compañía puso en marcha el calendario de actividades por los 40 años de The Legend of Zelda, que incluirá nuevos videojuegos, hardware, accesorios, contenidos para aplicaciones, propuestas musicales y la llegada de la primera película live-action de la franquicia en abril de 2027.