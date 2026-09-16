Apple tiene una opción en su catálogo de iPhone que busca acercar las funciones avanzadas de procesamiento de datos a más usuarios

El iPhone 16e de 512 GB es un celular de entrada que Apple lanzó al mercado para reemplazar de forma definitiva a la histórica familia SE. Mercado Libre lo ofrece en la tercera semana de septiembre de 2026 con un 28% de descuento sobre su precio de lista y en hasta 18 cuotas sin interés.

De acuerdo a la oferta publicada en la página web de la propia Mercado Libre dedicada a productos que importa directamente, este iPhone tiene un precio de lista de $2.499.999, pero que baja a $1.779.999, con un 28% de descuento incluido. Este precio puede abonarse en 12 cuotas de $148.333,25. Incluso se puede obtener un 8% de descuento adicional si se abona en un pago con medios seleccionados. Si se abona con la tarjetas de crédito, hay disponibilidad de pagarlo en hasta 18 cuotas sin interés.

Ficha técnica del iPhone 16e

Color: Blanco

Año de lanzamiento: 2025

Tamaño de la pantalla: 6.1" (14.67 cm x 7.15 cm x 7.8 mm)

(14.67 cm x 7.15 cm x 7.8 mm) Tipo de pantalla: Retina

Tipo de resolución de la pantalla: Full HD+

Resolución de la pantalla: 2532 px x 1170 px

Brillo máximo de la pantalla: 800 cd/m²

Velocidad del procesador: 6 GHz

Memoria RAM: 8 GB

Memoria interna: 512 GB

Cámara trasera principal: 48 Mpx

Resolución de video de la cámara trasera: 3840 px x 2160 px

Zoom digital: 10x

Desbloqueo: Reconocimiento facial

Red móvil 5G

Es Dual SIM

Con NFC

Tipo de conector de carga: USB-C

Es resistente a salpicaduras, al agua y al polvo

Peso: 167 gramos

El origen de un iPhone particular

La compañía californiana eliminó en este iPhone la sigla tradicional SE con el objetivo de integrar este dispositivo dentro de la serie 16. Esta decisión comercial respondió a una necesidad de la industria de la telefonía móvil. La expansión de las herramientas de inteligencia artificial (IA) requiere componentes modernos en todas las gamas. Para revisar el comunicado oficial del fabricante podés ingresar a su informe global en el sitio web del fabricante.

Este dispositivo nació para resolver un dilema central de los usuarios de telefonía móvil. El iPhone 16e permite acceder a las funciones avanzadas de Apple Intelligence sin exigir el desembolso de dinero que requieren las versiones Pro o Pro Max. Para lograr este balance, el fabricante aprovechó una estructura de aluminio con tapa trasera de cristal y protección frontal Ceramic Shield. En su interior, el teléfono móvil alberga el procesador A18 de tres nanómetros.

En este esquema, la versión con 512 GB de almacenamiento cobra un valor central para el público profesional. En la era del procesamiento local de datos, la memoria interna actúa como una extensión de la memoria del sistema para ejecutar modelos de inteligencia artificial y guardar archivos pesados sin depender de la nube.

En el mercado argentino, este celular representa la puerta de entrada más reciente para quienes buscan renovar su equipo dentro de la plataforma iOS. La combinación de una gran capacidad de almacenamiento con soporte de garantía oficial convierte a esta variante en una opción muy buscada por ejecutivos y creadores de contenido.

¿Cómo responde el hardware del iPhone 16e con el procesador A18 y el módem C1?

El iPhone 16e funciona con el chip Apple A18 de tres nanómetros, el mismo cerebro que impulsa al iPhone 16 estándar. Este componente cuenta con una CPU de seis núcleos, dividida en dos núcleos de alto rendimiento a 4,04 GHz y cuatro núcleos de eficiencia energética a 2,20 GHz. El motor gráfico dispone de cuatro núcleos con aceleración por hardware para trazado de rayos.

Para reducir los costos de fabricación, Apple utilizó una versión seleccionada del chip A18. En estos procesadores, uno de los cinco núcleos gráficos de la versión estándar no se activa, de modo que el chip queda configurado con cuatro núcleos de GPU. Esta modificación no altera el trabajo diario del usuario y permite ejecutar videojuegos exigentes con total fluidez.

El iPhone 16e incorpora 8 GB de memoria RAM LPDDR5X, el doble de lo que ofrecía el antiguo iPhone SE de tercera generación. Este volumen de memoria RAM es el requisito técnico mínimo e indispensable que exige el sistema operativo para correr las funciones de Apple Intelligence en el teléfono. Sin esa memoria, las tareas de procesamiento inteligente no pueden funcionar.

Otra novedad relevante es el debut del módem celular Apple C1, el primer chip de conectividad móvil diseñado de forma íntegra por la propia compañía. Esta pieza propia mejora la gestión de energía en redes 5G y alcanza velocidades de descarga y subida iguales o superiores a los chips de proveedores externos.

La batería alcanza una capacidad de 4005 mAh, lo que representa una cifra récord para un iPhone con pantalla de 6,1 pulgadas. El teléfono móvil ofrece hasta 26 horas de reproducción de video continuas. Esta cifra supera en 6 horas la autonomía del iPhone 11 y aventaja por 12 horas a las generaciones anteriores del iPhone SE. Un análisis rápido de su diseño y de la duración de la batería se encuentra disponible en el siguiente video:

¿Qué funciones de software y Apple Intelligence podés aprovechar en este equipo?

El iPhone 16e llega de fábrica con el sistema operativo iOS 18 y soporte garantizado para las actualizaciones de los próximos años. La gran estrella de este modelo es la integración nativa de Apple Intelligence. Esta plataforma de inteligencia personal ayuda a redactar textos, resumir correos electrónicos y priorizar notificaciones importantes en la pantalla de inicio.

Entre las herramientas creativas más útiles, podés usar la función Clean Up en la aplicación Fotos para eliminar objetos o personas no deseadas de tus imágenes. Además, tenés la opción de crear emojis personalizados mediante Genmoji y generar ilustraciones originales con la aplicación Image Playground directamente desde el teclado.

El asistente Siri presenta un diseño renovado y una comprensión del lenguaje mucho más natural. Siri mantiene el contexto entre distintas preguntas seguidas y comprende tus peticiones aunque te trabes al hablar. A su vez, el sistema integra el acceso gratuito a ChatGPT en Siri y en las herramientas de escritura, sin necesidad de crear una cuenta externa ni exponer tus datos privados.

En el lateral del teléfono encontrás el Botón de Acción en reemplazo de la antigua llave de silencio. Este botón físico personalizable te permite abrir la cámara, encender la linterna, grabar una nota de voz o activar la función Visual Intelligence. Con esta herramienta de análisis visual, apuntás la cámara a un objeto o lugar para obtener información al instante.

El dispositivo incluye funciones de seguridad satelital para situaciones de emergencia en zonas sin señal de telefonía ni red Wi-Fi. El sistema permite enviar mensajes de texto vía satélite, solicitar asistencia en carretera y compartir tu ubicación en la aplicación Buscar. También cuenta con detección automática de accidentes de tránsito graves.

¿Cómo rinde la cámara de 48 megapíxeles y qué tal se ve la pantalla OLED?

La pantalla del iPhone 16e adopta un panel OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas con resolución de 2532 por 1170 píxeles y una densidad de 460 píxeles por pulgada. El display ofrece un contraste elevado de dos millones a uno, soporte para HDR10 y Dolby Vision, y un brillo máximo típico de 800 nits que alcanza los 1200 nits en contenidos de alto rango dinámico. Podés ver un desempaque detallado de sus colores y pantalla en el siguiente video:

Para mantener un valor de venta accesible, Apple conservó el corte tradicional o muesca en el sector superior del panel para alojar el sistema Face ID. Por lo tanto, este modelo no incluye la Isla Dinámica que poseen los teléfonos superiores de la línea. La frecuencia de actualización se mantiene en los 60 Hz estándar de la gama de entrada.

En la parte trasera, el teléfono posee un sistema de cámara de dos en una, construido sobre un único sensor principal de 48 megapíxeles llamado cámara Fusion. Esta lente tiene una apertura de f/1.6, estabilización óptica de imagen y píxeles de enfoque híbridos. Aunque no cuenta con una lente física secundaria, realiza un recorte en el centro del sensor para tomar fotos de 12 megapíxeles con un zoom óptico de dos aumentos de alta resolución.

La cámara frontal TrueDepth alcanza los 12 megapíxeles con enfoque automático para lograr selfies nítidas y videollamadas de alta definición. En la grabación de video, el equipo registra en calidad 4K Dolby Vision a 60 cuadros por segundo, con captura de Audio Espacial y herramientas de edición de sonido como Audio Mix para reducir el ruido del viento. Podés repasar una prueba rápida de las capacidades fotográficas en el siguiente video

¿Cuáles son las principales fortalezas de este modelo frente al iPhone 16 común?

La principal ventaja del iPhone 16e de 512 GB es la relación entre su capacidad de almacenamiento, su potencia interna y su costo de venta. Este teléfono te da acceso al procesador A18 y a los 8 GB de RAM indispensables para la inteligencia artificial por un monto menor al del iPhone 16 estándar. Tenés la misma velocidad de cómputo en las tareas de todos los días.

La autonomía de la batería representa otro punto a favor muy marcado. Gracias a la combinación de la batería de 4005 mAh y la eficiencia del nuevo módem C1, el dispositivo alcanza tiempos de uso en reproducción de video que igualan o superan a modelos más costosos. La gestión de la energía te permite completar jornadas de trabajo extensas sin buscar un enchufe.

El almacenamiento masivo de 512 GB en la tecnología NVMe garantiza una gran soltura para guardar archivos pesados sin depender de la conexión a internet. Podés almacenar miles de fotografías en alta resolución, horas de video en formato 4K y aplicaciones pesadas sin sufrir por el espacio disponible. Esta capacidad resulta ideal para profesionales en movimiento.

El puerto USB-C simplifica la carga del teléfono al permitir el uso del mismo cable que empleás para una computadora Mac, un iPad o unos auriculares AirPods. Además, la presencia del Botón de Acción te brinda un acceso directo a tus aplicaciones o accesos directos favoritos con una sola pulsación.

¿Qué debilidades tenés que considerar antes de comprarlo?

A pesar de sus puntos fuertes, el iPhone 16e presenta ausencias técnicas que tenés que evaluar antes de decidir la compra. La omisión más notable es la falta de compatibilidad con la tecnología MagSafe y con la carga inalámbrica Qi2. El teléfono solo admite carga inalámbrica Qi tradicional de 7,5 watts, de modo que no se adhiere mediante imanes a los accesorios o cargadores magnéticos sin una funda especial. Un análisis crítico de estos recortes en formato vertical se encuentra en el siguiente video:

El apartado fotográfico carece de una lente ultra gran angular dedicada. Esto significa que no podés tomar fotografías de paisajes muy amplios ni realizar tomas de tipo macro a objetos muy cercanos. Tampoco encontrás el botón físico capacitivo llamado Control de Cámara que Apple incorporó en la línea 16 para ajustar el zoom o la exposición con el dedo.

El panel frontal conserva la muesca negra en el sector superior y no ofrece la fluidez de la tasa de refresco a 120 Hz. El brillo máximo en exteriores también es menor en comparación con el modelo estándar, que alcanza los 2000 nits bajo la luz directa del sol. Para quienes usan el celular muchas horas al aire libre, esa diferencia de brillo es apreciable.

En el apartado de conectividad, el puerto USB-C está limitado a la velocidad de transferencia USB 2.0 de hasta 480 Mb por segundo y no admite salida de video por cable DisplayPort. Por último, el teléfono no incluye el chip Ultra Wideband U2 de localización precisa para rastrear objetos AirTag a corta distancia. Para evaluar si te conviene comprar este modelo podés mirar la reseña en el siguiente video:

¿Cuál es el perfil de usuario que mejor puede aprovechar este celular?

El iPhone 16e de 512 GB responde a las necesidades de usuarios que buscan un rendimiento elevado con una gran capacidad de almacenamiento sin llegar a los valores de la gama Pro. Este modelo resulta idóneo para profesionales, ejecutivos y trabajadores independientes que necesitan llevar en el bolsillo bases de datos, documentos pesados y material multimedia sin saturar la memoria.

Este teléfono también se adapta muy bien a la rutina de creadores de contenido para redes sociales que graban videos en formato 4K y toman fotografías de productos de manera constante. Aunque el equipo carece de lente gran angular, la calidad de la cámara principal de 48 megapíxeles con zoom de dos aumentos permite lograr imágenes con excelente definición y colores fieles.

Otro grupo que se beneficia con esta compra son los usuarios que provienen de generaciones de iPhone más antiguas, como los modelos 11, 12 o el propio SE de tercera generación. Para estas personas, el salto tecnológico es notable en todos los frentes: ganan la pantalla OLED sin bordes, la rapidez del chip A18, los 8 GB de RAM, la batería de larga duración y el conector USB-C.

Por último, las pequeñas y medianas empresas encuentran en esta variante una opción valiosa para la flota de celulares corporativos. La combinación de la Factura A, la garantía de servicio en el país y la proyección de recibir actualizaciones de software por más de cinco años asegura una inversión protegida en el tiempo.