Shein y Temu analizan una nueva etapa en Argentina mientras Mercado Libre refuerza su logística y pagos para competir en el ecommerce local

La semana pasada, Mercado Libre realizó el Mercado Libre Experience, su evento anual destinado a vendedores y partners, donde distintos actores del sector analizaron la evolución del comercio electrónico en Argentina. Entre las cuestiones que comenzaron a ganar espacio en las conversaciones aparece la posibilidad de una nueva etapa de expansión de Shein y Temu en el país.

El encuentro también permitió observar el peso que adquirió el comercio electrónico en la economía argentina y la competencia entre plataformas nacionales e internacionales. En el centro de esa disputa aparecen la logística, los precios, la variedad de productos, los medios de pago y la posibilidad de convertir a la Argentina en un mercado de abastecimiento y exportación.

Mercado Libre y el crecimiento del ecommerce argentino

Uno de los datos difundidos durante el Mercado Libre Experience estuvo relacionado con el impacto económico de la compañía. Según un informe presentado por la empresa, Mercado Libre aportó u$s5.400 millones en valor agregado a la economía argentina, equivalente al 1% del PBI.

La dimensión del comercio electrónico también quedó reflejada en la composición del evento realizado en La Rural. Allí se reunieron vendedores, empleados, dueños de pequeñas y medianas empresas, consultores, creadores de contenido y otros profesionales vinculados con la actividad.

En el hall central también estuvieron presentes empresas argentinas consolidadas y compañías internacionales vinculadas con distintos segmentos del ecosistema digital. En ese contexto, una cuestión apareció de manera recurrente en las conversaciones con ejecutivos del sector: el crecimiento de la competencia de origen chino.

"Se están viniendo con todo", fue una de las respuestas obtenidas ante la consulta sobre los próximos movimientos de las plataformas asiáticas.

El interés tiene relación con el crecimiento que tuvieron Shein y Temu entre los consumidores argentinos. De acuerdo con datos citados por iProUP, los argentinos gastaron más de u$s700 millones en ambas plataformas en lo que va del año.

La posibilidad de una segunda etapa de expansión estaría vinculada con la búsqueda de una estructura que permita responder con mayor velocidad a la demanda local. Para las plataformas, avanzar hacia una infraestructura logística más cercana al consumidor permitiría modificar parte de las condiciones que actualmente caracterizan las compras internacionales.

Qué busca Mercado Libre frente a Shein y Temu

La competencia con las plataformas asiáticas no es un fenómeno nuevo para Mercado Libre. La compañía avanzó con infraestructura propia en China para abastecer su programa Compra Internacional y reducir costos vinculados con el ingreso de productos importados a distintos mercados latinoamericanos.

Otro movimiento fue el registro de Balse, una marca propia de indumentaria básica de Mercado Pago. Estas iniciativas se desarrollaron en un contexto en el que Shein también buscó ampliar su presencia regional mediante un proyecto de fabricación y distribución en Brasil.

Para Gastón Lavorato, experto en comercio internacional y CEO de Trustars, una eventual instalación de centros de distribución de las plataformas asiáticas podría "transformar una experiencia de compra internacional en una prácticamente local".

"Hoy, sus ventajas son precio, variedad y capacidad de descubrir productos. Un centro de distribución puede reducir tiempos de entrega de semanas a días, simplificar devoluciones, consolidar cargas internacionales y anticipar qué productos tienen mayor rotación para almacenarlos localmente", explicó.

Diego Kupferberg, experto en negocios digitales y fundador de API Hub de Negocios, señaló que una estructura de este tipo permitiría "importar en contenedores en vez de paquete individual y reducir el costo logístico unitario".

El especialista también planteó que operar mediante una estructura local podría modificar el marco regulatorio de las plataformas. Según su análisis, actuar como importador local y no mediante envíos postales individuales podría reducir parte de las discusiones relacionadas con la competencia entre estos modelos.

La relación entre Mercado Libre y Temu ya tuvo un capítulo ante Defensa de la Competencia. Mercado Libre había cuestionado determinadas prácticas de la plataforma china, mientras que el representante de Temu en Argentina presentó una contrademanda por supuesto hostigamiento. Finalmente, ambas compañías desistieron del proceso.

Precio, variedad y logística en la competencia

Lavorato identificó tres variables en las que las plataformas chinas pueden competir con Mercado Libre: precio, surtido y entretenimiento aplicado al comercio electrónico.

Kupferberg detalló que el precio constituye uno de los principales factores, debido a la posibilidad de acceder a productos directamente desde los fabricantes y reducir la cantidad de intermediarios. Según su descripción, las diferencias pueden alcanzar hasta el 70% en algunas categorías como bazar, indumentaria y accesorios.

El segundo elemento es el catálogo. El modelo de Temu incorpora una renovación constante de productos y una oferta amplia que busca generar nuevas oportunidades de compra dentro de la plataforma.

El tercer factor está relacionado con la interacción dentro de las aplicaciones. Cupones, promociones, descuentos asociados al registro y otras herramientas forman parte de una estrategia de gamificación orientada a aumentar la frecuencia de uso.

Mercado Libre, en cambio, cuenta con una estructura desarrollada alrededor de la logística local, los medios de pago, la atención al cliente y los vendedores radicados en el país. Lavorato citó datos de Euromonitor según los cuales la empresa concentra el 73% del ecommerce argentino.

Kupferberg agregó que la diferencia también se observa en los tiempos de entrega. De acuerdo con un informe de UADE citado por el especialista, las entregas de Shein y Temu rondan los 22 días hábiles y no siempre incluyen una fecha exacta de recepción.

Mercado Libre ofrece plazos más cortos y previsibles, incluso cuando la operación involucra productos internacionales. La compañía también desarrolló un hub logístico en Asia bajo el modelo denominado "fulfilled-from-China", mediante el cual busca tener mayor control sobre la cadena de suministro.

A esto se suman las garantías de devolución, la atención al cliente local y el soporte de los vendedores argentinos.

"La diferencia se entiende con un ejemplo sencillo: Temu puede mostrarme algo que no sabía que quería y ofrecérmelo increíblemente barato. Mercado Libre puede entregarme mañana algo que necesito hoy", explicó Lavorato.

Qué es el "Temu Inverso"

La discusión sobre las plataformas internacionales también está relacionada con una modificación del régimen de exportaciones. El Gobierno firmó el decreto 604/2026, que flexibiliza la venta al exterior de productos argentinos mediante el sistema postal.

El mecanismo fue denominado "Temu Inverso" por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, debido a que busca facilitar que pequeños vendedores argentinos puedan utilizar el comercio electrónico para enviar productos a consumidores de otros países.

Para Lavorato, una eventual infraestructura logística de las plataformas asiáticas en Argentina podría tener una función en ambos sentidos. Además de recibir mercadería procedente de Asia, esos centros podrían utilizarse para consolidar productos argentinos destinados a mercados internacionales.

"La regulación habilita el camino, pero no significa que Temu o Shein vayan a incorporar vendedores argentinos. Requiere que las plataformas desarrollen onboarding de vendedores, integración logística, pagos, devoluciones, impuestos y centros de consolidación", explicó.

El especialista señaló que el nuevo esquema modifica las condiciones para las pequeñas empresas que buscan exportar. Según su descripción, anteriormente una operación de bajo valor podía enfrentar una estructura administrativa asociada a una exportación de mayor escala.

"El ecommerce necesita lo contrario: millones de exportaciones pequeñas y simples", sostuvo.

Kupferberg consideró que Mercado Libre cuenta con herramientas para participar de ese proceso. Entre ellas mencionó el programa Crossborder Trade Business, que permite vender con una misma cuenta en Brasil, México, Colombia, Chile y Argentina.

También destacó que Meli Log obtuvo autorización de ENACOM para operar como courier postal internacional.

Amazon también participa de este segmento, mientras que Shein y Temu tienen actualmente un modelo centrado en las compras B2C y no funcionan como marketplaces abiertos a vendedores argentinos. Esa situación podría modificarse si las plataformas decidieran incorporar comerciantes locales.

Qué productos argentinos podrían venderse al exterior

La apertura de nuevos canales de exportación mediante plataformas digitales plantea una posibilidad adicional para las pequeñas y medianas empresas argentinas.

Kupferberg mencionó entre las categorías con potencial:

Indumentaria de diseño

Marroquinería

Joyería y productos de plata

Cosmética natural

Alimentos gourmet no perecederos

Artículos de decoración y diseño industrial

Lavorato indicó que más de 400 usuarios argentinos utilizaron Exporta Simple durante 2025 para llegar a más de 70 destinos internacionales y señaló que los artículos de cuero estuvieron entre los productos más vendidos.

"La oportunidad no está en competir con China fabricando una remera genérica más barata, sino vender diferenciación, origen y marca", explicó.

Sin embargo, la expansión de las exportaciones mediante ecommerce todavía enfrenta un factor relacionado con los costos. Kupferberg señaló que el envío internacional puede representar entre el 20% y el 30% del valor del producto.

A esto se suma la necesidad de que ARCA reglamente los aspectos operativos derivados de la nueva normativa.

Mercado Pago y la competencia por los pagos digitales

La disputa entre Mercado Libre y las plataformas asiáticas también involucra los servicios financieros. Mercado Libre prevé destinar u$s3.400 millones de inversión en Argentina durante este año, dentro de una estrategia que comprende distintas áreas de su ecosistema.

Al mismo tiempo, las compañías vinculadas con China comenzaron a ampliar su presencia en el segmento de pagos.

Un ejemplo es la conexión de Alipay+ con el esquema nacional de códigos QR argentino mediante la fintech PVS. El sistema permite que viajeros internacionales utilicen billeteras compatibles para realizar pagos en comercios locales.

Christian Balatti, consultor fintech y CEO de EsXAI, explicó que los pagos representan un canal de adquisición relevante porque concentran operaciones frecuentes y generan información sobre el comportamiento de los usuarios.

A partir de esa infraestructura, las empresas pueden desarrollar otros servicios financieros, entre ellos:

Crédito al consumo y al comercio

Cuotas

Programas de fidelización

Seguros embebidos

Cambio de moneda

Remesas

Financiamiento para proveedores

Operaciones de ecommerce transfronterizo

Para las plataformas asiáticas, la incorporación de servicios de pago también puede reducir la cantidad de intermediarios involucrados en las transacciones. Actualmente, Mercado Pago y MODO funcionan como medios de pago en Shein y Temu.

Kupferberg planteó que la competencia entre las billeteras puede desarrollarse en dos frentes. Para los vendedores, mencionó variables como comisiones, acreditación inmediata, crédito, herramientas de gestión, acceso a compradores internacionales y cobro de exportaciones.

Para los consumidores, en tanto, señaló factores como financiación, cashback, descuentos, crédito, inversiones y la integración de servicios dentro de una misma experiencia digital.

El escenario plantea una transformación del comercio electrónico argentino, con plataformas internacionales que buscan ampliar su presencia local y empresas nacionales que cuentan con infraestructura para vender productos argentinos fuera del país.

Según Lavorato, para que ese proceso se consolide deben converger cuatro elementos: marketplaces globales, exportación simplificada, logística internacional competitiva y sistemas de pagos cross-border.

El desarrollo de esas herramientas determinará las condiciones en las que vendedores argentinos podrán utilizar plataformas digitales para acceder a consumidores de otros mercados y, al mismo tiempo, cómo competirán en el mercado local empresas como Mercado Libre, Shein y Temu.

El avance de las plataformas internacionales suma una nueva dimensión a la competencia dentro del ecommerce argentino. Mientras Mercado Libre amplía su infraestructura logística y financiera, Shein y Temu cuentan con una oferta basada en precios, variedad y compras internacionales.

A la vez, los cambios regulatorios vinculados con las exportaciones abren un nuevo frente para los vendedores locales. La posibilidad de simplificar envíos al exterior, junto con el desarrollo de servicios de logística y pagos cross-border, incorpora a las pequeñas y medianas empresas a una competencia que hasta ahora estuvo concentrada principalmente en el acceso de los consumidores argentinos a productos importados.

En ese contexto, la logística, los medios de pago, los costos de importación y exportación y las condiciones para incorporar vendedores locales aparecen entre los principales aspectos que definirán la evolución del comercio electrónico en Argentina durante esta nueva etapa.