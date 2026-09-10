Toda la actividad vinculada a Mercado Libre ya genera el 1% del PBI argentino

Así lo informó la propia empresa, al resaltar que todo el ecosistema que opera en la plataforma generó en 2025 u$s5.400 millones en la economía argentina

Mercado Libre movió u$s5.400 millones en la economía argentina durante 2025, una cifra que representa el 1% del Producto Bruto Interno. El dato surge del informe Efecto MELI, presentado por la propia compañía en su evento anual que reunió a más de 11.000 emprendedores y vendedores.

El ecosistema de la plataforma -que incluye comercio electrónico, pagos digitales, logística y servicios financieros- sostuvo además 126.500 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos. Una dimensión que confirma el peso creciente de la compañía en la actividad económica del país.

"El crecimiento de nuestro ecosistema se traduce en oportunidades concretas para quienes venden, compran y trabajan con Mercado Libre", señaló Adrián Ecker, country manager de la compañía para Argentina, durante la presentación del Mercado Libre Experience.

Más de 3,5 millones de pymes y emprendedores argentinos operaron dentro del ecosistema durante 2025, mientras que casi 42.000 comenzaron a vender online por primera vez en sus vidas.

Para el 67% de los vendedores activos en la plataforma, Mercado Libre representó su primera experiencia de comercio electrónico. Un dato que refleja el rol de puerta de entrada al mundo digital que cumple el marketplace para miles de negocios del país.

Mercado Libre reveló el alcance de todo su ecosistema en la economía

Cómo llegó Mercado Libre a ciudades donde antes no tenía presencia

La magnitud del fenómeno también se mide en alcance geográfico. Más de la mitad de las pymes que venden en Mercado Libre lograron llegar durante el último año a ciudades donde antes no tenían presencia comercial.

Dos de cada tres envíos cruzaron al menos una frontera provincial. Esa integración entre mercados de distintas regiones del país marca una diferencia con el comercio tradicional, donde la distribución suele concentrarse en grandes centros urbanos.

La empresa ya anunció que invertirá US$3400 millones en Argentina durante 2026 y sumará 1800 empleados. Con esa incorporación, alcanzará una plantilla total de 18.600 trabajadores en el país.

Qué cambia en Meli+ y por qué es clave para las ventas del interior

A partir del próximo lunes, los suscriptores de Meli+ accederán a envíos gratuitos en compras desde $15.000. Hasta ahora, el umbral mínimo era de $33.000.

La medida apunta a impulsar categorías de menor ticket promedio. Alimentos, productos de limpieza y artículos de tocador son los segmentos donde el costo logístico suele tener mayor peso en la decisión de compra.

Al mismo tiempo, la compañía busca fortalecer las ventas en el interior del país, donde el impacto del envío sobre el precio final resulta mucho más relevante que en Buenos Aires o Córdoba capital.

La jugada también tiene un objetivo adicional: acelerar el crecimiento de Meli+, el programa de membresías de la compañía. Según explicó Ecker, la expectativa es duplicar la cantidad de suscriptores durante los próximos 12 meses.

La apuesta se apalanca en una propuesta de beneficios que combina envíos gratuitos, descuentos exclusivos y acceso a servicios de entretenimiento. Una estrategia de fidelización cada vez más agresiva en un mercado donde la competencia por usuarios recurrentes no para de intensificarse.

Por qué Mercado Libre ahora va por las compras cotidianas

La movida revela una de las principales transformaciones que atraviesa el comercio electrónico argentino. Después de consolidarse en categorías de alto valor —tecnología, electrodomésticos, indumentaria—, las plataformas ahora buscan ganar participación en compras cotidianas y de reposición frecuente.

En ese escenario, reducir la barrera del costo de envío se vuelve una herramienta clave para captar un volumen mucho más amplio de operaciones. No se trata solo de vender más caro, sino de vender más seguido.

El informe también muestra cómo la tecnología empieza a jugar un papel central en el desarrollo de los vendedores. Durante 2025, casi la mitad de las pymes que comercializan productos en Mercado Libre utilizó herramientas de inteligencia artificial por primera vez.

Entre quienes las adoptaron, cerca del 70% las empleó para mejorar las imágenes de sus publicaciones. Otros vendedores recurrieron a estas soluciones para generar videos promocionales o analizar reseñas, reclamos y cancelaciones de manera automatizada.

Con una contribución equivalente al 1% del PBI, millones de usuarios y vendedores operando dentro de sus plataformas, y nuevas inversiones destinadas a fortalecer su infraestructura, Mercado Libre busca instalar una idea cada vez más presente en el mercado: que su negocio ya trasciende el comercio electrónico y los pagos digitales para convertirse en un ecosistema con impacto directo sobre la actividad económica argentina.