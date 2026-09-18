Analizamos el OnePlus 13R, un celular de gama media con pantalla grande y gran batería. Conocé su precio y los canales para importarlo

Las pantallas grandes dejaron de ser un lujo reservado a los celulares más caros. En la gama económica ya aparecen equipos con paneles amplios, colores intensos y desplazamientos fluidos, una combinación pensada para ver series, jugar, editar fotos o simplemente leer con mayor comodidad sin pagar el costo de un modelo premium.

El atractivo de estos teléfonos móviles está en el equilibrio: ofrecen una experiencia visual cercana a la gama alta y recortan en funciones menos decisivas para muchos compradores, como la carga inalámbrica, la protección total contra el agua o algunos extras de cámara. Así, el tamaño y la calidad de la pantalla pasan a ser argumentos centrales de compra.

El OnePlus 13R encaja de lleno en esa tendencia. Su panel ProXDR LTPO de 6,78 pulgadas, con resolución de 2780 × 1264 píxeles y frecuencia dinámica de hasta 120 Hz, acompaña un hardware potente y una batería de 6000 mAh. La propuesta apunta a quienes quieren una pantalla vistosa y generosa sin dar el salto a los precios más altos del mercado.

La marca OnePlus no cuenta con representación oficial en la Argentina, por lo que este celular solo se consigue a través de importadores locales o de plataformas de courier internacional. El equipo, que en los Estados Unidos cuesta 599 dólares, combina una pantalla grande de buena calidad, una batería que rinde dos días completos de uso y un procesador de gama alta del año pasado, aunque deja afuera la carga inalámbrica y la resistencia total al agua.

¿Qué especificaciones tiene el OnePlus 13R?

El OnePlus 13R llega con una pantalla OLED de 6,78 pulgadas, resolución de 1264 x 2780 píxeles y una tasa de refresco de hasta 120 Hz. Por dentro funciona con el procesador Snapdragon 8 Gen 3, acompañado de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento en su versión base. La batería es de 6000 mAh con carga rápida por cable de hasta 80 W, aunque sin carga inalámbrica.

El sistema de cámaras traseras suma un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica, un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico 2x y un ultra gran angular de 8 MP, mientras que la cámara frontal es de 16 MP. La certificación de resistencia es IP65, es decir que soporta polvo y salpicaduras, pero no una inmersión completa en agua.

¿Cómo es la pantalla y la batería del OnePlus 13R?

La pantalla es uno de los puntos más fuertes del equipo dentro de su categoría de precio. Ofrece buen brillo bajo luz solar directa y mantiene ese nivel de manera estable durante el uso. La función de pantalla siempre activa cuesta verse a pleno sol sin despertar la pantalla principal, aunque se trata de un detalle menor.

En cuanto a la batería, el rendimiento resulta sólido incluso con la pantalla siempre activa encendida y el modo de alto rendimiento activado: con usos que incluyan recorridos largos registrados con GPS y sesiones extendidas de redes sociales, la carga no baja del 50% al finalizar el día. Para la mayoría de los usuarios, esto se traduce en dos días completos de autonomía con una sola carga.

¿Qué rendimiento ofrece el procesador del OnePlus 13R?

El Snapdragon 8 Gen 3 fue el procesador tope de gama del año 2024 y todavía rinde muy bien en 2026. Con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento en la versión base, el equipo mueve con fluidez tanto las tareas cotidianas como los menús del sistema, y apenas se calienta durante sesiones largas de juegos exigentes.

OnePlus prometió cuatro actualizaciones mayores del sistema operativo y seis años de actualizaciones de seguridad para el 13R, una mejora respecto a generaciones anteriores de la marca, aunque todavía por debajo de los siete años de actualizaciones que ofrece Google para su gama Pixel.

¿Cómo son las cámaras del OnePlus 13R?

La calidad fotográfica del OnePlus 13R es buena en términos generales. El teleobjetivo con zoom óptico 2x representa una mejora frente a la cámara macro de baja resolución que traía el modelo anterior. Las fotos tienden a una estética muy luminosa que, en algunos casos, resulta excesiva, y los detalles finos pueden verse algo artificiales si se los observa de cerca. Con buena luz y un sujeto fotogénico, sin embargo, el resultado final es muy bueno.

¿Cuánto cuesta el OnePlus 13R en la Argentina?

El precio de referencia internacional del OnePlus 13R, en su versión de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, es de 599 dólares. En la Argentina, ese valor cambia según la vía de compra. Los importadores locales que trabajan bajo pedido, como Tecno VL o The UnderTakeR Tec Store, ofrecen el equipo entre 600 y 680 dólares (entre 780.000 y 880.000 pesos aproximadamente, según la cotización del dólar blue o tarjeta), un valor que ya incluye la ganancia del vendedor y los trámites de aduana.

Comprarlo por cuenta propia mediante un courier internacional, como Tiendamia, parte del valor base de 599 dólares, pero una vez sumados el flete por peso y los impuestos de importación puerta a puerta, el costo final termina siendo similar o incluso más alto que el de un importador local.

¿Conviene comprarlo con un importador local o por courier internacional?

La elección depende de qué prioriza cada comprador. Los importadores locales permiten pagar en pesos o en dólares, con una seña de entre el 30% y el 50% del valor y el saldo restante recién cuando el equipo llega al país. Los tiempos de espera, sin embargo, son más largos: las demoras actuales rondan los 40 días hábiles, ya que estas tiendas trabajan con consolidación de carga marítima o aérea propia.

El courier internacional resulta más rápido, con un tiempo de entrega de entre 15 y 25 días corridos desde que el paquete ingresa a los depósitos en Estados Unidos, pero exige el pago del 100% por adelantado con tarjeta de crédito o débito, e incluye de forma obligatoria impuestos nacionales como el Impuesto PAÍS si el pago se realiza en pesos.

¿Qué garantía y trámites aduaneros implica traerlo al país?

Comprar el OnePlus 13R a través de un importador local ofrece un respaldo intermedio, ya que estas tiendas suelen otorgar entre 3 y 6 meses de garantía propia ante fallas de fábrica, además de encargarse por completo de la liberación de la mercadería en la aduana. Traerlo de manera independiente por courier, en cambio, deja al comprador solo con la garantía internacional de origen, generalmente provista por Amazon o la tienda oficial en Estados Unidos, algo difícil de reclamar por los costos logísticos de reenviar el equipo fuera del país.

Además, la responsabilidad del trámite aduanero recae sobre el comprador, que necesita tener habilitados su CUIL y su Clave Fiscal con nivel de seguridad 3 en la AFIP, salvo que utilice servicios prepagos cerrados que gestionan todo el papeleo.

El OnePlus 13R se perfila como una opción de celular económico desde 200.000 pesos para quienes están dispuestos a importarlo para quienes están dispuestos a atravesar el proceso de importación. Si buscás rapidez, el courier internacional te conviene más; si preferís pagar en cuotas y contar con una garantía local, el importador de tecnología es la alternativa más segura.

*Todos los precios mencionados en este artículo corresponden a septiembre 2026