Presentan relojes inteligentes con pulsómetro y hasta 21 días de autonomía, junto a auriculares livianos especialmente pensados para el día a día

Huawei presentará en Argentina una nueva línea de dispositivos orientados al mercado premium, con especial atención en los segmentos de relojes inteligentes y audio. La compañía adelantó algunas de las características de los productos que serán presentados oficialmente esta semana, aunque todavía no confirmó sus precios ni la fecha exacta en la que comenzarán a venderse en el país.

Entre las novedades se encuentra el Huawei Watch GT 7 Pro, un smartwatch que combina funciones vinculadas con el deporte, la navegación y el seguimiento de distintos parámetros de salud. A este modelo se suman el Huawei Watch D3, enfocado en el control de la presión arterial y la salud cardiovascular, y los Huawei FreeClip 2, unos auriculares inalámbricos de formato open-ear.

La presentación definitiva permitirá conocer también los puntos de venta y las condiciones comerciales para el mercado argentino. Por el momento, Huawei se limitó a anticipar las principales características técnicas de los dispositivos.

Huawei Watch GT 7 Pro y sus características principales

El Huawei Watch GT 7 Pro será uno de los principales productos de la nueva generación que la compañía prepara para Argentina. El reloj cuenta con un cuerpo fabricado en titanio de grado aeroespacial, acompañado por un bisel de cerámica nanotecnológica y cristal de zafiro.

La pantalla alcanza un brillo máximo de 3.000 nits, una especificación destinada a facilitar la visualización de la información en diferentes condiciones de iluminación. El dispositivo también incorpora 64 GB de almacenamiento, capacidad que permite descargar mapas para utilizarlos sin conexión.

Otro de los aspectos destacados por Huawei es la autonomía. Según las características informadas por la compañía, el Watch GT 7 Pro puede alcanzar hasta 21 días de duración de batería, dependiendo de las condiciones de uso y de las funciones activadas.

El almacenamiento interno también amplía las posibilidades de utilización del reloj fuera de las zonas con conectividad. La posibilidad de guardar mapas permite consultar información de navegación sin necesidad de mantener una conexión permanente con el teléfono o con una red de datos.

El smartwatch de Huawei apunta al deporte y la aventura

El Huawei Watch GT 7 Pro incorpora funciones específicas para diferentes actividades deportivas. Entre ellas aparecen ciclismo, running, esquí, snowboard y golf, con herramientas destinadas al seguimiento de los entrenamientos y de distintos parámetros relacionados con cada disciplina.

Uno de los desarrollos incluidos en el reloj es el algoritmo XDR, diseñado para mantener una mayor precisión de ubicación en situaciones en las que la señal GPS puede verse afectada.

La tecnología apunta especialmente a escenarios como los túneles o las zonas urbanas donde los edificios pueden dificultar la recepción de la señal satelital. El objetivo del sistema es mejorar la continuidad de los datos de ubicación durante los recorridos.

El equipo también suma métricas avanzadas para el entrenamiento y distintas herramientas relacionadas con el seguimiento de la salud. Entre ellas se encuentra la posibilidad de realizar electrocardiogramas (ECG) y funciones destinadas al monitoreo del sueño.

Además, el reloj incorpora evaluaciones relacionadas con el riesgo de diabetes y de enfermedad coronaria. Estas herramientas forman parte del conjunto de funciones de seguimiento que Huawei integra en el dispositivo.

Huawei Watch D3 incorpora medición de presión arterial

El segundo smartwatch presentado por Huawei es el Watch D3, un modelo orientado específicamente al seguimiento de la presión arterial y otros indicadores relacionados con la salud cardiovascular.

Una de sus principales características es la incorporación de una bolsa de aire integrada en la correa, que permite realizar mediciones automáticas de la presión. El sistema busca facilitar el control periódico sin necesidad de utilizar un tensiómetro convencional por separado.

El reloj también incorpora el sistema de medición ambulatoria de la presión arterial, conocido como MAPA. Esta función permite realizar controles durante distintos momentos del día y de la noche, con el objetivo de obtener registros de la presión arterial a lo largo de un período determinado.

La incorporación de esta herramienta diferencia al Watch D3 dentro de la nueva oferta de dispositivos de Huawei, debido a que el seguimiento de la presión ocupa un lugar central entre sus funciones.

Pantalla, deportes y seguimiento cardiovascular en el Watch D3

El Huawei Watch D3 cuenta con una pantalla de 1,92 pulgadas y ofrece más de 100 modos deportivos. De esta manera, el dispositivo combina las herramientas destinadas al seguimiento cardiovascular con funciones vinculadas con la actividad física.

Entre sus prestaciones se encuentran también herramientas para analizar la presión arterial antes y después del ejercicio. Estos registros permiten comparar los valores obtenidos en diferentes momentos de la actividad física.

La propuesta del Watch D3 está orientada a usuarios que buscan centralizar en un único dispositivo funciones relacionadas con la actividad deportiva y el monitoreo de determinados indicadores de salud.

Como ocurre con otros relojes inteligentes de la compañía, las funciones disponibles dependen del uso que se haga del equipo y de las herramientas seleccionadas por el usuario.

FreeClip 2, los nuevos auriculares open-ear de Huawei

En el segmento de audio, Huawei presentó los FreeClip 2, unos auriculares inalámbricos con formato open-ear. Este diseño permite mantener el contacto con el entorno mientras se escucha contenido o se realizan llamadas.

Cada unidad pesa apenas 5,1 gramos y conserva el sistema de diseño C-Bridge utilizado por la familia FreeClip. La estructura fue desarrollada para adaptarse a la oreja y mantener los auriculares sujetos durante su utilización.

A diferencia de los modelos que incorporan cancelación activa de ruido, los FreeClip 2 no cuentan con esta tecnología. Su diseño apunta a que el usuario pueda continuar percibiendo los sonidos del ambiente mientras utiliza los auriculares.

Esta característica puede resultar especialmente relevante en actividades como el ejercicio físico o en situaciones laborales en las que se necesita mantener cierto nivel de atención sobre el entorno.

Los FreeClip 2 ofrecen hasta 38 horas de autonomía

Los nuevos auriculares de Huawei ofrecen hasta 38 horas de autonomía total, considerando el uso combinado de los auriculares y su estuche de carga.

El dispositivo también cuenta con certificación IP57, que brinda resistencia frente al polvo y al agua dentro de las condiciones contempladas por esa clasificación.

Otra de las funciones incorporadas está relacionada con los controles mediante gestos. Los usuarios pueden realizar determinadas acciones sin necesidad de utilizar directamente el teléfono. Entre las opciones disponibles se encuentran movimientos de cabeza para responder llamadas.

El sistema busca ampliar las alternativas de interacción con los auriculares y reducir la necesidad de manipular el dispositivo durante determinadas actividades.

Cuándo llegarán los nuevos productos de Huawei a Argentina

Por el momento, Huawei no confirmó los precios ni la fecha exacta de disponibilidad de los nuevos dispositivos en Argentina.

La empresa tiene previsto realizar un evento oficial durante la próxima semana, instancia en la que se conocerán más detalles sobre el lanzamiento local. Allí también se informarán los puntos de venta habilitados para adquirir los productos.

La presentación ante la prensa funcionó como un adelanto de la nueva oferta que Huawei prepara para el mercado argentino. Los tres productos anunciados cubren diferentes segmentos dentro del ecosistema de dispositivos de la compañía.

El Huawei Watch GT 7 Pro concentra sus funciones en el deporte, la navegación, la autonomía y el seguimiento de distintos indicadores de salud. El Huawei Watch D3 pone el foco en la presión arterial y el monitoreo cardiovascular, mientras que los FreeClip 2 amplían la propuesta de Huawei en el segmento de audio inalámbrico con un formato abierto.

Los datos definitivos sobre precios, disponibilidad y canales de comercialización quedarán sujetos al anuncio oficial que la compañía realizará la próxima semana en Argentina.