Relevamiento exclusivo de los catorce celulares con jack de 3.5 mm que se consiguen en las tiendas oficiales de Argentina en septiembre

Solo 14 modelos de celulares con entrada jack 3.5 mm para auriculares se consiguen en las tiendas digitales oficiales de Samsung, Motorola, Xiaomi y TCL en la Argentina, en septiembre de 2026. Motorola encabeza la oferta con cinco modelos, TCL iguala esa cifra, Xiaomi aporta tres y Samsung conserva apenas uno.

Estos 14 equipos se concentran en los segmentos de entrada y gama media, los más demandados en un mercado donde los consumidores priorizan el ahorro y la practicidad. El conector de auriculares, lejos de ser un capricho retro, sigue respondiendo a necesidades concretas: audio sin compresión, cero latencia para juegos, y compatibilidad con auriculares con cable que cuestan una fracción de cualquier modelo Bluetooth, como detalló iProfesional en su análisis sobre celulares con entrada jack.

Qué ofrece Motorola, la marca con más opciones con jack

Motorola es la marca que más apuesta por el jack 3.5 mm en la Argentina. En la tienda oficial de Motorola se ofrece financiación de hasta 18 cuotas sin interés, envío gratis y un 10% de descuento en un pago. Entre sus modelos con conector de auriculares se destacan cinco equipos que cubren desde la gama de entrada hasta la media.

El moto g86 5G es el más completo del lote. Trae pantalla pOLED de 6,7 pulgadas con resolución 1.5K, procesador MediaTek Dimensity 7300, 8 GB de RAM (ampliable a 24 GB con RAM Boost), 256 GB de almacenamiento, batería de 5200 mAh con carga TurboPower de 30W y cámara principal de 50 MP con sensor Sony LYTIA 600 y estabilización óptica (OIS). Corre Android 15 con la capa My UX.

El moto g56 5G comparte la pantalla de 6,7 pulgadas en formato FHD+ LTPO, los 8 GB de RAM y los 256 GB de almacenamiento, con batería de 5200 mAh y conectividad 5G. También llega con Android 15.

Más abajo en la gama, el moto g15 y el moto g05 ofrecen pantallas LCD de aproximadamente 6,5 pulgadas, baterías de 5000 mAh y cámaras de 50 MP, con 4 a 6 GB de RAM y entre 64 y 128 GB de almacenamiento, siempre con Android 15. Según iProfesional, el moto g15 fue uno de los tres celulares más vendidos en Mercado Libre en abril de 2026, junto al Samsung Galaxy A16 y el Xiaomi Redmi 15C.

El moto e15 cierra la oferta con un equipo ultra económico: 2 a 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, batería de 5000 mAh y Android 14.

Qué pasó con Samsung y por qué le queda un solo modelo con jack

Samsung redujo de forma drástica la presencia del jack 3.5 mm en su catálogo argentino. Toda la serie Galaxy A de 2025 y 2026, incluyendo los Galaxy A26 5G, A36 5G, A56 5G, A57 5G y A37 5G, eliminó el conector. El único modelo que lo conserva en su tienda oficial de Samsung es el Galaxy A16, un equipo de entrada lanzado en 2024.

El Galaxy A16 trae procesador Dimensity 6300, 4 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, pantalla PLS LCD de 6,7 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz, batería de 5000 mAh con carga de 25W, cámara de 50 MP y Android 14 con One UI 6.1.

Un detalle que ilustra la posición de Samsung: la marca vende en su tienda argentina un adaptador USB-C a jack 3.5 mm, una señal de que la transición ya se completó en sus gamas media y alta. Para quienes quieran seguir usando auriculares con cable en un Galaxy más moderno, ese adaptador es la única alternativa. A pesar de esta limitación, el Galaxy A16 sigue entre los celulares baratos más vendidos en Mercado Libre, según el relevamiento de iProfesional de agosto de 2026.

Qué modelos con jack tiene Xiaomi en su tienda oficial argentina

Xiaomi realizó su desembarco oficial en la Argentina y opera a través de su tienda digital Xiaomi con garantía de marca. De su catálogo, tres modelos conservan el jack 3.5 mm.

El Redmi Note 15 Pro 5G es el más potente de los tres. Lleva procesador MediaTek Dimensity 7400 Ultra fabricado en 4 nm, 8 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento, pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, batería de 5110 mAh y una cámara principal de 200 MP. Corre Android 14 con HyperOS.

El Redmi Note 15 comparte el formato de pantalla AMOLED y la batería de 5110 mAh, con cámara de 108 MP, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

El Redmi 15C es el modelo de entrada y también el celular Xiaomi más vendido en la Argentina: 4 a 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, pantalla LCD de 6,7 pulgadas, batería de 5160 mAh y cámara de 50 MP. Funciona con Android 14 y HyperOS.

El Redmi Note 14, modelo de la generación anterior, ya no incluye jack nativo y requiere adaptador USB-C. Esto demuestra que incluso dentro de una misma línea, la presencia del conector varía entre generaciones.

Qué celulares con jack ofrece TCL en la Argentina

TCL mantiene cinco modelos con jack 3.5 mm listados en su tienda digital TCL: el TCL 501, TCL 503, TCL 505 NFC, TCL 505 S y TCL 50 SE. Todos están orientados al segmento de entrada.

El TCL 50 SE es el más interesante del grupo, con pantalla FHD+ de 6,78 pulgadas a 90 Hz, 6 GB de RAM (ampliable a 12 GB), 256 GB de almacenamiento, batería de 5010 mAh y cámara dual de 50 MP con enfoque por detección de fase (PDAF). Corre Android 14 con TCL UI.

Los TCL 505 y 505 S comparten pantalla HD+ de 6,75 pulgadas a 90 Hz, batería de 5010 mAh y cámaras de 50 MP, con variantes de 128 y 256 GB de almacenamiento y entre 4 y 10 GB de RAM expandida.

En el extremo más básico, el TCL 501 ofrece pantalla de 6 pulgadas en HD+, batería de 3000 mAh y 64 GB de almacenamiento.

En qué se diferencian el jack 3.5 mm y el Bluetooth para escuchar audio

La decisión entre auriculares con cable y Bluetooth es una cuestión de comodidad, y además hay diferencias medibles en calidad de audio, latencia, consumo energético y costo.

Calidad de audio

El jack 3.5 mm transmite la señal de forma analógica, sin la cadena de compresión, transmisión y descompresión que introduce el Bluetooth. La calidad depende del DAC (conversor digital-analógico) del celular, que suele operar a 16 bits/48 kHz o más.

En cambio, el Bluetooth depende del códec que negocien el teléfono móvil y los auriculares. Si ambos no comparten un códec avanzado, la conexión cae a SBC, el códec universal con un tope de 345 kbps. Los códecs de mayor fidelidad incluyen LDAC de Sony (hasta 990 kbps a 96 kHz) y aptX Lossless (hasta 1200 kbps), mientras que el nuevo LC3 de Bluetooth LE Audio logra una calidad perceptual cercana a 4,5 sobre 5 en test estandarizados, incluso a solo 160 kbps.

Latencia

Esta es la diferencia más crítica para quienes juegan o crean contenido. El jack 3.5 mm presenta una latencia de apenas 5 a 10 milisegundos, correspondiente al procesamiento del DAC. El Bluetooth, en cambio, introduce retrasos que dependen del códec: el SBC alcanza entre 150 y 200 ms, el aptX Low Latency baja a unos 30 ms, y el LC3 de LE Audio se ubica entre 20 y 30 ms. Se acerca al cable, pero no lo iguala.

Consumo de batería

Aunque la descarga adicional del celular con Bluetooth activo es menor (4%) que con el DAC del cable (14%), al considerar el consumo total del sistema, incluyendo la batería de los auriculares inalámbricos, el Bluetooth consume más energía global.

Costo de los auriculares

La brecha es significativa. Unos auriculares con cable de calidad aceptable importados se consiguen desde unos 3 dólares, mientras que los TWS (True Wireless Stereo) de gama baja arrancan en 15 a 30 dólares y los modelos premium superan los 150 dólares. Para quienes buscan opciones inalámbricas, iProfesional también relevó los mejores auriculares Bluetooth disponibles .

Por qué los argentinos siguen eligiendo celulares con jack 3.5 mm

Las razones combinan factores económicos, prácticos y técnicos que se potencian mutuamente en el contexto argentino.

El ahorro pesa

Con una inflación que, aunque en baja, acumuló más del 30 en el último año, y un encarecimiento de componentes que presiona los precios de los equipos de entrada, los consumidores argentinos optimizan cada peso. Comprar auriculares Bluetooth TWS implica un gasto extra que muchos prefieren evitar, especialmente cuando ya tienen auriculares con cable en buen estado. Los modelos con jack permiten una experiencia de audio completa sin accesorios adicionales.

La practicidad cotidiana también cuenta

Los auriculares con cable no necesitan cargarse, no requieren emparejamiento ni configuración, y permiten escuchar música mientras el celular se carga. Para quienes usan el teléfono móvil como herramienta de trabajo, con llamadas prolongadas, videollamadas y podcasts, la confiabilidad del cable resulta difícil de superar. Un repaso por celulares buenos y baratos con auriculares con cable confirma que la demanda por esta prestación sigue vigente.

Para gamers y creadores de contenido, la latencia nula no se negocia

En juegos competitivos o en la edición de video, los milisegundos de retraso que introduce el Bluetooth pueden marcar la diferencia entre una experiencia fluida y una frustrante. El jack 3.5 mm elimina ese problema por completo.

El jack resiste, pero la oferta se reduce cada año

El relevamiento de iProfesional realizado en septiembre de 2026 muestra un panorama definido: 14 modelos con jack 3.5 mm en tiendas oficiales argentinas, distribuidos entre Motorola (5), TCL (5), Xiaomi (3) y Samsung (1). La oferta se concentra en los segmentos de entrada y gama media.

Para quien busca la mejor relación entre precio y prestaciones, el moto g86 5G se posiciona como la opción más completa en gama media con jack, mientras que el Redmi 15C y el moto g05 dominan el segmento de entrada. Y para quienes priorizan la cámara, el Redmi Note 15 Pro 5G con su sensor de 200 MP ofrece una propuesta difícil de igualar en su rango.

La tendencia, sin embargo, es innegable: Samsung ya eliminó el jack de casi toda su línea, y Xiaomi muestra señales mixtas entre generaciones. El jack 3.5 mm sobrevive porque el mercado lo demanda, por economía, por practicidad, por costumbre. Pero su presencia se reduce año a año. Para quienes valoran este conector, el momento de elegir es ahora.