Estos tres modelos del celuar de Apple representan las opciones más accesibles para comprar un iPhone nuevo, con garantía y en tienda oficial.

El iPhone más barato que se puede comprar en una tienda oficial de Mercado Libre Argentina es el iPhone 16e de 128 GB: cuesta $1.199.900, con un 57% de descuento sobre los $2.800.000 de precio de lista. El segundo es el iPhone 16e de 512 GB, a $1.699.999 (28% off sobre $2.499.999). El tercero es el iPhone 16 de 128 GB, en la franja de $1.700.000 a $1.900.000. Los tres se venden nuevos, con envío local y desde la Apple Tienda Oficial (distribuidor autorizado) dentro de la plataforma.

Los precios de estos modelos del iPhone fueron relevados por iProfesional en la cuarta semana de septiembre de 2026 y pueden variar al momento de visitar la tienda.

La baja de precio del iPhone 16e responden a un dato concreto: Apple discontinuó este modelo en marzo de 2026, cuando lanzó su reemplazo, el iPhone 17e. Las tiendas oficiales liquidan el stock remanente con rebajas de doble dígito y financiación en hasta 18 cuotas sin interés.

Por qué estos iPhone son los más baratos en Mercado Libre

El arancel a la importación de celulares bajó a cero desde el 15 de enero de 2026, después de una reducción progresiva que arrancó en mayo de 2025 (del 16% al 8%). La medida achicó la brecha de precios entre la Argentina y los Estados Unidos. Según datos oficiales del Ministerio de Economía, los precios de venta final quedaron a solo un 30% por encima de los valores en EE.UU., una diferencia que durante gestiones anteriores superó el 250%, lo que abre el debate sobre si conviene comprar un iPhone en Argentina o traerlo del exterior.

Esa competencia empujó a las tiendas oficiales, como MacStation, OneClick y la propia Apple Tienda Oficial en Mercado Libre, a aplicar descuentos de doble dígito, especialmente en modelos que dejan de fabricarse tras la salida de una nueva generación.

iPhone 16e de 128 GB, el más accesible de la lista

Precio con descuento: $1.199.900 (57% off incluido).

(57% off incluido). Precio de lista: $2.800.000 .

. Tienda: Apple Tienda Oficial - Distribuidor Autorizado (Mercado Libre).

El iPhone 16e fue el modelo que Apple diseñó para reemplazar la histórica línea SE. Comparte el chip A18 con el iPhone 16 estándar, aunque con un núcleo de GPU desactivado (4 en vez de 5). Tiene 8 GB de RAM LPDDR5X y pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 pulgadas con resolución de 2532×1170 píxeles a 60 Hz. Conserva el notch del iPhone 14 en lugar de la Dynamic Island.

Su cámara trasera es de 48 MP Fusion con apertura f/1.6, estabilización óptica y zoom de calidad óptica 2x. No tiene segunda cámara. La cámara frontal es de 12 MP TrueDepth con autofocus. Graba video en 4K a 60 fps.

La batería de 4.005 mAh entrega hasta 26 horas de reproducción de video. Carga por cable USB-C, pero no tiene MagSafe: la carga inalámbrica queda limitada a 7,5 W por el estándar Qi.

El módem es el Apple C1, el primero diseñado íntegramente por la compañía. Soporta 5G en frecuencias sub-6 GHz, pero no mmWave. Conecta por Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3.

Viene con iOS 27 (lanzado el 14 de septiembre de 2026) y es compatible con Apple Intelligence, el sistema de inteligencia artificial integrado en el iPhone.

iPhone 16e de 512 GB, mismo modelo con cuatro veces más almacenamiento

Precio con descuento: $1.699.999 (28% off incluido).

(28% off incluido). Precio de lista: $2.499.999 .

. Tienda: Apple Tienda Oficial - Distribuidor Autorizado (Mercado Libre).

Todas las especificaciones de hardware y software son idénticas a las del iPhone 16e de 128 GB. La única diferencia es el almacenamiento interno, que salta a 512 GB.

Esa capacidad extra lo convierte en una opción más conveniente para quienes graban mucho video en 4K, guardan bibliotecas grandes de fotos o prefieren descargar contenido de streaming para ver sin conexión. La diferencia de $500.000 entre ambas versiones equivale a pagar alrededor de $1.300 por cada GB adicional.

Este modelo también se ofrece con hasta 18 cuotas sin interés, según el *relevamiento de iProfesional correspondiente a septiembre de 2026*.

iPhone 16 de 128 GB, el salto al modelo estándar de la línea

Precio: entre $1.700.000 y $1.900.000.

Tienda: Apple Tienda Oficial - Distribuidor Autorizado (Mercado Libre).

El iPhone 16 es un escalón arriba del 16e en varios aspectos. Usa el mismo chip A18, pero con los 5 núcleos de GPU activos. También tiene 8 GB de RAM LPDDR5X y pantalla OLED de 6,1 pulgadas, aunque con mayor resolución (2556×1179 píxeles) y con Dynamic Island en lugar de notch.

La diferencia más importante está en las cámaras: suma una segunda lente ultra angular de 12 MP que el 16e no tiene. Además, incorpora el botón Camera Control, dedicado exclusivamente al manejo de la cámara y las funciones de Visual Intelligence.

Soporta MagSafe con carga inalámbrica de hasta 25 W (con adaptador de 30 W), mientras que el 16e se limita a Qi estándar a 7,5 W. Corre iOS 27 y es compatible con Apple Intelligence.

El módem es un Qualcomm Snapdragon X71, compatible con 5G mmWave. Conecta por Wi-Fi 7 (una generación más reciente que el Wi-Fi 6 del 16e), tiene Bluetooth 5.3 y chip de Ultra-Wideband (UWB) para localización precisa con AirTag y otros accesorios.

La batería rinde hasta 22 horas de video y 80 horas de audio. Es inferior al 16e en autonomía de video (26 horas), pero la diferencia se compensa con la carga rápida por MagSafe.

Qué gana y qué pierde cada modelo del iPhone en la comparación directa

Los tres comparten el chip A18, 8 GB de RAM, certificación IP68 contra agua y polvo, Face ID, Action Button, puerto USB-C, soporte para Apple Intelligence y la versión más reciente de iOS.

El iPhone 16e (en cualquiera de sus versiones) tiene ventajas puntuales: mayor duración de batería en video, precio más bajo y, en el caso de la versión de 512 GB, un almacenamiento que ninguno de los otros dos iguala en su rango de precio.

Sin embargo, resigna funciones concretas frente al iPhone 16: no tiene segunda cámara, no tiene Dynamic Island, no tiene MagSafe, no tiene Camera Control, conecta por Wi-Fi 6 en vez de Wi-Fi 7 y su módem Apple C1 no soporta 5G mmWave. Además, es un modelo discontinuado: aunque recibe soporte de software actual, Apple ya no lo fabrica.

El iPhone 16, por su parte, sigue en producción y ofrece un paquete más completo. La diferencia de precio con el 16e de 512 GB es mínima o nula, lo que lo posiciona como el modelo de iPhone que conviene comprar si el usuario no necesita tanto almacenamiento.

Para quién conviene cada opción

El iPhone 16e de 128 GB es para quien busca entrar al mundo Apple con el menor desembolso posible y no necesita funciones avanzadas de cámara ni carga inalámbrica rápida. Su precio actual, potenciado por la liquidación de stock, lo convierte en la puerta de entrada más económica a un iPhone con Apple Intelligence. El iPhone 16e de 512 GB apunta a un perfil similar, pero que prioriza almacenamiento por sobre prestaciones de cámara o conectividad.

El iPhone 16 de 128 GB es la mejor relación entre precio y funcionalidad: suma segunda cámara, MagSafe, Wi-Fi 7, Dynamic Island y Camera Control por un precio que prácticamente se solapa con el del 16e de mayor capacidad.

Antes de comprar, conviene verificar que la publicación corresponda a un equipo nuevo y sellado, ya que en Mercado Libre también se ofrecen modelos reacondicionados identificados como "Renewed" o "Renewed Premium" que no equivalen a una unidad sin uso.

En un mercado argentino con aranceles en cero y descuentos por recambio generacional, estos tres modelos representan las opciones más accesibles para comprar un iPhone nuevo, con garantía y en tienda oficial.