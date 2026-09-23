Cómo recuperar fotos borradas del celular en pocos pasos

Sí, es posible recuperar fotos borradas del celular, y en la mayoría de los casos alcanza con abrir la papelera que ya viene instalada en el teléfono. Google Fotos, la galería de Samsung, la de Xiaomi y la aplicación Fotos de iPhone retienen las imágenes eliminadas durante 30 días antes de borrarlas de forma permanente. Si la foto se eliminó dentro de ese plazo, se puede restaurar en segundos, sin instalar nada y sin conectar el celular a una computadora.

El primer paso, entonces, es revisar la papelera de la aplicación desde la que se borró la imagen. Si ya pasaron los 30 días o si la papelera fue vaciada manualmente, todavía quedan opciones: copias de seguridad en servidores de acceso remoto (computación en la nube, en la jerga informática) software especializado y, en algunos casos, la recuperación desde la tarjeta de memoria. A continuación, todos los métodos disponibles en 2026, explicados paso a paso para Android y para iPhone.

Google Fotos ahora retiene las fotos borradas solo 30 días

En Android, la aplicación Google Fotos fue durante años el principal salvavidas para quienes borraban fotos por accidente. Su papelera conservaba las imágenes con copia de seguridad activa durante 60 días. Pero desde el 4 de septiembre de 2026, Google redujo ese plazo a la mitad: ahora todas las fotos eliminadas se borran de forma permanente tras 30 días, sin distinción entre cuentas gratuitas y pagas. El cambio aplicó de manera global y sin período de prueba previo.

Google Drive apagó la sincronización de fotos con la computadora desde el 10 de agosto de 2026. A partir de esa fecha, si se agregan imágenes a las carpetas locales en la computadora, ya no se trasladan solas a la galería en la nube. Esto altera de forma directa las rutinas de respaldo y, en consecuencia, la posibilidad de recuperar fotos eliminadas del celular que dependían de ese puente automático entre servicios.

Cómo recuperar fotos desde la papelera de Google Fotos en Android

El método más sencillo y el que resuelve la mayor parte de los casos en Android consiste en revisar la papelera de Google Fotos. Estos son los pasos:

Abrir la aplicación Google Fotos en el celular. Tocar el ícono de la biblioteca o ir a la sección "Papelera" desde el menú lateral. Revisar las imágenes disponibles. Cada una muestra cuántos días faltan para su eliminación definitiva. Seleccionar las fotos que se quieran recuperar. Tocar "Restaurar". Las imágenes regresan a la galería y a cualquier álbum donde estuvieran antes.

Si la foto fue eliminada hace menos de 30 días y tenía copia de seguridad, este proceso debería funcionar sin inconvenientes. Si no tenía respaldo en la nube, Google Fotos solo la conserva en la papelera durante un período aún más breve, que no supera los pocos días.

Qué hacer en celulares Samsung, Xiaomi y otras marcas con Android

Varios fabricantes de celulares Android incorporan su propia aplicación de galería con una papelera independiente de la de Google Fotos. Samsung, por ejemplo, tiene una carpeta de "Papelera" dentro de su aplicación Galería que retiene los archivos eliminados por 30 días. Xiaomi ofrece una función idéntica en su galería nativa.

Para acceder a la papelera de la galería del fabricante:

Abrir la aplicación de Galería del celular (no Google Fotos). Buscar la opción "Papelera" o "Eliminados recientemente", generalmente dentro del menú de tres puntos o en la configuración de la aplicación. Seleccionar las fotos y tocar "Restaurar".

Conviene revisar tanto la papelera de Google Fotos como la de la galería del fabricante, porque no siempre almacenan los mismos archivos. Una foto puede estar en una y no en la otra, dependiendo de desde cuál de las dos aplicaciones se haya hecho la eliminación. En iProfesional se puede consultar una guía de recuperación de archivos en Android sobre este proceso.

Cómo recuperar fotos borradas en iPhone paso a paso

En los dispositivos de Apple, la aplicación Fotos incluye una carpeta llamada "Eliminado recientemente" que cumple la misma función que la papelera en Android. El procedimiento es el siguiente:

Abrir la aplicación Fotos. Ir a la pestaña "Álbumes" y buscar "Eliminado recientemente" al final de la lista. Autenticarse con Face ID, Touch ID o el código del dispositivo. Desde iOS 16, esta carpeta está protegida por defecto. Seleccionar las fotos que se deseen recuperar. Tocar "Recuperar" y confirmar.

Las imágenes recuperadas vuelven a la biblioteca y a los álbumes originales. El plazo de retención es de 30 días. Si ese período ya pasó, la foto desaparece de esa carpeta y no se puede recuperar por este medio.

Google Drive y la aplicación Archivos también tienen papelera

Muchos usuarios guardan fotos en Google Drive sin darse cuenta, ya sea porque las comparten desde otra aplicación o porque las adjuntan a conversaciones y luego las almacenan. Google Drive mantiene su propia papelera con un período de retención de 30 días. La aplicación Archivos de Google, disponible en la mayoría de los celulares Android, también cuenta con una papelera de 30 días. Entender dónde se almacenan los archivos borrados en Android es clave para saber dónde buscar.4

Para revisar la papelera de Google Drive:

Abrir la aplicación Google Drive. Tocar el menú lateral y seleccionar "Papelera". Buscar la imagen y tocar "Restaurar".

Estas papeleras funcionan de forma independiente entre sí. Una foto borrada de Google Fotos no aparece en la papelera de Google Drive, y viceversa. Por eso, si no se encuentra la imagen en un lugar, vale la pena buscar en los otros.

Qué opciones existen cuando la papelera ya no tiene la foto

Si pasaron más de 30 días desde la eliminación o si la papelera fue vaciada manualmente, las opciones se reducen, pero no se agotan del todo. El siguiente recurso es verificar si existe alguna copia de seguridad previa.

En Android

Revisar si Google Fotos tiene una copia de seguridad activa . Ir a sitio web de Google Fotos desde una computadora e intentar buscar la imagen por fecha o contenido.

. Ir a desde una computadora e intentar buscar la imagen por fecha o contenido. Verificar si el celular tenía activada la copia de seguridad de Google . Desde Ajustes > Google > Copia de seguridad, se puede ver la fecha del último respaldo. Activar la copia de seguridad de Android permite resguardar fotos y chats ante robos o pérdidas del dispositivo.

. Desde Ajustes > Google > Copia de seguridad, se puede ver la fecha del último respaldo. Si la foto estaba en una tarjeta microSD, es posible conectar la tarjeta a una computadora y usar software de recuperación de datos.

En iPhone

Revisar iCloud.com desde un navegador . Si la foto fue sincronizada con iCloud Fotos antes de ser borrada, es posible que se encuentre ahí.

. Si la foto fue sincronizada con iCloud Fotos antes de ser borrada, es posible que se encuentre ahí. Verificar si existe una copia de seguridad en iCloud o en iTunes/Finder . Restaurar una copia de seguridad completa permite recuperar fotos, aunque implica reemplazar los datos actuales del dispositivo.

. Restaurar una copia de seguridad completa permite recuperar fotos, aunque implica reemplazar los datos actuales del dispositivo. Revisar servicios de terceros como Google Fotos o Dropbox si estaban instalados y configurados para hacer respaldo automático de la galería.

Aplicaciones y programas de recuperación para casos difíciles

Cuando no hay papelera ni copia de seguridad disponible, existen aplicaciones y programas diseñados para escanear la memoria del celular en busca de archivos eliminados. Los resultados, sin embargo, dependen de varios factores: el tiempo transcurrido desde la eliminación, si se escribieron datos nuevos sobre el espacio que ocupaba la foto y el nivel de acceso que el software tenga al almacenamiento del dispositivo.

Para Android

DiskDigger : una de las aplicaciones más conocidas. En su versión gratuita permite recuperar miniaturas de fotos desde la memoria interna. Para una recuperación completa de imágenes en alta resolución, requiere que el dispositivo tenga acceso root.

: una de las aplicaciones más conocidas. En su versión gratuita permite recuperar miniaturas de fotos desde la memoria interna. Para una recuperación completa de imágenes en alta resolución, requiere que el dispositivo tenga acceso root. Dr.Fone (Wondershare) : funciona desde la computadora. Se conecta el celular por USB y el programa escanea la memoria interna. Ofrece una versión de prueba con previsualización de archivos recuperables.

: funciona desde la computadora. Se conecta el celular por USB y el programa escanea la memoria interna. Ofrece una versión de prueba con previsualización de archivos recuperables. UltData para Android (Tenorshare): similar a Dr.Fone, opera desde la PC y puede recuperar fotos de la memoria interna y de tarjetas SD.

Para iPhone

iMazing : permite explorar las copias de seguridad de iTunes/Finder y extraer fotos de forma individual sin necesidad de restaurar todo el respaldo.

: permite explorar las copias de seguridad de iTunes/Finder y extraer fotos de forma individual sin necesidad de restaurar todo el respaldo. Dr.Fone para iOS : escanea el dispositivo o las copias de seguridad en busca de archivos eliminados. En dispositivos modernos sin jailbreak, trabaja principalmente sobre las copias de respaldo existentes, ya que iOS restringe el acceso directo al sistema de archivos.

: escanea el dispositivo o las copias de seguridad en busca de archivos eliminados. En dispositivos modernos sin jailbreak, trabaja principalmente sobre las copias de respaldo existentes, ya que iOS restringe el acceso directo al sistema de archivos. EaseUS MobiSaver: ofrece funciones similares para extraer datos de copias de seguridad de iCloud e iTunes.

En iPhone, las herramientas de recuperación tienen un alcance limitado en dispositivos que no tienen jailbreak. iOS protege el acceso al almacenamiento interno de manera más restrictiva que Android, por lo que estos programas suelen funcionar mejor cuando trabajan sobre copias de seguridad previas y no directamente sobre la memoria del teléfono.

Por qué actuar rápido es determinante para recuperar las fotos

Los sistemas de almacenamiento de los celulares no borran los datos de inmediato cuando se elimina un archivo. Lo que hacen es marcar el espacio que ocupaba esa foto como "disponible" para ser escrito con información nueva. Mientras ningún dato nuevo ocupe ese espacio, la foto original sigue existiendo físicamente en la memoria.

Esto significa que cuanto más tiempo pase y más se use el celular después de borrar una foto, mayores son las probabilidades de que el espacio sea sobrescrito y la imagen se pierda de forma irreversible. Por eso, cuando se detecta que se borró una foto importante, lo ideal es:

No instalar aplicaciones nuevas.

nuevas. No grabar videos ni sacar fotos.

ni sacar fotos. No descargar archivos grandes .

. Revisar la papelera de inmediato.

Si la foto no está en la papelera y se piensa recurrir a un software de recuperación, conviene poner el celular en modo avión para reducir la actividad de escritura en la memoria.

Cómo evitar la pérdida de fotos en el futuro

La prevención es más efectiva que cualquier herramienta de recuperación. Estas son las medidas más útiles:

Activar la copia de seguridad automática en Google Fotos o iCloud Fotos . Ambos servicios permiten guardar cada foto en la nube de forma automática apenas se toma. En Google Fotos, esto se configura desde Ajustes > Copia de seguridad. En iPhone, desde Ajustes > [nombre del usuario] > iCloud > Fotos.

. Ambos servicios permiten guardar cada foto en la nube de forma automática apenas se toma. En Google Fotos, esto se configura desde Ajustes > Copia de seguridad. En iPhone, desde Ajustes > [nombre del usuario] > iCloud > Fotos. Usar un segundo servicio de respaldo . Dropbox, OneDrive y Amazon Photos ofrecen carga automática de la galería. Tener las fotos en dos nubes diferentes reduce el riesgo de pérdida a casi cero.

. Dropbox, OneDrive y Amazon Photos ofrecen carga automática de la galería. Tener las fotos en dos nubes diferentes reduce el riesgo de pérdida a casi cero. Respaldar en una computadora o disco externo de forma periódica . Conectar el celular por USB y copiar la carpeta de fotos a un disco rígido sigue siendo una de las formas más seguras de preservar imágenes a largo plazo.

. Conectar el celular por USB y copiar la carpeta de fotos a un disco rígido sigue siendo una de las formas más seguras de preservar imágenes a largo plazo. Revisar regularmente que la copia de seguridad esté funcionando. No basta con activarla una vez. Conviene verificar cada tanto que las fotos se estén subiendo y que no haya errores de sincronización o falta de espacio en la nube.

Lo que hay que recordar antes de entrar en pánico

La mayoría de las fotos borradas por accidente se pueden recuperar sin instalar nada, simplemente revisando la papelera de la aplicación de galería o de Google Fotos. El plazo actual es de 30 días en casi todas las plataformas, por lo que hay un margen razonable para actuar. Si ese plazo se agotó, las copias de seguridad en la nube son el segundo recurso más confiable. Y si ninguna de esas opciones funciona, las aplicaciones de recuperación pueden ofrecer una última oportunidad, aunque con resultados que dependen de cuánto se haya usado el celular desde la eliminación.

Lo más importante, en cualquier caso, es no dejar la prevención para después. Configurar una copia de seguridad automática toma menos de un minuto y evita que un error con el dedo se convierta en la pérdida definitiva de recuerdos irremplazables.