PayPal y Meta acordaron una alianza para procesar transacciones electrónicas dentro de Muse, el asistente autónomo de la empresa matriz de WhatsApp. Con esta iniciativa, las dos compañías responden a la incógnita central sobre cómo abonar consumos sin salir del chat: el software selecciona el producto, valida el importe con tu cuenta y liquida el pago sin requerir la carga manual de tarjetas ni el ingreso a sitios externos.

El mecanismo opera a través de un convenio de cobro directo. Vos le indicás al agente qué producto necesitás en lenguaje cotidiano, el programa busca las opciones disponibles en comercios asociados y PayPal gestiona la transferencia bancaria o el débito de tu saldo. La operación se completa en pocos segundos dentro de la misma pantalla de conversación.

Esta medida posiciona a Meta en la primera línea del comercio agéntico mundial. Al mismo tiempo, le permite a PayPal extender sus pasarelas de cobro a millones de usuarios que utilizan servicios de mensajería instantánea todos los días.

¿De qué manera el comercio agéntico va a cambiar las compras en Internet?

El comercio agéntico elimina la necesidad de navegar por páginas web tradicionales porque permite delegar todo el proceso de compra a un agente de inteligencia artificial (IA). Durante tres décadas, el comercio electrónico avanzó mediante la búsqueda manual de productos, la selección en catálogos y la carga de datos en pantallas digitales. El modelo agéntico reemplaza este recorrido por instrucciones directas expresadas en lenguaje cotidiano.

Bajo esta nueva modalidad, la interacción abandona los clics en menús gráficos. Por ejemplo, podés pedirle a Muse la compra de un equipo específico con límites de presupuesto y plazos de entrega requeridos. El software asume el proceso completo: explora la web, analiza especificaciones técnicas, compara precios entre comercios, evalúa el stock y arma la orden de compra lista para tu revisión. Podés ver un análisis sobre este nuevo paradigma en el siguiente video:

Para que los sistemas entiendan las tiendas virtuales sin fallas, la industria puso en marcha protocolos estandarizados de comunicación técnica. Entre ellos se destaca WebMCP (sigla por Web Machine Context Protocol), impulsado por PayPal. Este estándar abierto permite a los asistentes digitales descubrir sitios web, interpretar catálogos estructurados y conectarse con las pasarelas de pago existentes sin exigir que los comerciantes rediseñen sus páginas.

En paralelo, el protocolo Agent Commerce Protocol (ACP) y los Tokens de Pago Compartidos (SPT), desarrollados junto con Stripe, facilitan la aceptación de cobros mediante códigos temporales y cifrados. De este modo, la tarjeta de crédito real no queda expuesta ante el software ni ante el vendedor.

En materia de proyecciones, la consultora Gartner calculó en su reporte de septiembre de 2026 que para el año 2030 el 20% de las transacciones digitales globales van a pasar por agentes de inteligencia artificial. En paralelo, un informe de Truist Securities publicado en septiembre de 2026 señala que Muse le puede aportar a Meta unos 28.500 millones de dólares en ingresos adicionales hacia 2030, lo que representa su proyecto de monetización no publicitaria más relevante. iProfesional informó acerca de la evolución de las herramientas financieras basadas en datos.

Sin embargo, el marco regulatorio no es parejo en todas las regiones. En los Estados Unidos, la falta de normas específicas sobre procesamiento agéntico agilizó las compras con aprobaciones simples dentro del chat. En cambio, en la Unión Europea y el Reino Unido, las reglas de Autenticación Reforzada de Clientes (SCA) exigen una validación biométrica o de doble factor realizada en persona por un humano antes de autorizar cualquier débito. Esta exigencia frena el flujo 100% autónomo y requiere instancias de control obligatorio.

¿Qué ventajas técnicas separan a Muse de ChatGPT y otros asistentes?

Muse se diferencia de otros asistentes porque ejecuta tareas de manera autónoma en segundo plano gracias a una máquina virtual propia y al motor Muse Spark 1.3. A diferencia de los programas conversacionales tradicionales que se limitan a redactar textos o responder consultas puntuales, Muse fue creado como un agente de ejecución con actividad persistente.

El motor interno funciona sobre Muse Spark 1.3, el cual dispone de tres modalidades lógicas de procesamiento adaptativas. El modo Instant ofrece respuestas de muy baja latencia para tareas inmediatas y traducción en conversaciones cotidianas.

El modo Thinking fue diseñado para un razonamiento secuencial paso a paso, necesario al interpretar formularios complejos y evaluar condiciones de compra. Por su parte, el modo Contemplating ejecuta la orquestación en paralelo de subagentes especializados, lo que permite comparar catálogos masivos y sintetizar variables en tiempo real.

En evaluaciones técnicas de laboratorio expuestas en el informe de prueba HealthBench Hard de septiembre de 2026, el motor Muse Spark 1.3 alcanzó un 42,8% de precisión. Este registro supera a modelos generalistas como GPT-5.4 (40,1%) y demanda una potencia de cálculo diez veces menor respecto de arquitecturas anteriores. Puedes conocer más sobre esta tecnología de asistencia personal en el siguiente video:

Para navegar en la red de forma aislada, Meta asigna a cada usuario un entorno virtual denominado Muse Secure VM. Esta máquina virtual privada incluye un navegador web Chromium dedicado y un sistema de archivos propio que continúan en funcionamiento en la nube aunque cierres la aplicación en tu celular.

Con el objetivo de neutralizar riesgos de ciberseguridad, como el ingreso de instrucciones maliciosas ocultas en páginas web, Meta integró Sentinel. Este sistema de supervisión actúa como un inspector de seguridad independiente. Sentinel audita las decisiones de Muse en tiempo real y verifica que la navegación no se desvíe de la indicación original ni intente acceder a credenciales no autorizadas.

En cuanto al manejo de información privada, Muse guarda las llaves de acceso e identidades digitales en un depósito cifrado que el propio agente no puede leer. A la hora de abonar, la plataforma pide a PayPal o Stripe la emisión de un token transaccional o una tarjeta virtual de un solo uso. Además, el sistema requiere tu confirmación manual obligatoria antes de autorizar cualquier envío de dinero. iProfesional profundizó sobre la protección de datos personales en plataformas de mensajería.

El despliegue comercial aprovecha la red de canales de Meta. Muse opera en su aplicación independiente para iOS, Android y el sitio muse.ai, y también dentro de WhatsApp, Instagram, Messenger y las gafas inteligentes Ray-Ban Meta. Apenas doce días después de su presentación en septiembre de 2026, el programa acumuló más de 2,8 millones de descargas en los Estados Unidos y Canadá, colocándose como la aplicación gratuita más bajada en la App Store.

El acceso combina un nivel gratuito con límite semanal y dos planes de pago mensual: el plan Power (20 dólares al mes por 500 millones de tokens semanales) y el plan Maximum (100 dólares al mes por 3.000 millones de tokens semanales).

En la comparación con otras herramientas, se aprecian perfiles bien marcados. Mientras ChatGPT se enfoca en la investigación profunda y la redacción de documentos en entornos de trabajo y Microsoft Copilot actúa sobre las aplicaciones de Microsoft 365 bajo políticas corporativas, Muse busca resolver los trámites diarios y las compras del hogar directamente desde la mensajería que usás todos los días.

¿Cómo repercute la llegada de PayPal y Shopify en la red financiera?

La incorporación de PayPal y Shopify permite que el agente procese pagos en millones de comercios globales sin requerir que los usuarios carguen sus datos manualmente. La alianza de PayPal con Meta completa un esquema financiero de tres pilares orientado a darle soporte internacional al agente.

Esta secuencia de integración digital avanzó en tres etapas inmediatas. La integración con Stripe Link habilitó cobros en más de un millón de tiendas y activó la emisión de tarjetas virtuales para compras en sitios no integrados.

La integración con Shopify Shop Pay permitió a las tiendas independientes que funcionan sobre Shopify procesar ventas iniciadas por el agente mediante los datos de envío guardados en Shop Pay. Podés ver cómo funciona este proceso de compra directa sin pasar por el sitio web en el siguiente video:

La integración con PayPal sumó la red mundial de usuarios y vendedores de PayPal, lo que aporta la infraestructura internacional necesaria para operar fuera del mercado norteamericano.

La respuesta de las bolsas de valores no se hizo esperar. Tras la confirmación del acuerdo el 22 de septiembre de 2026, la cotización de PayPal registró un alza de hasta un 4,8% en la jornada y cerró con una suba del 2,1%. Las acciones de Shopify treparon más del 7% y Meta mejoró un 1,1%.

En sentido contrario, el entusiasmo por los desarrollos tecnológicos provocó un alejamiento de capitales en el sector bancario tradicional. Las acciones de Charles Schwab cayeron un 6,7%, Morgan Stanley descendió un 3,5% y Bank of America bajó un 3,4% durante la misma rueda bursátil.

¿Qué exigencias de seguridad y regulación enfrentan estas transacciones autónomas?

Las compras impulsadas por software requieren mecanismos estrictos de autenticación previa para evitar fraudes e inyecciones de código malicioso. La delegación de tareas financieras en asistentes virtuales introduce desafíos técnicos novedosos.

Uno de los peligros más marcados en la navegación automatizada es la inyección de instrucciones ocultas en páginas web de terceros. Un sitio malévolo puede incluir textos invisibles diseñados para alterar la conducta de la máquina y desviarla de su objetivo inicial. Por este motivo, la arquitectura de Meta separa las decisiones del agente principal respecto de los permisos que otorga el inspector Sentinel.

Las reglas del sistema imponen que antes de concretar una compra o realizar una transferencia de fondos, la aplicación detenga su marcha y solicite tu aprobación directa. El control final se mantiene en manos de las personas para evitar gastos no deseados. iProfesional explicó las medidas regulatorias aplicables a los asistentes virtuales y la competencia de mercado.

Para el público argentino y de la región, el avance del comercio agéntico plantea una mirada a futuro. Si bien el servicio de Muse funciona por el momento únicamente en los Estados Unidos, la incorporación de pasarelas internacionales como PayPal prepara el camino para su expansión global. La gran incógnita para las empresas y los consumidores pasa por evaluar cuánto control estamos dispuestos a ceder a cambio de no volver a llenar un formulario en la web.