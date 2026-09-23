Sony decidió para estos auriculares dejar el plástico a un lado y apostar todo al cuero sintético y al acero inoxidable. Apuntan a un mercado de lujo

Los Sony 1000X The Collexion son los auriculares inalámbricos con cancelación de ruido que mejor suenan en toda la historia de Sony. También son caros: su precio de lista en la tienda digital de Sony Argentina es de $1.399.999, aunque en un pago bajaba en la cuarta semana de septiembre de 2026 un 43% hasta $799.959.

Esa es la respuesta corta. La respuesta larga requiere matices, porque por medio millón de pesos (comparación de precios de lista) más que los WH-1000XM6 se obtiene un sonido notablemente superior y materiales de lujo genuino, pero se pierden 12 horas de batería, la cancelación de ruido no mejora y los auriculares ya no se pliegan para guardarlos en el bolso.

Los 1000X The Collexion se lanzaron el 19 de mayo de 2026 para celebrar los diez años de la serie 1000X y representan una línea paralela, no un reemplazo de los XM6. Apuntan a un mercado de lujo donde compiten con los Apple AirPods Max 2 (549 dólares), los Bowers & Wilkins Px8 S2 (799 dólares) y los Focal Bathys (799 dólares). Sony decidió dejar el plástico a un lado y apostar todo al cuero sintético y al acero inoxidable.

Los Sony 1000X The Collexion junto a su estuche. Foto de iProfesional

Por qué Sony creó una línea separada de la serie XM

La serie 1000X arrancó en 2016 con los MDR-1000X y se convirtió en la referencia absoluta del mercado de auriculares inalámbricos con cancelación activa de ruido. Cada generación (XM2, XM3, XM4, XM5, XM6) perfeccionó la fórmula: mejor sonido, mejor ANC, mejor batería, mismo concepto de producto funcional y accesible dentro del segmento premium. iProfesional documentó esa evolución con la review de los Sony WH-1000XM4 y más tarde con el análisis de los WH-1000XM5.

Con los 1000X The Collexion, Sony rompe esa lógica. No buscan ser mejores en todo. Buscan ser diferentes: más refinados, más elegantes, más orientados a la experiencia sensorial completa. Es un movimiento que reconoce que existe un público dispuesto a pagar más por materiales superiores y un sonido afinado a mano, incluso si eso significa sacrificar autonomía y portabilidad.

Controles del los Sony 1000X The Collexion. Foto de iProfesional

Cómo se sienten en las manos y en la cabeza

iProfesional probó durante unas semanas estos auriculares. La primera impresión fue contundente. Donde los XM6 tienen plástico, los Collexion tienen acero inoxidable pulido y cepillado. Las almohadillas y la vincha están recubiertas de un cuero sintético suave y de alta calidad que transmite una sensación totalmente distinta al tacto. No hay un solo centímetro de plástico visible en toda la estructura.

Los auriculares son más delgados que sus hermanos: las copas tienen 5,3 milímetros menos de grosor que los XM6, y el arco es más estilizado. Las copas auriculares ofrecen más espacio interior, con mayor profundidad, algo que los usuarios con orejas grandes agradecen. Las almohadillas son más mullidas y generan menos presión, lo que se traduce en sesiones de escucha prolongadas sin molestias.

El ajuste de tamaño mediante los brazos deslizantes es suave y preciso. Todo se mueve con una fluidez mecánica que refuerza la percepción de producto de alta gama. Son auriculares de lujo silencioso: no gritan, pero se nota que son caros.

Un punto negativo importante: no se pliegan para transportarlos. Las copas solo rotan en plano, lo que significa que ocupan más espacio en la mochila o el bolso que los XM6. Para quienes viajan seguido, es un detalle que pesa.

Los Sony 1000X The Collexion se destacan por su alta calidad de manufactura. Foto de iProfesional

Cómo suenan y por qué Sony dice que son los mejores

Sony afirmó que los 1000X The Collexion son "los mejores auriculares que fabricamos en materia de sonido". Para lograrlo, desarrollaron un driver a medida con un diafragma de carbono unidireccional y trabajaron con ingenieros de masterización reconocidos de la industria musical para afinar la respuesta en frecuencia.

El rango de respuesta es de 20 Hz a 40.000 Hz cuando se usa el códec LDAC a 96 kHz y 990 kbps, lo que permite reproducir audio de alta resolución de forma inalámbrica. El procesamiento está a cargo de la combinación de los chips QN3 y V3, los mismos que usa Sony en sus modelos tope de línea.

En la práctica, el sonido es mucho más detallado que el de los XM6. Los graves son equilibrados, sin exageraciones ni retumbos. Las voces suenan naturales y bien posicionadas en el escenario sonoro. Los agudos tienen nitidez sin llegar a la estridencia. La separación de instrumentos es excelente, y hay una sensación de amplitud espacial que se beneficia del mayor volumen interno de las copas.

Estos auriculares priorizan la fidelidad sobre la emoción. Si lo que buscás es un sonido que te sacuda con graves potentes y una firma sonora divertida, los XM6 probablemente te resulten más atractivos. Si lo que valorás es escuchar cada detalle de una grabación con precisión quirúrgica, los Collexion entregan de sobra.

La función 360 Upmix amplía el contenido estéreo a un paisaje sonoro espacial, algo útil para películas y videojuegos. No reemplaza una mezcla Dolby Atmos nativa, pero agrega dimensión a las fuentes de audio convencionales.

Las copas de los Sony 1000X The Collexion solo rotan en plano. Foto de iProfesional

La cancelación de ruido no mejoró respecto a los XM6

Este es el primer compromiso. Sony equipó los Collexion con la misma tecnología ANC de la serie 1000X: procesadores avanzados y un sistema de 12 micrófonos que optimiza la cancelación en tiempo real. Funciona bien, pero no mejor que en los XM6.

Pese al diseño lujoso, la cancelación no representa un avance. Para un producto que cuesta más que los XM6, mantener el mismo nivel de cancelación de ruido es una decisión cuestionable. Sony priorizó el sonido y los materiales por sobre el rendimiento en ANC, y eso limita el atractivo de los Collexion para quienes viajan en avión o trabajan en oficinas ruidosas.

El mercado argentino ya conoce bien la importancia de una buena cancelación de ruido en el uso cotidiano. iProfesional lo analizó en detalle con la review de los Sony WF-1000XM6, el modelo in-ear de la misma generación, que sí mejoró su ANC un 25% respecto a su predecesor.

La vincha de los Sony 1000X The Collexion están recubiertas de cuero suave. Foto de iProfesional

La batería es el punto más débil

Los Sony 1000X The Collexion ofrecen 24 horas de autonomía. En el papel, es un número respetable. En contexto, es un retroceso. Los WH-1000XM6 entregan entre 36 y 40 horas dependiendo del uso, y los XM5 que los precedieron ya ofrecían alrededor de 30 horas. Perder entre 12 y 16 horas de batería respecto al modelo estándar es una concesión grande, sobre todo para un auricular que compite en el segmento alto.

La conectividad, en cambio, está actualizada. Los Collexion incorporan Bluetooth LE Audio de próxima generación, conexión multipunto para usar con dos dispositivos simultáneamente y carga por USB-C. También incluyen tecnología de formación de haces con inteligencia artificial para las llamadas, aislando la voz del usuario del ruido ambiente. La calidad de las llamadas telefónicas es un aspecto donde Sony mejoró de forma concreta.

Dentro del catálogo más amplio de Sony, la línea de audio premium sigue creciendo en distintas categorías. iProfesional probó también el Sony ULT Field 5, el parlante portátil para amantes del bajo, que muestra cómo la marca apuesta por productos diferenciados en cada segmento.

Los Sony 1000X The Collexion en su estuche con accesorios. Foto de iProfesional

Qué incluye la caja

Los 1000X The Collexion vienen con el par de auriculares; un estuche rígido de transporte que, dado que no se pliegan, es más grande que el de los XM6; un cable USB-C para carga; un cable de audio con conector de 3,5 mm para uso con cable; un adaptador para avión y la documentación habitual.

Para quién son y para quién no

Los Sony 1000X The Collexion son para un perfil muy específico de usuario: alguien que prioriza la calidad de sonido y la experiencia táctil por encima de todo, que valora los materiales premium, que no necesita 40 horas de batería y que puede pagar medio millón de pesos más sin que eso represente un dilema.

Si sos audiófilo, trabajás en un estudio, o simplemente querés los auriculares inalámbricos con cancelación de ruido que mejor suenan en este momento, los Collexion cumplen con esa promesa.

Si viajás mucho, necesitás la mejor cancelación de ruido posible, dependés de la autonomía extendida o buscás la mejor relación entre lo que pagás y lo que recibís, los WH-1000XM6 siguen siendo la opción más inteligente. Cuestan menos, cancelan el ruido igual o mejor, duran casi el doble con una carga y se pliegan para guardarlos en cualquier bolso.

Sony tomó una decisión audaz al crear una línea separada que compita en el terreno del lujo. El resultado es un producto que divide opiniones: extraordinario para los oídos, discutible para el bolsillo. Si el sonido es lo que más te importa, pocos auriculares inalámbricos se acercan. Si buscás el paquete completo, los XM6 siguen ganando esa batalla.