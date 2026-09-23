Milei apuesta fuerte a la inteligencia artificial y promete beneficios fiscales

Argentina busca posicionarse como líder global en inteligencia artificial con incentivos financieros que fomentan la innovación tecnológica

El presidente Javier Milei anunció que Argentina se posicionará como líder regional en inteligencia artificial. Lo hizo durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, donde prometió beneficios fiscales para empresas que operen con agentes de IA.

El mandatario trazó una estrategia ambiciosa. Aseguró que el país tiene todo para competir: desde minerales críticos hasta talento tecnológico de primer nivel.

"Tenemos los minerales críticos, la energía, el talento y la capacidad para competir en cada eslabón de esa cadena de valor", afirmó Milei. Y remató: "Queremos ser el lugar más competitivo del mundo para desarrollarla, con un marco jurídico de vanguardia."

La promesa de incentivos fiscales específicos para el sector busca atraer inversiones. El objetivo es convertir a Argentina en un hub tecnológico que compita con polos como Israel, Estonia o Singapur en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial.

El anuncio llega en un momento clave. La carrera global por dominar la IA acelera y los países disputan posiciones estratégicas.

Por qué Argentina tiene ventajas competitivas según Milei

El Presidente destacó tres pilares fundamentales. Primero, los recursos naturales: Argentina posee litio, cobre y tierras raras, minerales esenciales para fabricar chips y hardware de IA.

Segundo, la matriz energética. El país cuenta con Vaca Muerta, uno de los yacimientos no convencionales más grandes del planeta. Los centros de datos que entrenan modelos de IA demandan energía en cantidades enormes.

Tercero, el capital humano. Argentina exporta desarrolladores y científicos de datos desde hace décadas. El talento tech local tiene reconocimiento internacional y costos competitivos frente a Silicon Valley o Europa.

Milei apuesta a combinar estos tres factores. La idea: crear un ecosistema donde las empresas puedan desarrollar IA de punta, desde la extracción de minerales hasta el entrenamiento de modelos, todo dentro del territorio argentino.

El "marco jurídico de vanguardia" que mencionó el mandatario apunta a regulaciones flexibles. Busca evitar trabas burocráticas que frenen la innovación, un reclamo histórico del sector tecnológico argentino.

La batalla ideológica por el control de la inteligencia artificial

Milei no se limitó a temas económicos. Planteó una visión geopolítica clara: "La inteligencia artificial no es un asunto geopolíticamente neutral."

El Presidente advirtió sobre los riesgos de que otros bloques lideren el desarrollo tecnológico. Según su lectura, es necesario que Occidente controle la IA para garantizar que respete valores como la libertad individual, la propiedad privada y la dignidad humana.

"Necesitamos que sea occidente quien lidere el desarrollo de la tecnología", remarcó. Su argumento: solo así se asegura que los sistemas de IA se alineen con principios libertarios.

La declaración tiene implicancias concretas. China y Rusia invierten agresivamente en IA con modelos de control estatal. Estados Unidos y Europa responden con regulaciones y subsidios masivos.

Milei posiciona a Argentina en el tablero occidental. Busca atraer empresas que compartan esa visión ideológica, ofreciendo un marco legal amigable y ventajas fiscales específicas para el sector.

El discurso en la ONU marca un giro. El gobierno apuesta fuerte a la economía del conocimiento y la inteligencia artificial como motores de crecimiento. Los incentivos fiscales prometidos serán clave para medir si la estrategia funciona.